Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola'nın yeni telefonu Droid 4 görüntülendi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
21b
1
19
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Motorola'nın yeni telefonu Droid 4 görüntülendi
Tam Boyutta Gör
Google çatısı altına giren Motorola Mobilite Grubu'nun yeni akıllı telefonu Droid 4 gün ışığına çıktı. Maserati kod adıyla geliştirilen ancak BlackBerry'nin Porsche ve Acer'ın Ferrari modellerinden farklı olarak İtalyan otomobil üreticisiyle herhangi bir ilişkisi olmayan telefon, serinin diğer üç modelinde olduğu gibi kızlaklı QWERT klavye ile geliyor. 
Detaylı özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmayan ancak 4-inç büyüklüğünde Super AMOLED Advanced ekran kullandığı tahmin edilen telefon, Motorola'nın yeni RAZR modeliyle benzer şekilde ince kasa profiline sahip olduğu belirtiliyor. Çift çekirdekli işlemci kullanan ve 1080p video kaydı yapabilen ancak çözünürlüğü hakkında pek bir bilgi olmayan kamera ile donatılan telefonda USB ve HDMI portları da bulunuyor. Android 2.3.5 işletim sistemine sahip olan prototipten farklı olarak pazara girecek modelde Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0 işletim sistemine yer verilebileceği de ifade edilmiyor değil.
Amerika'da, ülkenin en büyük telefon operatörlerinden Verizon tarafından sunulması beklenen 4G LTE destekli Motorola Droid 4'ün çıkış tarihi ve fiyatı ise şu an için bilinmiyor.
Motorola'nın yeni telefonu Droid 4 görüntülendi
Tam Boyutta Gör
Motorola'nın yeni telefonu Droid 4 görüntülendi
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
napolyon94 8 yıl en beğenilen
işte bu güzel bir haber motorola artık TR yede gelse tam olucak :)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MiğfeR 8 yıl
ColDasHeLL
Orijinalden alıntı: ThqmLesonGoogle madem Motorolayı satın aldı.Bir isim değişikliğine gitse daha iyi olabilir.Mesela Motorola ile Googleın birleşimiGoorola yada Motoogleolabilir :DDiğer aklıma gelen isimler:GoMotor MoGoogle Androla :-)
go motor haha

Moogle :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
narayan 8 yıl

Konuyu hortlatıyorum, kusura bakmayın ama dayanamadım.

telefon çok güzel tek kelime lafım yok. ben de hali hazırda atrix 4g kullanıyorum ve çok memnunum.

bu kadar çok telefon çıkarmaları iyi bişey mi? motorola droid 3 ne zaman eskidi de bu çıkıyo? iyi güzel bu kadar telefon çıkarıyolar, bu telefonların güncelleme desteği ne kadar sürecek, yeni android sürümlerine güncelleneceklerse bu güncelleme yeni sürüm çıktıktan ne kadar sonra telefona gelecek. en kötüsüde telefon çıkıp biz aldıktan sonra 1 yıl geçmeden satışı sonlanacak mı? değeri ne olacak bu cihazın, daha da kötüsü kendimizi kaz gibi hissetmicekmiyiz?

motorola atrix 2 yi çıkardılar, çok güzel, 8 mp kamera 1.2 ghz çift çekirdek işlemci felan, motorola droid bionic özellikleri de aynı, yeni çıkarcakları motorola razr da üç aşağı beş yukarı aynı cihazlar. insan ister istemez soruyor. tek bi tane sağlam cihaz çıkarsalardı da en az 2 sene güncelleme garantisi verselerdi, telefonun değeri dkolay kolay düşmeseydi, marka değeri açısından daha iyi olmaz mıydı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mobile Prof. 8 yıl
Asik olmak boyle bir sey sanirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silver Eagle 8 yıl
ismky

ThqmLeson



Google madem Motorolayı satın aldı.Bir isim değişikliğine gitse daha iyi olabilir.Mesela Motorola ile Googleın birleşimiGoorola yada Motoogleolabilir :DDiğer aklıma gelen isimler:GoMotor MoGoogle Androla :-)




Hepsi tmam da androla nedr ya orda koptum:))


ismky

ThqmLeson



Google madem Motorolayı satın aldı.Bir isim değişikliğine gitse daha iyi olabilir.Mesela Motorola ile Googleın birleşimiGoorola yada Motoogleolabilir :DDiğer aklıma gelen isimler:GoMotor MoGoogle Androla :-)




Hepsi tmam da androla nedr ya orda koptum:))


ColDasHeLL

ThqmLeson

Google madem Motorolayı satın aldı.Bir isim değişikliğine gitse daha iyi olabilir.Mesela Motorola ile Googleın birleşimiGoorola yada Motoogleolabilir :DDiğer aklıma gelen isimler:GoMotor MoGoogle Androla :-)


go motor haha



Sizleri düldürdüysem ne mutlu bana.Güzel isimler bulmuşum

Mesela GoMotor nasıl ama güzel değil mi
.Düşünsenize Telefonunuz üstünde Androla yazıyor






Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tr@mmler 8 yıl
Ekran HD olursa tadından yenmez bu alet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gannicus 8 yıl
ulan çok hoş olmuş ya keşke bende olsa bir tane
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ColDasHeLL 8 yıl
ThqmLeson
Google madem Motorolayı satın aldı.Bir isim değişikliğine gitse daha iyi olabilir.Mesela Motorola ile Googleın birleşimiGoorola yada Motoogleolabilir :DDiğer aklıma gelen isimler:GoMotor MoGoogle Androla :-)

go motor haha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Foo Fighters 8 yıl
ThqmLeson
Google madem Motorolayı satın aldı.Bir isim değişikliğine gitse daha iyi olabilir.Mesela Motorola ile Googleın birleşimiGoorola yada Motoogleolabilir :DDiğer aklıma gelen isimler:GoMotor MoGoogle Androla :-)

Hepsi tmam da androla nedr ya orda koptum:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silver Eagle 8 yıl
Google madem Motorolayı satın aldı.Bir isim değişikliğine gitse daha iyi olabilir.Mesela Motorola ile Google'ın birleşimi"Goorola" yada "Motoogle"olabilir :D
Diğer aklıma gelen isimler:GoMotor MoGoogle Androla :-)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 8 yıl Silver Eagle
ThqmLeson
Google madem Motorolayı satın aldı.Bir isim değişikliğine gitse daha iyi olabilir.Mesela Motorola ile Google'ın birleşimi"Goorola" yada "Motoogle"olabilir :D
Diğer aklıma gelen isimler:GoMotor MoGoogle Androla :-)

Ulan thqmleson gece gece koptum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 8 yıl
güzel yapmışlar şerefsizim :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vincent54 8 yıl
tamda boyle bisey bekliyodum beeee
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iAndroid 8 yıl
tasarım gerçekten çok iyi. klavyenin tuşlarının şekli ve dizilimi gerçekten hoş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teddybear01 8 yıl
4.0 La geleymiş
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
innformatics 8 yıl
napolyon94
işte bu güzel bir haber motorola artık TR yede gelse tam olucak :)

Keşke gelse, şu satış sonrası servis ve destek hizmetini de rayına oturtsa tadından yenmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nazaman 8 yıl
5 satır klavye harika olmuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21013 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, motorola ve akıllı telefon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Vestel'in yeni nesil akıllı televizyonunu ve Pixellence teknolojisini konuştuk 8 yıl Transcend 64GB SDXC, USB3.0 & Express kart okuyucuları video inceleme 8 yıl BlackBerry Bold 9900 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim