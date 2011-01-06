Motorola'nın yeni telefonu Droid Bionic detaylandı: 4.3-inç, çift çekirdekli 1GHz işlemci ve 4G

Android işletim sistemiyle birlikte vites yükselten ve arka arkaya duyurduğu üst seviye telefonlarla dikkatleri üzerine çeken Motorola, Droid Bionic modelini duyurdu. Amerika'nın en büyük telefon operatörlerinden Verizon için hazırlanan yeni telefon, sahip olduğu gelişmiş donanım özelliklerine ek olarak 4G (LTE) desteği ile de dikkat çekmeyi başarıyor.

4.3-inç büyüklüğünde ve QHD çözünürlüğünde ekrana sahip olan Android işletim sistemli yeni nesil telefon, 1GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci kullanıyor. 512MB RAM ile gelen Droid Bionic, 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile yüksek kalitede fotoğraf ve yüksek çözünürlükte video kaydına olanak tanıyacak gibi görünüyor.

Verizon kullanıcılarına sözleşmeli 4G paketleri çerçevesinde sunulması beklenen Motorola Droid Bionic için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.