Galaxy S25 Ultra’da can sıkan sorun: Kamera halkaları kendiliğinden düşüyor

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Samsung’un kısa süre önce tanıttığı Galaxy S25 Ultra, donanım tarafında radikal yenilikler sunmasa da tasarımıyla dikkat çekmeyi başardı. Daha belirgin hatlara sahip yeni çerçeve ve büyütülen kamera modülleri, telefonun dış görünümünü güçlü kılmak için öne çıkan unsurlardı. Ancak bu tasarımın en gösterişli parçalarından biri olan metal kamera halkaları, beklenenden daha dayanıksız çıktı.

Bazı kullanıcılar, telefonlarını normal şekilde kullanmalarına rağmen bu halkalardan birinin kendiliğinden düştüğünü belirtiyor. Herhangi bir darbe ya da düşme yaşanmadığını özellikle vurgulayan kullanıcılar, sorunun üretim kaynaklı olduğunu düşünüyor. Samsung, bu tür şikayetlere garanti kapsamında müdahale ediyor ve servislerde eksik parçaları değiştiriyor. Ancak birçok kişinin yaşadığı bu sorunun, halkaları sabitlemekte kullanılan zayıf yapıştırıcıdan kaynaklandığı iddia ediliyor.

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Daha önce dayanıklılık testleriyle tanınan YouTuber JerryRigEverything, bu halkaların kolayca sökülebildiğini göstermişti. O dönemde çok ciddiye alınmasa da zamanla ortaya çıkan kullanıcı deneyimleri, testin abartılı olmadığını kanıtlamış oldu.

Samsung’un garantiyle çözüm sunması bir nebze rahatlatıcı olsa da, bu durum gözleri şimdiden Galaxy S26 Ultra’ya çevirdi. Fakat sızan bilgilere göre, yeni modelde beklenen büyük yenilikler – özellikle 65W hızlı şarj ve silikon-karbon batarya gibi teknolojiler – ertelenmiş görünüyor.

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Galaxy S25 Ultra’da can sıkan sorun: Kamera halkaları düşüyor

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