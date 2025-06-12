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    Samsung'dan bir modele daha One UI 7.0 sürprizi

    Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Son olarak One UI 7.0, bir model için daha erişime açıldı. İşte detaylar...

    Samsung'dan bir modele daha One UI 7.0 sürprizi Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi ile kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başardı. Günümüzde ise koreli dev, yaklaşık bir ay önce başlatılan Android 16 tabanlı One UI 8.0 beta programını genişletmeye devam ediyor. Son olarak One UI 7.0, bir model için daha erişime açıldı.

    Samsung'dan bir modele daha One UI 7.0 sürprizi

    Samsung'un One UI 7 güncellemesi, 2022 yılında tanıtılan son olarak Galaxy M33 modeline ulaşmaya başladı. 3.5GB boyutlarındaki yeni sürüm, "M336BXXUCFYE5" yapı numarasına sahip ve Android 15'e ek olarak Mayıs 2025 güvenlik güncellemesini beraberinde getiriyor. Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını izleyerek telefonunuzu manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

    Kaçıranlar için Samsung, One UI 7 güncellemesini ilk kez geçtiğimiz Nisan ayında yayınlamaya başladı. Bu takvim ise, başlangıçta en son premium telefonlarla sınırlıydı: Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6. Günümüzde ise yeni sürüm, bütçe segmentinde bulunan daha fazla Galaxy telefon ve tablete ulaşmaya başladı.

    One UI 7.0 özellikler

    Samsung’un One UI 7.0 güncellemesiyle birlikte arayüz ve yapay zeka tarafında önemli yenilikler geliyor. Güncelleme, daha akıcı animasyonlar, iki sayfalı yeni Hızlı Panel, tek elle kullanım için yeniden tasarlanan kamera uygulaması ve güncellenmiş stok uygulama simgeleri gibi değişiklikler içeriyor.

    Bunun yanında yeni şarj ve ekran kilidi açma animasyonları, Galaxy AI özellikleri, büyük klasör desteği, yeni widget'lar, pil simgesi güncellemesi, arka plan bulanıklığında iyileştirmeler ve hap şeklinde görev çubuğu gibi tasarım değişiklikleri bulunuyor.

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