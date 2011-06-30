Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola MT870; Nvidia Tegra 2, Android 2.3.3 ve 540 x 960 piksel ekran bir arada

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,4b
1
9
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın sayılı akıllı telefon üreticilerinden Motorola, Android 2.3.3 ''Gingerbread'' işletim sistemli MT870 modelini duyurarak Android'li ürün portföyünü genişletmeyi sürdürüyor.
Monoblok tasarımlı Motorola MT870, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan ve 512 MB RAM'den güç alıyor, TD-SCDMA ağlarıyla uyumlu çalışabiliyor. MT870'in ön yüzünde görüntülü konuşma için VGA kamera ile 4.0-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, arka yüzünde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli kamera ile çift led flaş dikkat çekiyor. Kamera aynı zamanda 720p video kaydı yapabiliyor. Ek olarak telefonun 1080p video oynatabildiğini belirtelim.
8 GB dahili flash belleğe sahip telefonun kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilmekte. Wi-Fi 802.11n, Bluetooth ve GPS üçlüsüyle donatılan telefonda, HDMI portu unutulmadığı gibi telefona 1880 mAh batarya enerji veriyor.
Üzerindeki logodan da anlaşılacağı gibi Motorola, MT870'i dünyanın en büyük pazarlarından Çin'de China Mobile aracılığıyla satacak. Telefonun fiyatının 725$ olması beklenmekte.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sahoron 8 yıl
Atrix i yaptılar adamlar tama artık. Atrix üzerinde telefon pompalayıp duruyorlar. Bir kac özelligi harici axtix cakması resmen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazloo 8 yıl

sahoron

Atrix i yaptılar adamlar tama artık. Atrix üzerinde telefon pompalayıp duruyorlar. Bir kac özelligi harici axtix cakması resmen

Ben de öyle diyorum ama şu an mesela Atrix te kullanılan donanım en yüksek donanım olduğu için(şu anlık) tasarım değişikliğinden başka yapılacak birşey yok.Şu anlık tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 8 yıl
bu güzelmiş işte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazloo 8 yıl
Uzak Doğu luların tercihlerine göre yapılmış.Tasarıma bak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 8 yıl
tablet bilgisayarı almışlar telefonun içine sokmuşlar ama tabletten daha pahalıya satmışlar acayip bir ikilem
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 8 yıl
arka kapağın rengi olmamış. bataryası da iyiymiş. ama ram düşük biraz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bozcan 8 yıl
biraz pahalı tercih edilebilir değil!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdem_zeus 8 yıl
Özellikleri gerçekten fena degil ram dişinda sorun yaratcağını hiç zannetmiyorum ama nasil bir tasarım o ya gözlerimi kapattım resmi görunce engelleyip yazıyı oyle okuyabildim. tam bayanlara yonelik olmuş sankı belki siyah renkle falan toparlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunuss.10 8 yıl
Bu donanıma bu tasarım hiç gitmemiş, çok itici
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung Galaxy S2, HTC Sensation ve LG Optimus 2x karşı karşıya! video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim