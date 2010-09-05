Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola bir kez daha Apple'a yüklendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,3b
1
85
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Motorola bir kez daha Apple'a yüklendi
Tam Boyutta Gör

Motorola verdiği yeni bir gazete ilanıyla bir kez daha Apple'ı hedefine aldı. En son ilanında "Droid X kılıf gerektirmez" açıklamasına yer vererek iPhone 4'teki sinyal sorununa gönderme yapan Motorola, yeni ilanında ise Adobe'nin Flash teknolojisini gündemine taşıyor. Bilindiği üzere Apple, iOS platformunda yani iPhone modellerinin tamamı ile iPod Touch ve iPad'de Flash teknolojisini desteklemiyor hatta teknolojiyi sistem kaynaklarını gereksizce tüketen vakti dolmuş bir teknoloji olarak tanımlamaktan da geri kalmıyor.

Motorola gazetelere verdiği yeni ilanında "Flash siteler mi? Bunun için bir telefon var" diyerek Droid 2'ye dikkat çekiyor. Android 2.2 platformu sayesinde Flash 10.1 desteği ile gelen Droid 2, sahip olduğu 1GHz hızındaki işlemcisiyle zengin içerikli internet siteleri için gelişmiş web deneyimi vaad ediyor. Android platformu için bugün satın alınabilecek en güçlü telefonlardan biri olan ve QWERTY klavyesi ile profesyonellere de göz kırpan Droid 2'nin GSM uyumlu versiyonu, Milestone 2 adı altında yakında Avrupa'da da satışa sunulacak.

Motorola bir kez daha Apple'a yüklendi
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SpyWar 9 yıl
free uygulamalar az degil ki baya fazla var. flash, oyundan ziyade daha cok videolar icin gerekli ve eksiklik iphone icin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
dogangoxele katılıyorum o saydınız şeyler müşteriyi uyutmak için hikaye, hala 4. nesil cıhazları üreten bir firmanın, ürettiği cihazın ana kriteri olan GSM donanımı ile alaklı nasıl hata yapar? Cevabı basit ürün değil hayal satarak. Gyroscope konusu da öyle çok ümitlenmeyin 10$ a her firmanın rahat bir şekilde elde edip kullanacağı bir donanım, inanın çok fazla uygulama deneyimini değiştirmeyecektir. Geliştirecekmidir evet öyle ama oyun oynamak için PS2 el istasyonu alır oynarım:) sonuç odaklı olur yani birisi bana 3000 tl verdim iphone4 aldım sırf oyun oynamak için derse aklından şüphe ederim yani:) Motorola'nın gözünü seveyim be ilk ve son sözü söyleyen bir firma işte..Darısı iphone sahiplerinin başına. Ha bu arada seneye G-force Dual Core işlemciye sahip Android cıhazları görünce 2x128 mb sd rami 1ghz işlemcisi bulunan ve donanımsal olarak rakiplerinin performansını yakalaması rüya olan bu cıhazların 5. nesli belki bir önceki jenerasyona uyum sağlar:) hadi size iyi geceler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_KadirşinaS_ 9 yıl
DH Misafiri

dogangoxele katılıyorum o saydınız şeyler müşteriyi uyutmak için hikaye, hala 4. nesil cıhazları üreten bir firmanın, ürettiği cihazın ana kriteri olan GSM donanımı ile alaklı nasıl hata yapar? Cevabı basit ürün değil hayal satarak. Gyroscope konusu da öyle çok ümitlenmeyin 10$ a her firmanın rahat bir şekilde elde edip kullanacağı bir donanım, inanın çok fazla uygulama deneyimini değiştirmeyecektir. Geliştirecekmidir evet öyle ama oyun oynamak için PS2 el istasyonu alır oynarım:) sonuç odaklı olur yani birisi bana 3000 tl verdim iphone4 aldım sırf oyun oynamak için derse aklından şüphe ederim yani:) Motorola'nın gözünü seveyim be ilk ve son sözü söyleyen bir firma işte..Darısı iphone sahiplerinin başına. Ha bu arada seneye G-force Dual Core işlemciye sahip Android cıhazları görünce 2x128 mb sd rami 1ghz işlemcisi bulunan ve donanımsal olarak rakiplerinin performansını yakalaması rüya olan bu cıhazların 5. nesli belki bir önceki jenerasyona uyum sağlar:) hadi size iyi geceler


Ama siz böyle herşeye hikaye,masal,yalan,dolan derseniz zaten tartışmanın bir zemini kalmıyor. Sizin "uyutucu" diye tabir ettiklerinizi her yeni jenerasyonunda apple iphone'la çıkarıp piyasanın çıtasını yükseltmese; belki hala nokia'nın rengini,hafızasını,tuşlarının şeklini değiştirip her seferinde daha pahalıya sattığı dandik cihazlarını kullanıyor olurduk.

GSM donanımıyla ilgili ne hatası var acaba? Buyurun forumda araştırın bakalım bir hata var mı yok mu? Evet sinyal azalması durumu var tabiki ama bunun bir sorun olarak ortaya çıkması için vücut yapısı özellikle elleri sorunlu bir insan olmanız lazım.Çok yazılıp, çizildi bunlar artık ciddiye alınmıyor, kusura bakmayın.

