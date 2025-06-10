Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S25 Ultra’da can sıkan sorun: Kamera halkaları kendiliğinden düşüyor

    Galaxy S25 Ultra’nın tasarımında öne çıkan metal kamera halkaları, kullanıcıları üzmeye başladı. Normal kullanımda düşen parçalar, üretim kalitesine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

    Galaxy S25 Ultra’da can sıkan sorun: Kamera halkaları düşüyor Tam Boyutta Gör

    Samsung’un kısa süre önce tanıttığı Galaxy S25 Ultra, donanım tarafında radikal yenilikler sunmasa da tasarımıyla dikkat çekmeyi başardı. Daha belirgin hatlara sahip yeni çerçeve ve büyütülen kamera modülleri, telefonun dış görünümünü güçlü kılmak için öne çıkan unsurlardı. Ancak bu tasarımın en gösterişli parçalarından biri olan metal kamera halkaları, beklenenden daha dayanıksız çıktı.

    Bazı kullanıcılar, telefonlarını normal şekilde kullanmalarına rağmen bu halkalardan birinin kendiliğinden düştüğünü belirtiyor. Herhangi bir darbe ya da düşme yaşanmadığını özellikle vurgulayan kullanıcılar, sorunun üretim kaynaklı olduğunu düşünüyor. Samsung, bu tür şikayetlere garanti kapsamında müdahale ediyor ve servislerde eksik parçaları değiştiriyor. Ancak birçok kişinin yaşadığı bu sorunun, halkaları sabitlemekte kullanılan zayıf yapıştırıcıdan kaynaklandığı iddia ediliyor.

    Daha önce dayanıklılık testleriyle tanınan YouTuber JerryRigEverything, bu halkaların kolayca sökülebildiğini göstermişti. O dönemde çok ciddiye alınmasa da zamanla ortaya çıkan kullanıcı deneyimleri, testin abartılı olmadığını kanıtlamış oldu.

    Samsung’un garantiyle çözüm sunması bir nebze rahatlatıcı olsa da, bu durum gözleri şimdiden Galaxy S26 Ultra’ya çevirdi. Fakat sızan bilgilere göre, yeni modelde beklenen büyük yenilikler – özellikle 65W hızlı şarj ve silikon-karbon batarya gibi teknolojiler – ertelenmiş görünüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Profil resmi
    turkelvis 3 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    skoda scala hangi segment galeriden araba alınır mı renault kangoo paket sıralaması dış ünitesiz klima yorumları mercury araba

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 FE
    Samsung Galaxy S24 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF A15
    ASUS TUF A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum