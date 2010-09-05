Motorola bir kez daha Apple'a yüklendi

Motorola verdiği yeni bir gazete ilanıyla bir kez daha Apple'ı hedefine aldı. En son ilanında "Droid X kılıf gerektirmez" açıklamasına yer vererek iPhone 4'teki sinyal sorununa gönderme yapan Motorola, yeni ilanında ise Adobe'nin Flash teknolojisini gündemine taşıyor. Bilindiği üzere Apple, iOS platformunda yani iPhone modellerinin tamamı ile iPod Touch ve iPad'de Flash teknolojisini desteklemiyor hatta teknolojiyi sistem kaynaklarını gereksizce tüketen vakti dolmuş bir teknoloji olarak tanımlamaktan da geri kalmıyor.
Motorola gazetelere verdiği yeni ilanında "Flash siteler mi? Bunun için bir telefon var" diyerek Droid 2'ye dikkat çekiyor. Android 2.2 platformu sayesinde Flash 10.1 desteği ile gelen Droid 2, sahip olduğu 1GHz hızındaki işlemcisiyle zengin içerikli internet siteleri için gelişmiş web deneyimi vaad ediyor. Android platformu için bugün satın alınabilecek en güçlü telefonlardan biri olan ve QWERTY klavyesi ile profesyonellere de göz kırpan Droid 2'nin GSM uyumlu versiyonu, Milestone 2 adı altında yakında Avrupa'da da satışa sunulacak.
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Ama siz böyle herşeye hikaye,masal,yalan,dolan derseniz zaten tartışmanın bir zemini kalmıyor. Sizin "uyutucu" diye tabir ettiklerinizi her yeni jenerasyonunda apple iphone'la çıkarıp piyasanın çıtasını yükseltmese; belki hala nokia'nın rengini,hafızasını,tuşlarının şeklini değiştirip her seferinde daha pahalıya sattığı dandik cihazlarını kullanıyor olurduk.
GSM donanımıyla ilgili ne hatası var acaba? Buyurun forumda araştırın bakalım bir hata var mı yok mu? Evet sinyal azalması durumu var tabiki ama bunun bir sorun olarak ortaya çıkması için vücut yapısı özellikle elleri sorunlu bir insan olmanız lazım.Çok yazılıp, çizildi bunlar artık ciddiye alınmıyor, kusura bakmayın.
Jiroskobu şimdi cihazlara dahil edip edememeleri sorun değil. Tabiki 10$ her telefona koyulabilir. Ama bu diğer markalarda aynı multitouch gibi olur. iPhone'da her uygulamada sorunsuz ve son derece akıcı bir şekilde multitouch kullanılabilirken, diğer markalarda sadece fotoğraflarda ve web sayfalarında zoom yaparken doğru bir şekilde çalışıyor.
Vallahi ne olursa olsun oyun oynayacağım diye yanımda elli bin tane şey taşıyamam.Hepsi bir arada (all-in-one) tabirine tam olarak uyan bir cihaz tüm işimi görür.Kaldı ki iphone'a 3000 lira verenin aklından ben de şüphe ederim.Parça maliyeti 150-200$ olan bir cihaza maksimum 600$ verilir. Türkiye'de "aman ilk bende olsun, ilk ben alayım da ona buna hava atayım" diye hayaller kuran kuru kalabalığın dışında 3000 lira veren pek olmaz sanırım.
Motorola her zaman son konuşan olacaktır, çünkü ilk apple söyleyeceğini söyler. Piyasanın yeni dönemdeki çıtasını belirler yeni teknolojileri duyurur ardından HTC,Samsung,Nokia gibi bir sürü marka apple'a cevap verirler bu teknolojileri barındıran yeni "amiral gemileri"ni suya indirerek.En sonunda da motorla bir şeyler söyler böyle gazete ilanlarıyla falan...
Android'in ve Android'li cihazların gelişiminden bahsetmişsiniz. Yani teknolojiyi böyle mi algılıyorsunuz. Diğerleri gelişecek, Apple da mal mal bakacak!
Önümüzdeki sene Haziran ayı hele bir gelsin. Bakalım ilk hangi marka yeni nesil iphone'da gelecek yenilikleri cihazlarına ekleyebilecek.
Saygılar...
Simdi ki aciklamanla alakali degil ki bu dedigin.gene o mesajina gore diyorum flash olsada farketmez appstore bundan etkilenmez
son dediklerin dogrudur kisitlamayi kendi yapiyor kullaniciya secim hakki yok ama bu kadar diretmelerinde de vardir bisey yani, ki bu konuda soylenen seyler o kadar inandiriciliktan uzak degil
flash oyunlar ve uygulamalar tabiyki appstore u bitirmez. ama satislarini dusurur olay bu.
flasha elestirilerin hakli yonu var, yok degil.
ama applein israr ettigi tum kisitlamalari bir araya toplayipta, applein art niyetli olmadigini soyleyebilmek cok zor.
tum kisitlamalar baska kaynaklardan uygulama oyun muzik film almayi engelliyecek zorlastircak tipde.
hotfile.com/...
denemedim ama işe yaradığı söyleniyordu..
cep telefonunu icad eden firma
Flash içeriğinin cep telefonlarında bir problem teşkil etmeyeceğinden eminim. Yeni işlemciler yeni RAM'ler vs.