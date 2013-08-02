Motorola Moto X'in resmi tanıtım videoları da yayınlandı

Resmi tanıtımı bugün yapılan Motorola'nın yeni nesil akıllı telefon modeli Moto X için resmi videolar da servis edildi. Google çatısı altında geliştirilen ve sunduğu bazı yenilikçi özellikler ile rakiplerinden ayrılan Moto X, aynı zamanda Amerika'da üretiliyor olmasıyla da ekstra bir öneme sahip. Amerika içerisinden ve başka ülkelerden temin edilen bileşenlerin Teksas'da 2000 kişinin göre yaptığı üretim tesisinde bir araya getirilerek oluşturulduğu Moto X, kullanıcılara sağladığı kişiselleştirme seçenekleri ile çok daha "bireysel" telefonların çıkmasına olanak tanıyor.





Haberimize konu olan resmi Moto X videoları ise Moto X'in belli başlı özellikerine vurgu için hazırlanmış. Örneğin videolardan birinde Motorola Moto X'in sürekli hazır ve temassız kontrol özelliğine vurgu yapılırken, diğer videoda ise kamera fonksiyonlarına yer veriliyor ve hızlı çekim modu gibi detaylara vurgu yapılıyor. Hem yazılım hem de donanım bazında ciddi özelleştirmeler ile donatılan Motorola Moto X, görünen o ki sahip olduğu özellikler ve kişiselleştirme seçenekleri ile daha uzun süre konuşulacak.