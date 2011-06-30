Motorola MT870; Nvidia Tegra 2, Android 2.3.3 ve 540 x 960 piksel ekran bir arada

Dünyanın sayılı akıllı telefon üreticilerinden Motorola, Android 2.3.3 ''Gingerbread'' işletim sistemli MT870 modelini duyurarak Android'li ürün portföyünü genişletmeyi sürdürüyor.

Monoblok tasarımlı Motorola MT870, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan ve 512 MB RAM'den güç alıyor, TD-SCDMA ağlarıyla uyumlu çalışabiliyor. MT870'in ön yüzünde görüntülü konuşma için VGA kamera ile 4.0-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, arka yüzünde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli kamera ile çift led flaş dikkat çekiyor. Kamera aynı zamanda 720p video kaydı yapabiliyor. Ek olarak telefonun 1080p video oynatabildiğini belirtelim.



8 GB dahili flash belleğe sahip telefonun kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilmekte. Wi-Fi 802.11n, Bluetooth ve GPS üçlüsüyle donatılan telefonda, HDMI portu unutulmadığı gibi telefona 1880 mAh batarya enerji veriyor.

Üzerindeki logodan da anlaşılacağı gibi Motorola, MT870'i dünyanın en büyük pazarlarından Çin'de China Mobile aracılığıyla satacak. Telefonun fiyatının 725$ olması beklenmekte.

