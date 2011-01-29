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Motorola'nın Atrix 4G için hazırladığı yeni tanıtım filmi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
25,7b
1
62
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola ilk tanıtmını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı yeni telefonu Atrix 4G için ikinci tanıtım filmini yayınladı. Firma tarafından dünyanın en güçlü telefonu olarak lanse edilen Atrix 4G, Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisini kullanıyor ve Android işletim sistemiyle geliyor. 1GB RAM ve qHD çözünürlükte ekrana sahip olan telefon, gelişmiş grafik performansı ve web deneyimi vaad ediyor. Motorola yeni tanıtım filminde, bu özelliklere ek olarak Atrix 4G için hazırladığı aksesuarlara da dikkat çekiyor.

Motorola'nın Atrix 4G için duyurduğu en dikkat çekici aksesuar kuşkusuz ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar. Bu bilgisayarın özelliği şu; üzerinde herhangi bir işlemci, bellek ya da sabit disk bulunmuyor ve gücünü, arkasına takacağınız Atrix 4G'den alıyor. Bu bağlantıyla birlikte 13,5 saat kullanılabilen sistem, geliştirilen webtop uygulaması ile etkin kullanım için ayrı bir masaüstü ortamı açıyor. Bu ortamda ana telefon ekranına ek olarak kullanıcıların sıkça kullanacağı bazı temel uygulamalara da (Firefox, Facebook gibi) yer veriliyor.

Atrix 4G için hazırlanan tanıtım filminde dikkat çekilen ikinci aksesuar ise çoklu ortam istasyonu. Bu istasyon üzerinde yer alan HDMI çıkışı gibi çeşitli bağlantı özellikleriyle Atrix 4G çoklu ortam merkezine dönüşebilyor. Zira televizyon ile yapılacak bağlantıda özel bir ara birim açan istasyon, telefondaki çoklu ortam içeriğinin kolay ve keyifli bir şekilde kullanılmasına olanak tanıyor. Motorola tarafından Şubat ayında Amerika'da satışa sunulması beklenen Atrix 4G'nin Avrupa'ya ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.




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athloncu 8 yıl
arkadaşlar alanlar kullananlar tecrübelerini paylaşsın lütfen.
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Sworn 8 yıl
Forumu iyi takip ederseniz cihaz hakkında tecrübeler paylaşıldı :)
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onno92 8 yıl
dogubanka falan ne zaman gelir acaba?
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ratmuhyaka 8 yıl
doğu banka gelmesi pek belli olmaz açıkcası amerika dan dönen birileri alıp getirebilir teli, ben avrupa da çıkmasını bekliyorum...tanıdıklarla halledmeyi düşünüyorum...belki bir tane de fazla getirtebilirim

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ratmuhyaka 8 yıl
bu sayfada ki ikinci mesajım, bence şu ana kadar (samsung lg htc ....) gibi markaların ürettiği telefonlardan donanım olarak eksiksiz diyebileceğimiz telefon bu...Avrupa da çıkarsa çok büyük bi olasılıkla alacağım telefondur kendisi...motorola bu sefer dersine iyi çalışmış bence


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suhaksk 8 yıl
Ülkemize gelirmi gelmez mi bilinmez ama zaten bu cihazı bekleyenler yurt dışından getirir yada getirtir Türkiye'de Motorola'nın çok ulaşılabilir olacağını sanmıyorum.
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kobete 8 yıl
Güzel cihaz. Yalnız ülkemize biraz daha önem vermeli motorola.
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Akarsu. 8 yıl
Sonunda evdeki basit PC'lerin ve medya oynatıcıların sonunu getirecek bir alet tasarladılar.
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deniz_sea 8 yıl
reklam ve standlar çok güzel olmuş helal olsun
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SchyzophreN 8 yıl
ülkemize ne zaman gelicek bellimi ?
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OverClocK1ng 8 yıl
SchyzophreN
ülkemize ne zaman gelicek bellimi ?

Bakalım.

Motorola, Hayrola...
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OverClocK1ng 8 yıl
O yarım HD ekran ama niye Half HD dememişler de Quarter HD demişler merak ediyorum. Bu arada cihazın ekranını çok merak ediyorum SLCD mi Amoled mi ne olduğu resmen muamma.
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onno92 8 yıl

OverClocKing

O yarım HD ekran ama niye Half HD dememişler de Quarter HD demişler merak ediyorum. Bu arada cihazın ekranını çok merak ediyorum SLCD mi Amoled mi ne olduğu resmen muamma.


Matematiksel olarak çeyreği kadar piksele sahip.

1920x1080/2 = 960x1080 = 1920x540

1920x1080 = 960x540
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chatin_62 8 yıl
OverClocKing

O yarım HD ekran ama niye Half HD dememişler de Quarter HD demişler merak ediyorum. Bu arada cihazın ekranını çok merak ediyorum SLCD mi Amoled mi ne olduğu resmen muamma.


Çeyreği olduğu için demişler.
Bir Arkadaşımız matemetiksel olarak anlatmış. Ama görsel olarak daha anlaşılır olacağı kanaatindeyim.
Bu resim işinizi görür sanırım.
Resmin üzerine tıklayabilirsiniz.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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Batuist 8 yıl
"world's first qHD display" ekran nedir? bilmediğimiz birşey mi?? ilk dediğine göre böyle bir sonuç çıkarabildim.. bildiğimiz birşey olsaydı neden ilk desin ki?? 960*540 piksel olmasımıdır acaba çözünürlüğün?
artı o TV standı gerçekten çok hoş olmuş..
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