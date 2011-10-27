Motorola'nın yeni telefonu Droid 4 görüntülendi

Google çatısı altına giren Motorola Mobilite Grubu'nun yeni akıllı telefonu Droid 4 gün ışığına çıktı. Maserati kod adıyla geliştirilen ancak BlackBerry'nin Porsche ve Acer'ın Ferrari modellerinden farklı olarak İtalyan otomobil üreticisiyle herhangi bir ilişkisi olmayan telefon, serinin diğer üç modelinde olduğu gibi kızlaklı QWERT klavye ile geliyor.

Detaylı özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmayan ancak 4-inç büyüklüğünde Super AMOLED Advanced ekran kullandığı tahmin edilen telefon, Motorola'nın yeni RAZR modeliyle benzer şekilde ince kasa profiline sahip olduğu belirtiliyor. Çift çekirdekli işlemci kullanan ve 1080p video kaydı yapabilen ancak çözünürlüğü hakkında pek bir bilgi olmayan kamera ile donatılan telefonda USB ve HDMI portları da bulunuyor. Android 2.3.5 işletim sistemine sahip olan prototipten farklı olarak pazara girecek modelde Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0 işletim sistemine yer verilebileceği de ifade edilmiyor değil.

Amerika'da, ülkenin en büyük telefon operatörlerinden Verizon tarafından sunulması beklenen 4G LTE destekli Motorola Droid 4'ün çıkış tarihi ve fiyatı ise şu an için bilinmiyor.