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Motorola Droid 2'nin ilk detayları gün ışığına çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola Droid 2'nin ilk detayları gün ışığına çıktı
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Motorola Droid 2'nin ilk detayları gün ışığına çıktı
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Motorola, akıllı telefon pazarında yeniden yükselişe geçmesini sağlayan Android işletim sistemli Droid modelinin yeni versiyonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz Kasım ayında satışa sunulan Droid modelinin Droid 2 olarak telaffuz edilen yeni versiyonu ilk detaylarıyla gün ışığına çıkarken, hem yazılım hem de donanım odaklı güncellemeler olduğu belirtiliyor.

Android 1.6 ile gelen Droid'den farklı olarak Android 2.1 ile geleceği ve lansman sonrasında Froyo kod adlı Android 2.2 sürümü için güncellenebileceği belirtilen Droid 2, Texas Instruments tarafından geliiştirilen ve 750MHz'de çalışan Cortex-A8 tabanlı? bir işlemci ile gelebilir ki bu güncelleme ilk modelin olduğu "zayıf işlemci" eleştirilerini de sonlandırabilir.

Entegre bellek kapasitesinin 8GB olacağı belirtilen Motorola Droid 2, ilk modelden farklı olarak QWERTY tuş takımında D-pad kontrolcüsünü barındırmıyor. 5 Megapiksel çözünürlüğünde entegre kamera, Bluetooth ve WiFi (tethering özelliği ile birlikte) gibi detaylara ek olarak güncellenmiş Motoblur serivisi de Droid 2 ile birlikte lanse edilecek.

Üçüncü çeyrekte satışa sunulması beklenen Motorola Droid 2'ye, fiziksel tuş takımı sayesinde özellikle profesyonel kullanıcıların ilgi göstermesi bekleniyor.


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deepestlove 9 yıl
Ben milestone kullanıyorum.
WinOS ve Iphone 3g de kullandım.
WinOS benim için bitmiştir.
Iphone ise şu an için kafa kafaya ama asla 750TL'ye milestone dururken 1800TL vermem iphone'ye.
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CaSsErDoDo 9 yıl
motorolanın kendini düzeltmesi gereken 2 taraf var bunlardan ilki tasarım ikinciside yazılım eğer tüm telefonlarında bunu yaparsa olay bitmiştir.milestone motorola için bir devrim oldu bende uzun yıllardan sonra bende motorolayı aldım çünkü zamanında hatırlarsınız heryer motorola kaynıyordu belki o eski günlerinde dönebilir
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Mr. Jingles 9 yıl
Droid modeli Amerika'da gayet başarılı satış rakamlarına imza attı. Motorola da bunun farkında olduğu için Android işletim sistemli Droid'i devam ettirme kararı aldı. Ayrıca Motorola'nın eski günlerine dönüyor olması güzel bir gelişme.
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Batuist 9 yıl
şu kızaklı tasarımları oldum olası beğenmiyorum.. zamanla mutlaka yalama oluyorlar...
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korayus 9 yıl
Motorola Droid 1 (Avrupadaki adıyla Milestone) zaten Android 2.0 işletim sistemi kullanıyordu. Yani Yeni Droid v2.2 ile bambaşka bir cihaza dönüşmüyor. Zaten Droid 1 e dilerseniz yeni işletim sistemini yükleyebiliyorsunuz.
İşlemcisi ise 500 Mhz den 750 Mhz e çıkması da devrim değil. Zira rakipleri çoktan 1Ghz e çıkmıştı bile.
Daha önce haberini yaptığınız 1.3 Ghz overclock ile ilgili bir gelişme var mı?
donanimhaber.com/...
Ne gibi bir sakınca doğurdu? Yeni Droid ile belki de daha yüksek hızlara da çıkılabilecek.
Saygılar...
Koray Üstüner
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