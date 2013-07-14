Motorola'nın yeni telefonu Moto X, kilit ekranında da sesli komut alabiliyor

Motorola'nın merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli Moto X için yeni video ve görüntüler ortaya çıktı. Vimeo üzerinden paylaşılan videoda, Moto X ile birlikte lanse edilecek Moto Magic isimli yeni teknoloji gözler önüne seriliyor. Sesli komut teknolojisi olan bu özellik ile birlikte kullanıcılar, akıllı telefon kilit ekranındayken bile talimat verebilecekler. Henüz resmi olarak netleşmemekle birlikte dil analizi için ayrı bir çipe sahip olduğu da iddia edilen Moto X'de, Moto Magic teknolojisi sayesinde kullanıcılar telefona dokunmadan, çeşitli talimatlar vererek kullanabilecekler. Örneğin rehberdeki herhagi bir kişinin ismini söyleyerek (Call Erdi, Erdi'yi Ara gibi) telefon görüşmesi yapabilecekler.

Benzer teknolojiler zaten piyasada bulunmakta ancak Motorola'nın çözümünü farklı kılan nokta, kullanıcısını sürekli dinleyen telefonda ekran kapalıyken ya da kilit ekranındayken bile bu özelliğin kullanılabiliyor olması. Bu açıdan bakıldığı zaman Moto X, Xbox One'da sonra yılın sürekli dinleme özelliği ile gelen ikinci cihazı oluyor. Ağustos ayı içerisinde lanse edilmesi beklenen Motorola Moto X'in, 4.7-inç büyüklüğünde ekran, çift çekirdekli işlemci, Adreno 320 GPU, stok Android arayüzü gibi özelliklerle çıkması bekleniyor. Reklam ve tanıtım faaliyetleri için Google'ın 500 milyon dolarlık bütçe ayırdığı ifade edilen Moto X'in, Amerika'da çeşitli operatörler tarafından 4G uyumlu versiyonu ile pazara sunulması bekleniyor.