Jiroskobu şimdi cihazlara dahil edip edememeleri sorun değil. Tabiki 10$ her telefona koyulabilir. Ama bu diğer markalarda aynı multitouch gibi olur. iPhone'da her uygulamada sorunsuz ve son derece akıcı bir şekilde multitouch kullanılabilirken, diğer markalarda sadece fotoğraflarda ve web sayfalarında zoom yaparken doğru bir şekilde çalışıyor.

Vallahi ne olursa olsun oyun oynayacağım diye yanımda elli bin tane şey taşıyamam.Hepsi bir arada (all-in-one) tabirine tam olarak uyan bir cihaz tüm işimi görür.Kaldı ki iphone'a 3000 lira verenin aklından ben de şüphe ederim.Parça maliyeti 150-200$ olan bir cihaza maksimum 600$ verilir. Türkiye'de "aman ilk bende olsun, ilk ben alayım da ona buna hava atayım" diye hayaller kuran kuru kalabalığın dışında 3000 lira veren pek olmaz sanırım.

Motorola her zaman son konuşan olacaktır, çünkü ilk apple söyleyeceğini söyler. Piyasanın yeni dönemdeki çıtasını belirler yeni teknolojileri duyurur ardından HTC,Samsung,Nokia gibi bir sürü marka apple'a cevap verirler bu teknolojileri barındıran yeni "amiral gemileri"ni suya indirerek.En sonunda da motorla bir şeyler söyler böyle gazete ilanlarıyla falan...

Android'in ve Android'li cihazların gelişiminden bahsetmişsiniz. Yani teknolojiyi böyle mi algılıyorsunuz. Diğerleri gelişecek, Apple da mal mal bakacak!
Önümüzdeki sene Haziran ayı hele bir gelsin. Bakalım ilk hangi marka yeni nesil iphone'da gelecek yenilikleri cihazlarına ekleyebilecek.



Saygılar...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SpyWar 9 yıl
Ben alinti yaptigim mesajina gore sordum, flash olsa appstore den niye oyun alsinlar diyorsun ve bu duruma baglamisin flash i koymamasini.
Simdi ki aciklamanla alakali degil ki bu dedigin.gene o mesajina gore diyorum flash olsada farketmez appstore bundan etkilenmez
son dediklerin dogrudur kisitlamayi kendi yapiyor kullaniciya secim hakki yok ama bu kadar diretmelerinde de vardir bisey yani, ki bu konuda soylenen seyler o kadar inandiriciliktan uzak degil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 9 yıl
evet soylem biraz iddiali olmus. demek istedigim ayni uygulamayi nette bedava bulabilirken para verip satin alirmisin.
flash oyunlar ve uygulamalar tabiyki appstore u bitirmez. ama satislarini dusurur olay bu.

flasha elestirilerin hakli yonu var, yok degil.
ama applein israr ettigi tum kisitlamalari bir araya toplayipta, applein art niyetli olmadigini soyleyebilmek cok zor.
tum kisitlamalar baska kaynaklardan uygulama oyun muzik film almayi engelliyecek zorlastircak tipde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 9 yıl
motorolanında tasarımları kötü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jason Becker 9 yıl

mehmetgirgin

motorolanında tasarımları kötü.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 9 yıl
motorolanında tasarımları kötü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Megaslaughter 9 yıl
Ayrica motorola kim ki yaa :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volcano2K 9 yıl
iphone ve ipadlerde flash desteğini açan bir yazılım vardı..

hotfile.com/...

denemedim ama işe yaradığı söyleniyordu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 9 yıl

Megaslaughter

Ayrica motorola kim ki yaa :D


cep telefonunu icad eden firma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Megaslaughter 9 yıl
Ben de ilk iphone modelinden 3gs e kadar 3 yildir kullaniyorum ve flasha hic ihtiyac duymadim... Bence gereksiz. Yakinda macbook pro almayi dusunuyorum. Keske onda da flash olmasa :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sonixTR 9 yıl
3 senedir iPhone kullanicisiyim bir kez olsun bile Flash aramadım, anormallik bendemi acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tr@mmler 9 yıl
haha süper yaa...diroti x kılıf gerektirmez..cuk oturmuş :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilgehankalkan 9 yıl
Ne diye flaşı kötülüyor Apple anlamıyorum. Çok güzel bir teknoloji. O zaman oyunlara da izin vermesinler App Store'de onlar da cihazı ısıtıyor ve şarjını çabuk düşürüyor. O cihazların flaşla da kasmayacağına inanıyorum ben ama Apple!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmednaim 9 yıl
Şuanda Flash mevcut mabil donanımlara ağır geliyor olabilir ama yakın gelecekte
Flash içeriğinin cep telefonlarında bir problem teşkil etmeyeceğinden eminim. Yeni işlemciler yeni RAM'ler vs.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
22255 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, Apple ve
4 etiket daha motorola iPhone 4 Flash android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl TG: Endeks Bilişim ile Teknoloji Sektörünün 2010 analizi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim