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Motorola'nın yeni telefonu Droid Bionic detaylandı: 4.3-inç, çift çekirdekli 1GHz işlemci ve 4G

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
28,6b
1
17
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android işletim sistemiyle birlikte vites yükselten ve arka arkaya duyurduğu üst seviye telefonlarla dikkatleri üzerine çeken Motorola, Droid Bionic modelini duyurdu. Amerika'nın en büyük telefon operatörlerinden Verizon için hazırlanan yeni telefon, sahip olduğu gelişmiş donanım özelliklerine ek olarak 4G (LTE) desteği ile de dikkat çekmeyi başarıyor.

4.3-inç büyüklüğünde ve QHD çözünürlüğünde ekrana sahip olan Android işletim sistemli yeni nesil telefon, 1GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci kullanıyor. 512MB RAM ile gelen Droid Bionic, 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile yüksek kalitede fotoğraf ve yüksek çözünürlükte video kaydına olanak tanıyacak gibi görünüyor.

Verizon kullanıcılarına sözleşmeli 4G paketleri çerçevesinde sunulması beklenen Motorola Droid Bionic için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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Anonymous 8 yıl
Türkiye'ye ne zaman gelir acaba?
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ErshaNKuNeRy 8 yıl
Motorola Türkiyede kendini sempatik göstermek istiyorsa fiyatları az daha uygun tutacak abi,
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tanerergul 8 yıl
QHD derken? Tam olarak kaça kaç ? (pixel)
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Erasmus78 8 yıl

tanerergul

QHD derken? Tam olarak kaça kaç ? (pixel)


960x540
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KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl
Ne guzel telwfonlar cikiyor insan hangisini begenecegini sasiriyor
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Rainbow6 8 yıl
motorolanin yeni LCD televizyonu :) ozellikleri guclu gozukuyo satar bu telefon, motorola yavas yavas kutuk modellerinden uzaklasmaya basladi rekabete dahil oldu bu sayede
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recoakk 8 yıl
Güzel eline saglık motorolanın.Çeşit çok karar vermek zorlaşıyor gittikçe.
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DH Misafiri 8 yıl
bu teleon cdma tr`de kullanamazsiniz! bizim sebekeler gsm. cihaz cok iyi ozelliklere sahib ama biraz agir
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Cihan 8 yıl
2G Network CDMA 800 / 1900
3G Network CDMA2000 1xEV-DO / LTE

konu kapanabilir :)

Türkiyede kullanamadıktan sonra allayıp pullamaya gerek yok
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Technotronic 8 yıl
türkiye ye umarim en kisa zamanda gelir
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Guest-BBBAEA435 8 yıl
Optimus x2 ye laf ediyorduk ama motorola daha fena geliyor mu ne ? Tablet, telefondu felan. Bence 2011 teknolojinin senesi olucak ya neyse... Umarım fiyatlar biraz daha aşağı inebilir.
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sizler için 8 yıl
motorola türkiyenin mail adresini bilen
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WriterHuman 8 yıl

Phoenix *

Optimus x2 ye laf ediyorduk ama motorola daha fena geliyor mu ne ? Tablet, telefondu felan. Bence 2011 teknolojinin senesi olucak ya neyse... Umarım fiyatlar biraz daha aşağı inebilir.


İner de alırız umarım
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