Motorola Xoom, Android Ice Cream Sandwich güncellemesi alacak

Google tarafından Android Honeycomb işletim sistemi için referans tablet platformu olarak kullanılan ve ülkemizde Cem Yılmaz'ın oynadığı Türk Telekom reklamıyla geniş kitlelere ulaşan Motorola Xoom, Android işletim sisteminin Ice Cream Sandwich sürümünü almaya hazırlanıyor. Aynı HTC tarafından üretilen Nexus One ve Samsung tarafından üretilen Nexus S gibi Google'ın referans platformu olma avantajının faydalarını gören Motorola Xoom, henüz net bir tarih açıklanmış olmasa bile Ice Cream Sandwich ile tanışan ilk tabletlerden birisi olacak gibi görünüyor.

Tasarım, yeni özellik ve kullanım kolaylıkları açısından ciddi güncellemeler içeren Ice Cream Sanwich sürümüne hazırlanan Motorola Xoom, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekrana ve 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 işlemcisine sahip. Motorola Xoom'a resmi ICS desteğinin gelmesiyle birlikte benzer donanım özelliklerine sahip olan diğer tabletler için de beklentiler artacak gibi görünüyor.