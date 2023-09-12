Katlanabilir ekranlı Tecno Phantom V Fold Türkiye'de satışa çıktı

- Tecno Phantom V Fold fiyatı
- Katlanabilir ekranıyla hem telefon hem de tablet!
- Tecno Phantom V Fold özellikleri ve fiyatı
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Tecno Phantom V Fold fiyatı
Tecno Phantom V Fold, 39.999 TL fiyatı ile satışa çıktı. MediaMarkt, Teknosa, Vatan, Turkcell, Vodafone mağazalarında ve e-ticaret sitelerinde Phantom V Fold’u satın alabilirsiniz.
Katlanabilir ekranıyla hem telefon hem de tablet!
Katlanabilir ekran sayesinde kapalı pozisyonda 6,42 inç boyutunda bir ekran bizi karşılarken, ekranı katlayınca 21:9 en boy oranına sahip 7,85 inç boyutunda büyük boyutlu iç ekran kullanılabiliyor. Cihaz gücünü Dimensity 9000+ yonga setinden alıyor. 12GB LPDDR5 RAM, 256GB/512GB UFS 3.1 depolama, 50MP+50MP+13MP arka kamera ile geliyor.
Cihazın 50MP Süper Gece kamerası, süper ışığa duyarlı özel 1/1,3 inç sensör, geniş f/1,85 diyafram açıklığı ve 7P kompozisyon özellikleriyle beraber geliyor. Telefonun gece görüntüleme özellikleri, gürültüyü azaltan ve net çizgiler yakalayarak geceyi mükemmel ayrıntılarla canlandıran yapay zeka destekli Süper Gece Portresi, Süper Gece Modu ve Süper Gece 4K Video ile daha da geliştirildi. Telefonun arkasında ise 2x optik ve 20x dijital yakınlaştırmalı güçlü 50MP telefoto lens ve 13MP ultra geniş açılı lens bulunuyor.
Geniş ekranlı katlanabilir akıllı telefon deneyiminin kullanıcılara sunabileceği çok şey olsa da bu deneyimler, cihazlar için uygun olmayan işletim sistemleriyle kesintiye uğrayabiliyor. Bu konuya önem veren TECNO, katlanabilir cihaz için özel olarak tasarlanmış, Google'ın Android 13'ünü temel alan, yüksek oranda optimize edilmiş ve özelleştirilmiş bir işletim sistemi olan HiOS13 Fold'u geliştirdi.
Bölünmüş ekranlar, resim içinde resim, paralel pencereler ve ekranlar arasında sürükleyip bırakma gibi geniş ekran özelliklerinin yanı sıra, farklılaştırılmış etkileşimli animasyon tasarımları da kullanıcıların üretkenliğini ve genel eğlencesini güçlendiren bir sistem oluşturuyor.
Dünya çapında en yüksek indirme sıklığına sahip ilk 1.000 uygulamada katlanabilir telefonlara uygun özelleştirmeler yapılırken bunların %90'ı bölünmüş ekran ve çoklu pencere modlarını destekleyecek şekilde uyarlanmış. HiOS13 Fold için güncellenen uygulama sayısı ise 2000’den fazla.
Tecno Phantom V Fold özellikleri ve fiyatı
- 6.42 inçlik 1080x2520 piksel AMOLED LTPO dış ekran
- 7.85 inç 2000x2296 piksel AMOLED LTPO iç ekran
- Dimensity 9000+ yonga seti
- 12GB LPDDR5 RAM
- 256GB/512GB UFS 3.1 depolama
- 50MP+50MP+13MP arka kamera
- 32MP dış kapak ön kamera
- 16MP iç kapak ön kamera
- 5000mAh batarya, 45W hızlı şarj
- 968$ (12GB/256GB)
- 1088$ (12GB/256GB)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.