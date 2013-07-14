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Motorola'nın yeni telefonu Moto X, kilit ekranında da sesli komut alabiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola'nın yeni telefonu Moto X, kilit ekranında da sesli komut alabiliyor
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Motorola'nın merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli Moto X için yeni video ve görüntüler ortaya çıktı. Vimeo üzerinden paylaşılan videoda,  Moto X ile birlikte lanse edilecek Moto Magic isimli yeni teknoloji gözler önüne seriliyor. Sesli komut teknolojisi olan bu özellik ile birlikte kullanıcılar, akıllı telefon kilit ekranındayken bile talimat verebilecekler. Henüz resmi olarak netleşmemekle birlikte dil analizi için ayrı bir çipe sahip olduğu da iddia edilen Moto X'de, Moto Magic teknolojisi sayesinde kullanıcılar telefona dokunmadan, çeşitli talimatlar vererek kullanabilecekler. Örneğin rehberdeki herhagi bir kişinin ismini söyleyerek  (Call Erdi, Erdi'yi Ara gibi) telefon görüşmesi yapabilecekler.
Benzer teknolojiler zaten piyasada bulunmakta ancak Motorola'nın çözümünü farklı kılan nokta, kullanıcısını sürekli dinleyen telefonda ekran kapalıyken ya da kilit ekranındayken bile bu özelliğin kullanılabiliyor olması. Bu açıdan bakıldığı zaman Moto X, Xbox One'da sonra yılın sürekli dinleme özelliği ile gelen ikinci cihazı oluyor. Ağustos ayı içerisinde lanse edilmesi beklenen Motorola Moto X'in, 4.7-inç büyüklüğünde ekran, çift çekirdekli işlemci, Adreno 320 GPU, stok Android arayüzü gibi özelliklerle çıkması bekleniyor. Reklam ve tanıtım faaliyetleri için Google'ın 500 milyon dolarlık bütçe ayırdığı ifade edilen Moto X'in, Amerika'da çeşitli operatörler tarafından 4G uyumlu versiyonu ile pazara sunulması bekleniyor. 
Motorola'nın yeni telefonu Moto X, kilit ekranında da sesli komut alabiliyor
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ManoMachine 6 yıl en beğenilen
bu tip özellikler hayatı ne kadar kolaylaştırır bilemiyorum ama kolaylaştırsa bile bunlar pek hoşuma gitmiyor benim.

ne bileyim bunun gibi sürekli beni dinleyen bir mikrofon, s4'deki gibi beni izleyen bir ön kamera vb... Haydi android açık kaynak olduğu için bir nebze kurtarır belki kendini gözümde o da bir nebze fakat örneğin xbox one gibi kapalı ve sürekli internete bağlı bir sistem, üzerinde sürekli beni izleyen kameralar, beni dinleyen mikrofonlar falan, ne bileyim, yanlış geliyor bana.

evet hiçbirimiz filmlerdeki gibi gizli işler peşimde koşan ajanlar değiliz ama mahremiyet denen bir şey de var...

