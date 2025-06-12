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    Poco F7 Geekbench’te göründü: Performansı beklentilerin gerisinde kalmış olabilir

    Poco’nun yeni amiral gemisi modeli F7, resmi tanıtım öncesinde Geekbench’te ortaya çıktı. Snapdragon 8s Gen 4 işlemciden güç alan cihaz, performans testlerinde iQOO Neo 10’un gerisinde kaldı.

    Poco F7 Geekbench’te göründü: Performansı şaşırttı

    Poco’nun yeni amiral gemisi Poco F7, küresel lansman öncesi Geekbench testlerinde görüntülendi. Snapdragon 8s Gen 4 yonga setinden güç alan cihaz, tek çekirdek testinde 1937, çoklu çekirdekte ise 6021 puan aldı. Aynı işlemciyi kullanan iQOO Neo 10’un daha yüksek skorlar elde ettiği düşünülürse, Poco’nun yazılım tarafında hâlâ ince ayarlar yaptığı ya da pil verimliliğini önceliklendirdiği tahmin ediliyor.

    Test edilen modelde 12 GB RAM bulunuyor. Önceki nesil F6’da 8 ve 12 GB olmak üzere iki seçenek sunulmuştu; bu da Poco’nun yeni modelde en azından RAM tarafında çizgiyi koruduğunu gösteriyor. Performans farkı ise daha çok işlemcideki küçük çaplı güncellemelerden kaynaklanıyor.

    Ekran tarafında ise dikkat çeken bir güncelleme var. Poco F7’nin, 6.83 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlüğe sahip OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Panelin 3200 nit seviyesine çıkan parlaklık değeri, bir önceki modelin 2400 nit sınırını aşarak özellikle açık havada kullanımda ciddi avantaj sağlayacak.

    Ana kameranın Sony’nin LYT-600 sensörü olacağı konuşuluyor. Bu sensör, orta-üst segmentte kendini kanıtlamış modellerde de yer almıştı ve özellikle detay başarımıyla öne çıkıyor.

    Fiyat bilgisi henüz paylaşılmış değil ancak Poco’nun geçmiş stratejileri göz önüne alındığında, agresif bir fiyatlandırmayla rekabeti kızıştırması sürpriz olmayacak. Cihazın Haziran sonuna doğru tanıtılması bekleniyor.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 6 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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