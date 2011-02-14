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Motorola'nın iş telefonu Droid Pro Avrupa'ya geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola yaptığı resmi açıklamayla profesyoneller için hazırladığı iş telefonu Droid Pro'yu, Avrupa'da pazara sunacağını duyurdu. Droid Pro yerine Motorola Pro isimlendirmesiyle gelecek olan yeni telefon, sahip olduğu fiziksel QWERTY klavyesi, 1GHz hızındaki işlemcisi, 3.1-inç büyüklüğündeki ekranı ve Android 2.2 işletim sistemiyle dikkat çekiyor.

Profesyonel kullanıcılar için entegre VPN desteği, gelişmiş web entegrasyonu, karmaşık şifre desteği ve olası çalınma durumlarına karşı telefon ile içerisinde SD kartı uzaktan yakma gibi özelliklerle donatılan telefonun, kızaklı tasarım yerine candybar tasarımı tercih etmek isteyen kullanıcılar için önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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acbold 8 yıl
bb'den daha hızlı,daha pratik gözüktü.ve uygulama açısından android gibi hali hazırda bi market var.ayrıca motorola eğer "iş telefonu" diye üretiyorsa bu ürünleri, bunun üzerine kendi yazılım çalışmalarıda olacaktır.işini şansa bırakmayacaktır.motorola pazara doğru yayılabilirse bu işi götürür...
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ShafakCool 8 yıl
Ewt ewt ewt! Sonunda Blackberry'nin yerini alacak iş telefonu geldi.
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MentalTr 8 yıl
ilk göz ağrım motorola, şuan bb9700 kullanıyorum, gerek flash desteklemesi gerekse 100.000 uygulama ile blackberry'yi yalan eder bu telefon modeli.
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Python 8 yıl
motorola şu sıralar hep performansa oynuyor telefon pazarının nekaddar önemli oldugunun göstergesi tabikide ancak bu tasarım pek hoş görünmüyor keşke biraz ekranı ufaltsalarmış
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