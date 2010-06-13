Motorola Droid 2'nin ilk detayları gün ışığına çıktı

Motorola, akıllı telefon pazarında yeniden yükselişe geçmesini sağlayan Android işletim sistemli Droid modelinin yeni versiyonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz Kasım ayında satışa sunulan Droid modelinin Droid 2 olarak telaffuz edilen yeni versiyonu ilk detaylarıyla gün ışığına çıkarken, hem yazılım hem de donanım odaklı güncellemeler olduğu belirtiliyor.

Android 1.6 ile gelen Droid'den farklı olarak Android 2.1 ile geleceği ve lansman sonrasında Froyo kod adlı Android 2.2 sürümü için güncellenebileceği belirtilen Droid 2, Texas Instruments tarafından geliiştirilen ve 750MHz'de çalışan Cortex-A8 tabanlı? bir işlemci ile gelebilir ki bu güncelleme ilk modelin olduğu "zayıf işlemci" eleştirilerini de sonlandırabilir.

Entegre bellek kapasitesinin 8GB olacağı belirtilen Motorola Droid 2, ilk modelden farklı olarak QWERTY tuş takımında D-pad kontrolcüsünü barındırmıyor. 5 Megapiksel çözünürlüğünde entegre kamera, Bluetooth ve WiFi (tethering özelliği ile birlikte) gibi detaylara ek olarak güncellenmiş Motoblur serivisi de Droid 2 ile birlikte lanse edilecek.

Üçüncü çeyrekte satışa sunulması beklenen Motorola Droid 2'ye, fiziksel tuş takımı sayesinde özellikle profesyonel kullanıcıların ilgi göstermesi bekleniyor.