Motorola'nın iş telefonu Droid Pro Avrupa'ya geliyor

Motorola yaptığı resmi açıklamayla profesyoneller için hazırladığı iş telefonu Droid Pro'yu, Avrupa'da pazara sunacağını duyurdu. Droid Pro yerine Motorola Pro isimlendirmesiyle gelecek olan yeni telefon, sahip olduğu fiziksel QWERTY klavyesi, 1GHz hızındaki işlemcisi, 3.1-inç büyüklüğündeki ekranı ve Android 2.2 işletim sistemiyle dikkat çekiyor.

Profesyonel kullanıcılar için entegre VPN desteği, gelişmiş web entegrasyonu, karmaşık şifre desteği ve olası çalınma durumlarına karşı telefon ile içerisinde SD kartı uzaktan yakma gibi özelliklerle donatılan telefonun, kızaklı tasarım yerine candybar tasarımı tercih etmek isteyen kullanıcılar için önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.