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Motorola Xoom, Android Ice Cream Sandwich güncellemesi alacak

7 yıl
16,2b
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7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google tarafından Android Honeycomb işletim sistemi için referans tablet platformu olarak kullanılan ve ülkemizde Cem Yılmaz'ın oynadığı Türk Telekom reklamıyla geniş kitlelere ulaşan Motorola Xoom, Android işletim sisteminin Ice Cream Sandwich sürümünü almaya hazırlanıyor. Aynı HTC tarafından üretilen Nexus One ve Samsung tarafından üretilen Nexus S gibi Google'ın referans platformu olma avantajının faydalarını gören Motorola Xoom, henüz net bir tarih açıklanmış olmasa bile  Ice Cream Sandwich ile tanışan ilk tabletlerden birisi olacak gibi görünüyor.
Tasarım, yeni özellik ve kullanım kolaylıkları açısından ciddi güncellemeler içeren Ice Cream Sanwich sürümüne hazırlanan Motorola Xoom, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekrana ve 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 işlemcisine sahip. Motorola Xoom'a resmi ICS desteğinin gelmesiyle birlikte benzer donanım özelliklerine sahip olan diğer tabletler için de beklentiler artacak gibi görünüyor. 

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DH Misafiri 7 yıl
motorola xoom için android 3.2 güncelleme çikti.....:-) :-)
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DH Misafiri 7 yıl
3.2 Güncellemesi diğer ülkelere ait xoomlarda çıktı. 4.0 gelene kadar Türkiye'ye 3.2 gelecektir zaten.
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yunus88 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
3.2 Güncellemesi diğer ülkelere ait xoomlarda çıktı. 4.0 gelene kadar Türkiye'ye 3.2 gelecektir zaten.

türkiyedeki xoomlarada 3.2 çıktı
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hakan-omar 7 yıl
Pardus Linux çok teşekkürler aylardır bu konu aklımda dolanıp duruyordu
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hakan-omar 7 yıl
benim anlamadığım şey şuki xoomumda 3.1 yüklü ama 3.2 güncellemesi gelmedi direk 3.1 den 4.0 mı olucak şimdi??
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Pardus Linux 7 yıl hakan-omar
hakan-omar

benim anlamadığım şey şuki xoomumda 3.1 yüklü ama 3.2 güncellemesi gelmedi direk 3.1 den 4.0 mı olucak şimdi??

3.2 zaten 7" ve altı tabletler ve diğer işlemciler için optimize edilmiş Honeycomb sürümüydü 3.0-3.1 ise 10" tabletler için çıkmıştı.Doğal olarak direk 4.0 ICS sürümüne geçmeleri daha doğru olur çünkü ICS hem tablet hem telefonlar için optimize edilmiş ortak bir sürüm...
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rainblackk 7 yıl
Yok birde almıycak töbe töbe
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