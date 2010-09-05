Motorola bir kez daha Apple'a yüklendi

Motorola verdiği yeni bir gazete ilanıyla bir kez daha Apple'ı hedefine aldı. En son ilanında "Droid X kılıf gerektirmez" açıklamasına yer vererek iPhone 4'teki sinyal sorununa gönderme yapan Motorola, yeni ilanında ise Adobe'nin Flash teknolojisini gündemine taşıyor. Bilindiği üzere Apple, iOS platformunda yani iPhone modellerinin tamamı ile iPod Touch ve iPad'de Flash teknolojisini desteklemiyor hatta teknolojiyi sistem kaynaklarını gereksizce tüketen vakti dolmuş bir teknoloji olarak tanımlamaktan da geri kalmıyor.

Motorola gazetelere verdiği yeni ilanında "Flash siteler mi? Bunun için bir telefon var" diyerek Droid 2'ye dikkat çekiyor. Android 2.2 platformu sayesinde Flash 10.1 desteği ile gelen Droid 2, sahip olduğu 1GHz hızındaki işlemcisiyle zengin içerikli internet siteleri için gelişmiş web deneyimi vaad ediyor. Android platformu için bugün satın alınabilecek en güçlü telefonlardan biri olan ve QWERTY klavyesi ile profesyonellere de göz kırpan Droid 2'nin GSM uyumlu versiyonu, Milestone 2 adı altında yakında Avrupa'da da satışa sunulacak.