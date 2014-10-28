Motorola üst segmentte vites yükseltiyor: Droid Turbo lanse edildi

Lenovo çatısı altına giren Motorola Mobility'nin, akıllı telefon pazarındaki yükselişi hız kesmeyecek gibi görünüyor. Google işbirliği çerçevesinde Nexus 6'ya imza atan Motorola, 2014 model Moto X ve ikinci nesil Moto G ile satışlarını arttırmaya devam ediyor. Şirket tarafından resmi lansmanı bugün yapılan Droid Turbo isimli yeni telefon da, sahip olduğu özellikler ile mobil teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak türden güçlü bir paket ile karşımıza çıkıyor.

Amerika pazarı için hazırlanan ve ülkenin önemli operatörlerinden Verizon için sunulan Droid Turbo, Motorola'nın güncel tasarım dilini sürdürüyor. İki farklı versiyonu olan telefon, kullanıcıların isteklerine bağlı olarak metalik ya da kevlar ile güçlendirilmiş arka kapak seçenekleri ile tercih edilebilecek. İkinci seçenek yani kevlar tabanlı olan versiyon, diğerine böre biraz daha kalın ve biraz daha ağır bir kasa sunuyor. Ancak diğer taraftan mukavemet konusunda da Motorola'nın yüksek işçiliği ile birlikte kullanıcısına güven verecek gibi görünüyor. Ancak merak edenler için bir karşılaştırma yapmak gerekirse, metalik kapağa sahip olan Droid Turbo 168 gram ağırlığa ve 7.8mm kalınlığa (kavisli arka tasarımın en uç noktasında 10.6mm), kevlar olan model ise 176 gram ağırlığa ve 8.3mm kalınlığa (kavisli arka tasarımın en uç noktasında 10.6mm) sahip. Malzeme kalitesi ve işçilik konusunda her daim iddialı olan Motorola, Droid Turbo'da aynı zamanda metal çerçeveye yer veriyor. Bu arada, yukarıda bahsettiğimiz metal arka kapağın, MGF isimli yeni bir materyalden üretildiğini de paylaşmak isterim. Metal kaplı cam elyafı olarak tanımlayabileceğimiz bu materyal, hem hafif hem de oldukça dayanıklı.

Motrola Droid Turbo'nun bir başka dikkat çekici yanı, su itici özel bir nano kaplamaya sahip olması. Bu sayede telefon, kazara gerçekleşen sıvı dökülmelerine karşı 20 dakikaya kadar mukavemet gösterebiliyor. 5.2-inç büyüklüğündeki 2560 x 1440 piksel çözünürlük destekli ekranın dış etkilere karşı korunması ise Gorilla Glass 3 ile sağlanmış. AMOLED panelin kullanıldığı telefona, Qualcomm'un 2.7GHz hızında görev yapan 4 çekirdekli Snapdragon 805 işlemcisi ile 600MHz hızında çalışan yeni nesil Adreno 420 GPU'su güç veriyor. Merak edenler için 64-bit dönüşümü öncesinde Qualcomm'un son üst seviye performans çözümü olan Snapdragon 805, 32-Bit destekli bir platform. 3GB LPDDR3 RAM'e sahip olan telefon depolama olarak 32GB standart kapasite ile sunulurken, 64GB'lık versiyonun da yolda olduğu bildiriliyor.

Benzer donanıma sahip olan Galaxy S5-LTEA ve LG G3 Cat6 gibi telefonlar ile kıyasladığımızda, telefonun Cat4 modeme sahip olması yani daha düşük LTE hızlarını desteklemesi, uluslararası ölçekte bir dezavantaj gibi görünebilir ancak telefonun Verizon özel bir cihaz olması ve bu operatöre uygun XLTE ağ altyapısına destek sunabiliyor olması, potansiyel kullanıcı kitlesi için daha fazla önem arz eden detaylar. 90 gün içerisinde Advanced Calling 1.0 teknolojisini de destekleyecek olan Droid Turbo ile Verizon kullanıcılar, var olan LTE paketlerini kullanarak yüksek çözünürlükte Voice over LTE görüşmesi yapabilecekler.

Önemli özelliklere sahip olan Motorola telefonlar, rekabet koşullarında genellikle zayıf kamera yetenekleri ile kayıp yaşıyorlardı. 21MP çözünürlüğünde kamera sensörüne sahip olan Droid Turbo'nun kamera diyafram değeri de f/2.0. Çift LED Flash ile desteklenen telefon, 24 kare/saniye hızında, 1080p çözünürlüğünde ise 30 kare/saniye hızında video kaydı yapabiliyor. Modern telefonlar ile kıyaslandığında 4K için 30fps yerine 24fps özelliği biraz düşündürücü. Snapdragon 805'in sahip olduğu görüntü sinyal işlemcisinin 4K için fazlasıyla yeterli olmasını dikkate aldığımızda, belki 4K için 30fps ileri bir tarihte yazılım güncellemesi ile sağlanabilir. 720p çözünürlüğünde ağır çekim video kaydedebilen telefonun 2MP'lik ön kamerası da 1080p video kaydedebiliyor.

Motorola Droid Turbo'nun en dikkat çekici yanlarından biri de sahip olduğu pili. 3900mAh kapasiteli pil ile donatılan telefon, her ne kadar kavisli yapısı gereği en uç noktada kalın bir kasaya sahip olsa da 5.2-inç kategorisinde pili en büyük cihaz gibi görünüyor. Batarya üzerine farklı çalışmalar yapan Motorola'yı bir kez daha tebrik etmek gerektiğini düşünüyorum. Motorola'nın açıklamasına göre Droid Turbo tam şarjda iki gün boyunca çalışabiliyor. Ayrıca kutu içeriğine eklenen şarj ekipmanı ile sadece 15 dakikada 8 saat konuşma süresi sunacak kadar şarj olabiliyor Droid Turbo. Android 4.4 işletim sistemi ile gelen ancak kısa sürede Android 5.0 Lollipop güncellemesi alacağı açıklanan telefon, Moto Voice, Moto Actions, Moto Assist, Moto Display, Highlight Reel, ve Best Shot gibi Motorola'yı özgü yazılımsal özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Bireysel ve kurumsal güvenlik için Advanced Encryption Standards (AES) ve Exchange ActiveSync teknolojilerine destek veren telefon, Verizon operatörünün müşterileri için 199 dolar + aylık 25 dolarlık ödeme paketi ile ay sonunda kullanıma sunulacak.