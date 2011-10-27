Motorola'nın yeni telefonu Droid 4 görüntülendi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Google çatısı altına giren Motorola Mobilite Grubu'nun yeni akıllı telefonu Droid 4 gün ışığına çıktı. Maserati kod adıyla geliştirilen ancak BlackBerry'nin Porsche ve Acer'ın Ferrari modellerinden farklı olarak İtalyan otomobil üreticisiyle herhangi bir ilişkisi olmayan telefon, serinin diğer üç modelinde olduğu gibi kızlaklı QWERT klavye ile geliyor.
Detaylı özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmayan ancak 4-inç büyüklüğünde Super AMOLED Advanced ekran kullandığı tahmin edilen telefon, Motorola'nın yeni RAZR modeliyle benzer şekilde ince kasa profiline sahip olduğu belirtiliyor. Çift çekirdekli işlemci kullanan ve 1080p video kaydı yapabilen ancak çözünürlüğü hakkında pek bir bilgi olmayan kamera ile donatılan telefonda USB ve HDMI portları da bulunuyor. Android 2.3.5 işletim sistemine sahip olan prototipten farklı olarak pazara girecek modelde Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0 işletim sistemine yer verilebileceği de ifade edilmiyor değil.
Amerika'da, ülkenin en büyük telefon operatörlerinden Verizon tarafından sunulması beklenen 4G LTE destekli Motorola Droid 4'ün çıkış tarihi ve fiyatı ise şu an için bilinmiyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Moogle :)
Konuyu hortlatıyorum, kusura bakmayın ama dayanamadım.
telefon çok güzel tek kelime lafım yok. ben de hali hazırda atrix 4g kullanıyorum ve çok memnunum.
bu kadar çok telefon çıkarmaları iyi bişey mi? motorola droid 3 ne zaman eskidi de bu çıkıyo? iyi güzel bu kadar telefon çıkarıyolar, bu telefonların güncelleme desteği ne kadar sürecek, yeni android sürümlerine güncelleneceklerse bu güncelleme yeni sürüm çıktıktan ne kadar sonra telefona gelecek. en kötüsüde telefon çıkıp biz aldıktan sonra 1 yıl geçmeden satışı sonlanacak mı? değeri ne olacak bu cihazın, daha da kötüsü kendimizi kaz gibi hissetmicekmiyiz?
motorola atrix 2 yi çıkardılar, çok güzel, 8 mp kamera 1.2 ghz çift çekirdek işlemci felan, motorola droid bionic özellikleri de aynı, yeni çıkarcakları motorola razr da üç aşağı beş yukarı aynı cihazlar. insan ister istemez soruyor. tek bi tane sağlam cihaz çıkarsalardı da en az 2 sene güncelleme garantisi verselerdi, telefonun değeri dkolay kolay düşmeseydi, marka değeri açısından daha iyi olmaz mıydı?
Sizleri düldürdüysem ne mutlu bana.Güzel isimler bulmuşum
Mesela GoMotor nasıl ama güzel değil mi .Düşünsenize Telefonunuz üstünde Androla yazıyor
go motor haha
Hepsi tmam da androla nedr ya orda koptum:))
Diğer aklıma gelen isimler:GoMotor MoGoogle Androla :-)
Ulan thqmleson gece gece koptum
Keşke gelse, şu satış sonrası servis ve destek hizmetini de rayına oturtsa tadından yenmez.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
21013 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, motorola ve akıllı telefon