başkaları ne düşünür bilemem ama sürekli odamda, sürekli yanımda bir başkası olsa hoşuma gitmezdi benim.
bu tip özellikler hayatı ne kadar kolaylaştırır bilemiyorum ama kolaylaştırsa bile bunlar pek hoşuma gitmiyor benim.ne bileyim bunun gibi sürekli b...
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aziz77 6 yıl
Motorolaya hiç ısınamıyorum...
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okan_cehapelioglu 6 yıl
google böyle cıkaracaksa hiç cıkarmasın daha iyi çoğu tel birbirine benzemeye başladı
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balcis 6 yıl
nsa'in özellikle avrupa'yı dinlediği ve microsoft'la işbirliğinin videodan izleme konusundaki optimizasyonlara dayandığının ortaya çıktığı şu zamanda sürekli bizi dinleyen bir telefon çok ironik olmuş; resmen şaka gibi.
sağolun kalsın, ben almayayım.
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Guest-25CF1EFB4 6 yıl
-ejder-
darknesss45bircok konuda sizde gormussunuzdur.internette gizlenme programlari,proxyler vb. internette gizlenme yoktur. sizinmodem nereye bagli? internetsaglayiciniza. siz istediginiz kadar ip/dnsdegistirdiginizi sanin, ana merkezebaglanir modeminiz. peki nasil gizlenecegiz?baskasinin internetini kullanaraktagizlenemezsiniz. neden mi? eger kendibilgisayarinizi/telefonunuzukullaniyorsaniz tekrar gizlenme sansinizyok. diyelimki baskasinin bilgisayarini kullandiniz. o bilgisayara onceden kendiusbnizi farenizi taktiniz mi? peki bufare/usb hafiza sizin bilgisayarinizaonceden hic baglandi mi? bu iletisiminkayidi sisteme gecmistir siz farkindaolmadan. bilgisayariniz siz farkinda olmadanherseyi kaydeder. diyelimki 10 defaformat attiniz. dosyalar silinmez. hadidiyelimki bazi programlarla guvenliklibir sekilde sildiginizi sanin. hayattasilinmez. ole yazilimlar vardirki dudaginizi ucuklatir dosyalarinizbulundugunda… modeminiz herseyikaydeder. o yuzden google vb sirketlerbilgisayarin tamamini parcalarlar.hafizadaki verileri silmenin tekcozumudur. burada dikkat edin bilgisayarin tamami diyorum ekrandadahil... baskasinin internet, baskasininbilgisayari birde 10 defa formattansonra, bilgisayarin kamerasinida kirdiniz(kaydedelerler sizi aman hee ), ee esonra? tor’a gelelim. tor denilen meret mozillanin birturevidir. sizinle modem arasinda bi agkurar ve bu ag uzerinden dogruinternete girersiniz. bu agkiriptolanmistir ve boylelikle internettegirdiginiz siteler bulunamaz. derler ama cok yanlis derler…oyle bir makine yaparsinizki bukriptolamayi kirar. siz farkinda bileolmadan dinleniyor olursunuz. zatenelinizdeki makineyi yapan belli.. bu isler isletim sisteminden ote,elektronik konularinida kapsar. butuncipler general electric tarafindan yapilir.yani her cipin kendine ozgu isletimsistemi vardir. ister windows kur isterubuntu veya kubuntu. sen bu elektroniklerin birbirine konusmasinidegistiremezsin. ne kaydettigini hayattabilemezsin. diyelimki degistirdin kendinecipini kendin sistemin ozgun bir systemyaptin, bu seferde internetebaglanamazsin cunku 60 sene once amcalarin oturmus bir standartbelirlemisler, boylece butun elektronikcihazlar birbirleriyle sorunsuz birsekildekonusabilsin diye. bu makinalarbirbiriyle konusabildigi surecegizlenemezsin!
Sen çok bilim kurgu izlemişin kardeş. 9 yıldır 80 gb harddisk kullanıyorum. 9 yıldır yaptığım herşeyi kaydediyosa benim harddiskim 10 terabayt falan olmalı. Sonra USB ye bağladığım mouse un kendi hafızası yok. Aç içini bak bu da kaydedemez! Bunları okuduktan sonra okumayı bıraktım zaten...

Güzel yazmışsın kardeşim eline ağzına sağlık. Ama Bi bo.k anlamadım :D
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makaramasuko 6 yıl
çok yenilikçi bir şey değil
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General. 6 yıl
Bulunmaz Hint kumaşı mübarek saklayıp duruyorlar hele bi tanıtın ülkemize geleceği kesinleşsin sonra değerlendiririz şimdilik bizi pek ilgilendirmiyor çünkü ülkemizde satılacağı daha belli değil
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Part Of The Nature 6 yıl
Eline saglik :)
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2622110012 6 yıl
s5 'te bu özelliğin daha iyisi olacak.
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Krauser ll 6 yıl 2622110012
2622110012

s5 'te bu özelliğin daha iyisi olacak.

nick op
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dokuzcanlicanavar 6 yıl
enteresan.. sadece bizim sesimizle mi çalışacak acaba?
güzel gibi gözükse de aktifleşmeden önce bizim hakimiyetimizde olması lazım böyle şeylerin(siri,google now..vs)yoksa ortam sesinden birşeyler algılayıp durup dururken internetten, rehberden bişeyler birilerini aramasın?
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-mehmet- 6 yıl
donanım olarak çok üst seviye bişey koymazlar bence çünki diğer üreticilere haksız rekabet olur 720p ekran 1gb ram snapdragon600 civarı bekliyorum ben.
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