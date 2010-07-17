Motorola XT720 Milestone, 19 temmuzda İngiltere sahillerine vuruyor

Motorola'nın Android v2.1 işletim sistemli yeni multimedya canavarı Milestone XT720, 19 temmuzdan itibaren İngiltere sahilllerine vurabilir. İngiltere'nin en büyük online satış mağazalarından Clove'un sitesinde yerini alan akıllı cep telefonunun geliş tarihi olarak 19 temmuz gösterilmiş ve fiyat vergi dahil 381.88 Pound (vergi hariç 325 Pound) olarak belirlenmiş.

Bazı ülkelerde Motoroi olarak da bilinen XT720 Milestone, 550 MHz frekansında çalışan işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alıyor; üzerinde 3.7 inç (~9.3 cm) boyutunda ve 480x854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT (kapasitif ekran) barındırıyor. GSM ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA şebekesiyle uyumlu çalışabilen telefonun dikkatimizi çeken diğer teknik özellikleri arasında WI-FI 802.11 b/g bağlantısı, Bluetooth v2.1 + A2DP profili, A-GPS, microUSB girişi, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, RDS'li FM radyo, 8 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera, otomatik odaklama, xenon flaş, 720p video kaydı, HDMI slotu ve HDMI üzerinden 720p video oynatabilme yer alıyor.

http://www.clove.co.uk/viewProduct.aspx?product=1D79DC27-D55C-4476-BF49-45D0CDD91EED