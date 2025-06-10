Merakla beklenen Xiaomi’nin yeni cep yazıcısı, satışa sunuluyor

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Xiaomi, taşınabilir baskı deneyimini bir adım öteye taşıyan yeni ürünü Mijia Pocket Photo Printer Pro ile dikkatleri üzerine çekti. 83 dolarlık fiyat etiketiyle ön siparişe açılan cihaz, 16 Haziran itibarıyla genel satışa çıkıyor. Kompakt yapısıyla öne çıkan yazıcı, kullanıcıların diledikleri an fotoğraf baskısı almasına olanak tanırken, dijital dünyayı fiziksel anılara dönüştürmenin modern bir yolunu sunuyor.

Yaklaşık 308 gram ağırlığındaki yazıcı, çanta ya da ceket cebine kolayca sığabilecek şekilde tasarlanmış. 2x3 inç boyutundaki fotoğraf kağıtlarına baskı yapabilen cihaz, dakikada bir fotoğraf üretebiliyor. Boyutuna rağmen yüksek performans sunan ürün, boya süblimasyon (dye-sublimation) teknolojisini kullanarak 313x313 DPI çözünürlükte, canlı renkler ve detaylı görüntüler sağlıyor. Üstelik her baskı, çizilmelere, su sıçramalarına ve solmaya karşı koruyucu bir tabaka ile lamine ediliyor.

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Cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise artırılmış gerçeklik (AR) videoları ve sesli mesajlarla fotoğrafların zenginleştirilebilmesi. Mi Home uygulaması üzerinden 15 saniyelik videolar ya da ses kayıtları baskılara eklenebiliyor. Uygulamadaki tarayıcı, fiziksel fotoğraf tarandığında bu içerikleri görüntüleyip oynatabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, çeşitli çerçeve, şablon ve süslemelerle baskılarını kişiselleştirme imkânı buluyor.

Bluetooth 5.2 bağlantısıyla çalışan yazıcı, aynı anda üç farklı kullanıcı tarafından paylaşılabiliyor. Hem Android 8.0 ve üzeri sürümlerle hem de iOS 13.0 sonrası cihazlarla uyumlu şekilde çalışıyor. 880mAh kapasiteli bataryası Type-C girişi üzerinden şarj ediliyor ve kutu içeriğinde 10 yaprak fotoğraf kağıdı ile birlikte 10 baskılık renk şeridi kartuşu yer alıyor. Yedek malzemeler ise 10, 20 ve 50’lik setler halinde ayrıca sunulacak.

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