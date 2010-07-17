Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola XT720 Milestone, 19 temmuzda İngiltere sahillerine vuruyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,4b
1
31
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Motorola XT720 Milestone, 19 temmuzda İngiltere sahillerine vuruyor
Tam Boyutta Gör

Motorola'nın Android v2.1 işletim sistemli yeni multimedya canavarı Milestone XT720, 19 temmuzdan itibaren İngiltere sahilllerine vurabilir. İngiltere'nin en büyük online satış mağazalarından Clove'un sitesinde yerini alan akıllı cep telefonunun geliş tarihi olarak 19 temmuz gösterilmiş ve fiyat vergi dahil 381.88 Pound (vergi hariç 325 Pound) olarak belirlenmiş.

Bazı ülkelerde Motoroi olarak da bilinen XT720 Milestone, 550 MHz frekansında çalışan işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alıyor; üzerinde 3.7 inç (~9.3 cm) boyutunda ve 480x854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT (kapasitif ekran) barındırıyor. GSM ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA şebekesiyle uyumlu çalışabilen telefonun dikkatimizi çeken diğer teknik özellikleri arasında WI-FI 802.11 b/g bağlantısı, Bluetooth v2.1 + A2DP profili, A-GPS, microUSB girişi, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, RDS'li FM radyo, 8 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera, otomatik odaklama, xenon flaş, 720p video kaydı, HDMI slotu ve HDMI üzerinden 720p video oynatabilme yer alıyor.

Motorola XT720 Milestone, 19 temmuzda İngiltere sahillerine vuruyor
Tam Boyutta Gör

http://www.clove.co.uk/viewProduct.aspx?product=1D79DC27-D55C-4476-BF49-45D0CDD91EED Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
selam.. htc desire ile moto xt720 arasinda kaldim. yardimci olurmusunuz? Her ikiside guzel telefonlar. motorola sanki biraz daha dis guzelligi olan ele iyi oturan saglam bir alete benziyo. desire ise daha cok teknik ozellikleriyle one cikiyor. mesaj ve tel rehber kullanim kolayligi onemli benim icin. acaba hangisinde mesaj yazmak daha kolay. acaba her 2sindede ileti raporu varmi? rehberde dolasmak hangisinde daha kolay? deneyen arkadaslar var ise gozlemlerini paylasir umarim. saygilar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
ben kullnıyorum teli guzel hızlı bır cıhaz ama işletim sistemi v2.1 nette her sayfayı acıp ızleyemıyorum v2.2 surumunude henuz acıklamadılar kı guncelleme yapıp yukleyebılıyım ancak farklı bır rom yuleyıp yukseltebılıorum oda bıraz sakıncalı olabılır onun dısında kullanıslı bır cıhaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TexasRanger 9 yıl
Telefonun tasarımını çok beğendim ancak Türkiye ye gelip gelmeyeceği şüpheli. Resmi olarak satışa sunulursan Türkiye'de kesin alırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.i. 9 yıl
Bu kafayla motoroladan hiç bir şey olmaz.. Anca idare eder. Herşeyi süper olan telefon; ama 2.kamera yok.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ali282 9 yıl
tasarım mukemel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Ya fiyat ne onu bulamadım her şey iyi ama :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sombre06 9 yıl
Güzel cihaz ama droid x... Ah ulen oda çok güzel. Motorola se den sonra en sevdigim firmadır ve bu çabaları beni tekrar moto almaya itiyo v600 ümün anısına :) uyuz oldugum nokta dahili hafıza koymak bu kadar mı zor!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brainy 9 yıl
Telefon Güzelmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cepciniz83 9 yıl
Elimde bu cihazdan bulunmakta arkadaslar . Ilan actim zaten profilimden gorebilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 9 yıl
mükemmel bence.tip olarak özellik olarak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paramedik 112 9 yıl
Eğlenceli bir telefona benziyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
...TALANCI... 9 yıl
Telefonun görüntüsü bana STAR WARS film serilerindeki bir uzay gemisi dizaynını hatırlatıyor. Sizce ? ? ? :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TexasRanger 9 yıl
Telefonun dizaynı çok hoş olmuş. Umarım Türkiye'ye de gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cihangir151 9 yıl
telefon harika görünüyor ... özellikler de çok iyi bravo moto tebrikler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technological 9 yıl
Harika bir dizayn ve modeli var telefonun , bayıldım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
23381 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, wi-fi ve
2 etiket daha ingiltere motorola
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Edifier MP300 PLUS ses sistemi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim