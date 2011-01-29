Motorola'nın Atrix 4G için hazırladığı yeni tanıtım filmi

Motorola ilk tanıtmını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı yeni telefonu Atrix 4G için ikinci tanıtım filmini yayınladı. Firma tarafından dünyanın en güçlü telefonu olarak lanse edilen Atrix 4G, Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisini kullanıyor ve Android işletim sistemiyle geliyor. 1GB RAM ve qHD çözünürlükte ekrana sahip olan telefon, gelişmiş grafik performansı ve web deneyimi vaad ediyor. Motorola yeni tanıtım filminde, bu özelliklere ek olarak Atrix 4G için hazırladığı aksesuarlara da dikkat çekiyor.

Motorola'nın Atrix 4G için duyurduğu en dikkat çekici aksesuar kuşkusuz ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar. Bu bilgisayarın özelliği şu; üzerinde herhangi bir işlemci, bellek ya da sabit disk bulunmuyor ve gücünü, arkasına takacağınız Atrix 4G'den alıyor. Bu bağlantıyla birlikte 13,5 saat kullanılabilen sistem, geliştirilen webtop uygulaması ile etkin kullanım için ayrı bir masaüstü ortamı açıyor. Bu ortamda ana telefon ekranına ek olarak kullanıcıların sıkça kullanacağı bazı temel uygulamalara da (Firefox, Facebook gibi) yer veriliyor.

Atrix 4G için hazırlanan tanıtım filminde dikkat çekilen ikinci aksesuar ise çoklu ortam istasyonu. Bu istasyon üzerinde yer alan HDMI çıkışı gibi çeşitli bağlantı özellikleriyle Atrix 4G çoklu ortam merkezine dönüşebilyor. Zira televizyon ile yapılacak bağlantıda özel bir ara birim açan istasyon, telefondaki çoklu ortam içeriğinin kolay ve keyifli bir şekilde kullanılmasına olanak tanıyor. Motorola tarafından Şubat ayında Amerika'da satışa sunulması beklenen Atrix 4G'nin Avrupa'ya ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.