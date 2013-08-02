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Motorola Moto X'in resmi tanıtım videoları da yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola Moto X'in resmi tanıtım videoları da yayınlandı
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Resmi tanıtımı bugün yapılan Motorola'nın yeni nesil akıllı telefon modeli Moto X için resmi videolar da servis edildi. Google çatısı altında geliştirilen ve sunduğu bazı yenilikçi özellikler ile rakiplerinden ayrılan Moto X, aynı zamanda Amerika'da üretiliyor olmasıyla da ekstra bir öneme sahip. Amerika içerisinden ve başka ülkelerden temin edilen bileşenlerin Teksas'da 2000 kişinin göre yaptığı üretim tesisinde bir araya getirilerek oluşturulduğu Moto X, kullanıcılara sağladığı kişiselleştirme seçenekleri ile çok daha "bireysel" telefonların çıkmasına olanak tanıyor.

Haberimize konu olan resmi Moto X videoları ise Moto X'in belli başlı özellikerine vurgu için hazırlanmış. Örneğin videolardan birinde Motorola Moto X'in sürekli hazır ve temassız kontrol özelliğine vurgu yapılırken, diğer videoda ise kamera fonksiyonlarına yer veriliyor ve hızlı çekim modu gibi detaylara vurgu yapılıyor. Hem yazılım hem de donanım bazında ciddi özelleştirmeler ile donatılan Motorola Moto X, görünen o ki sahip olduğu özellikler ve kişiselleştirme seçenekleri ile daha uzun süre konuşulacak.
 
 

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matraxzalim 6 yıl en beğenilen
Milletin derdi benchmark testi olmuş ,hangi telefon daha cok işine yarar ,hangi yazılım bize daha yararlı olur düşünen yok.akilli telefon sadece benchmark testinden karar verilmez.
Milletin derdi benchmark testi olmuş ,hangi telefon daha cok işine yarar ,hangi yazılım bize daha yararlı olur düşünen yok.akilli telefon sadece benchmark testi...
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Beybaba62 6 yıl
Motorola iyi iş çıkarmış. Şuana kadar gördüğüm en güzel tasarım.
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hollowman_ 6 yıl
LawLess437
Hiçbir albenisi yok benim gözümde.Gsmarena sonuçlarına bakılırsa performansı kötü.Rakipleri Snapdragon 800 platformuna geçiyor sen hala S4 pro koyuyorsun.Snapdragon 600 koyman bile yeterliydi.720p ekranda Snapdragon 600 ile S4ü rahat geçerdi.Neyse zaten ülkemize gelmeyecek telefon konuşmanın bir anlamı yok.

GLbenchmark ta s4 ve one ı 3 e katlayan, onlar 60 fps yi zor görürken 155 fps yapan bir cihazın frekans değerini at koşturur gibi koşturarak test yapan benchmarklaramı bakıyorsun sen? s800 ün adreno 330 u da ancak 80 fps yapacaktır. yine onu bile 2 ye katlayacak bir cihazdan bahsediyoruz.
LawLess437Hiçbir albenisi yok benim gözümde.Gsmarena sonuçlarına bakılırsa performansı kötü.Rakipleri Snapdragon 800 platformuna geçiyor sen ha...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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Fukasaku 6 yıl
Sen telefonu harici harddisk olarak filanmı kullanmayı düşünüyorsun :S
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DH Misafiri 6 yıl
OvernightSensation
masculine video biraz daha uzun olsa daha iyi olurdu.rengarenk olmuş telefon baya güzel.güzel bir cihazın tanıtımı çok önemli google bunun farkında değil galiba.
google işletim sistemi sürer gerisine karıştığı mı görülmüş? ne marketle ne çekirdek yapısı umrunda sadece para umrundadır :@

Motorola'yı aldıktan sonra karışmıştır sanırım.
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makaramasuko 6 yıl
Motorola yapmış ama gelmiycek olması üzücü
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HumbiGumbi 6 yıl
UltraStreetFighter
Önü Nokia ExpressMusic 5800 kesinlikle yenilikci bir tasarim yok bosuna övmeyin. beliki google rekabet icin üretmedi bu telefonu Türkiye gelme ihtimali düsük.
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Arkasi HTC ONE
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Şaka mı yapıyorsun ?
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seref35 6 yıl
telefon baya iyi olmuş google desteğiyle s4 aldırmaktan vazgeçirdi.
Birde şu mono hoparlör yerine stereo olsa htc den alınması gereken tek ders...
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OneMoreChance 6 yıl
nexus sertifikası yok galiba.
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The Tenth Doctor 6 yıl
Oyş Oha For :)
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caglet 6 yıl
Bordo olan hoş...
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hollowman_ 6 yıl
LawLess437
Hiçbir albenisi yok benim gözümde.Gsmarena sonuçlarına bakılırsa performansı kötü.Rakipleri Snapdragon 800 platformuna geçiyor sen hala S4 pro koyuyorsun.Snapdragon 600 koyman bile yeterliydi.720p ekranda Snapdragon 600 ile S4ü rahat geçerdi.Neyse zaten ülkemize gelmeyecek telefon konuşmanın bir anlamı yok.

GLbenchmark ta s4 ve one ı 3 e katlayan, onlar 60 fps yi zor görürken 155 fps yapan bir cihazın frekans değerini at koşturur gibi koşturarak test yapan benchmarklaramı bakıyorsun sen? s800 ün adreno 330 u da ancak 80 fps yapacaktır. yine onu bile 2 ye katlayacak bir cihazdan bahsediyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +4
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UltraStreetFighter 6 yıl
Önü "Nokia ExpressMusic 5800"

kesinlikle yenilikci bir tasarim yok bosuna övmeyin.
beliki google rekabet icin üretmedi bu telefonu Türkiye gelme ihtimali düsük.

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Arkasi HTC ONE

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psyshock 6 yıl hollowman_
4 çekirdek adreno 320 den emin miyiz bunda çünkü glbenchmark testleride yayınlandı 43 fps veriyor. ayrıca hiçbiride 60 göremiyor zaten glbenchmarkta 40 anca. adreno 330 da 60 alır alsa alsa

not: şuan 4 adreno 320 yi test edemiyor olabilir ama o zamanda 155 fps lafları nasıl çıktı? bazı şeylerin kesinleşmesi lazım ama zaten türkiye ye gelir mi şüpheli.
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Nehalem 6 yıl
Bunda S4'deki gibi FM Radyo yok değil mi arkadaşlar?
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sericatil18 6 yıl
tasarımı droid razr den daha iyi olmuş özelliklerini göremedik pek ama yinede görünüş itibari ile göze hitab edebiliyor Motorola
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