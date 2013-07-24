Motorola'nın yeni telefonu Moto X'deki sürprizi: Özel tasarımlı X8 işlemcisi

Android dünyası için heyecan dorukta. Google çatısı altına giren Motorola, internet devinin kontrolü altında geliştirdiği ilk akıllı telefon modeli olan Moto X'in resmi tanıtımını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Aylardır hakkında dedikodular dolaşan hatta eğer diğer cihazlarda olmayan fark yaratıcı özellikleri olmaz ise Google tarafından Motorola tarafında ciddi bir yönetici değişimine gidileceği konuşulan Moto X, gelen son bilgilere göre çok özel detaylara sahip olacak.

Amerikalı cep telefonu operatörlerinden Verizon için hazırladığı yeni cihazların lansmanı esnasında Motorola, Moto X modelinde kullanıldığı belirtilen X8 isimli yeni işlemcinin detaylarını da paylaştı. Bizzat Motorola tarafından geliştirilen bu işlemci, özünde Qualcomm'un Snapdragon S4 tasarımını baz alıyor ama çok önemli yenilik ve modifikasyonlarla geliyor. X8 isminde de anlaşılabileceği üzere Motorola'nın yeni işlemcisinde 8 adet çekirdek bulunuyor ancak bunlar Samsung Exynos 5 Octa gibi aynı göreve hizmet eden çekirdekler değil. İki tanesi Qualcomm'un Krait mimarisini temel alan işlemci çekirdekleri, dört tanesi Qualcomm'un Adreno GPU tasarımını temel alan grafik çekirdekleri ve diğer iki tanesi dil ve sözün gelişine göre bağlamsal içerik analiz çekirdekleri.

Motorola X8 işlemci tasarımını, diğer platformlarda olmayan iki farklı çekirdeğin detayları ile başlayalım. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan bazı fotoğraf ve videolarda, Moto X akıllı telefonun Moto Magic adında bir yazılımsal teknolojiye sahip olduğu gösteriliyordu. Bu teknoloji sayesinde Microsft Xbox One ile benzer şekilde Moto X'te mikrofonunu sürekli açık tutarak kullancısından gelen sesli komutlara göre çalışabiliyor, ses ile yönetilebiliyordu. Örneğin kullanıcı, tarayıcıda şu internet sitesine git dediğinde Moto X bunu adres satırına yazarak o siteyi açabiliyordu. İşte bu teknolojinin donanımsal bazda sağlıklı ve akıcı şekilde çalışabilmesi için gerekli olan düşük güç tüketimli işlem gücünü bu çekirdekler sağlıyor. Bu işlemcilerden Motorola’nın patentli teknolojileri ile geliştirilen ve ses sensörü ile gürültü engelleme – ayrıştırma özelliğine sahip olan doğal dil işlem çekirdeği, akıllı telefonun sürekli sesle komut özelliğini kontrol ederken, CCP olarak bilinen bağlamsal içerik işlem çekirdeği de benzer şekilde Motorola’ya ait patentli teknolojiler ile geliştirilirken, akıllı mobil işlem teknolojilerinin kapısını aralıyor.

Motorola X8 işlemcisinin diğer kısımlarına baktığımızda ise, ana işlemci çekirdeklerinin 1.7GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon S4 8960 Pro’dan türetildiği ifade ediliyor. Zaten bu işte bu yüzdendir ki, gün ışığına çıkan ilk Moto X prototiplerinde cihaz Snapdragon S4 Pro ile tanımlanmıştı. Google ve Motorola’nın işlemci çekirdekleri için Qualcomm ile işbirliğine giderek mimari bazda modifikasyonlar yaptığı bilinmese de bu görece daha düşük bir ihtimal olarak değerlendirilebilir. Grafik tarafı ise daha ilginç zira Adreno tasarımlarında çekirdek sayısı genellikle vurgulanmezken, Motorola’nın X8 işlemcisinde Qualcomm’un grafik mimarisini temel alan ve her biri 400MHz hızında çalışan dört adet GPU çekirdeği bulunduğu ifade ediliyor. Hatta gelen bilgilere göre çok çekirdekli GPU ile X8 işlemcisi GFX Benchmark testhinde 155 Kare/saniye gibi oldukça yüksek grafik performansına imza atabiliyor. 16 adet Shader ünitesine ve 512Kb atanmış belleğe sahip olan grafik biriminin 3.2 milyon piksel doldurma performansına sahip olduğu da altı çizilen detaylar arasında gösterilebilir.

28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen X8 işlemcisi için Motorola, tamamıyle farklı bir tasarım anlayışı takip ettiğini ve uygulama işlemcisi yani genel işlem çekirdekleri etrafında özelleştirilmiş bir sistem oluşturduklarını ifade ediyor. Motorola ekstra özellik ve teknolojiler eklediği yeni yongada sistem platformunun aynı zamanda sürekli açık teknoloji lerine rağmen pil tüketimine olumsuz etki etmediğine sık sık vurgu yapıyor. Yine Motorola’dan yapılan açıklamaya göre X8 işlemcisini kullana cihazlar, şirketin DROID serisi altındaki en güncel cihazlarına kıyasla %24 daha yüksek işlem gücü ve %100 daha fazla grafik performansı sunacak, cihazların dokunmadan yani sadece ses ile kontrolüne, aktif ekran teknolojisine ve yeni kamera yeteneklerine de güç verecek.

Dünyanın en büyük mühendislik firmalarından biri olarak Google’ın, Motorola üzerinde ciddi etkilerinin olacağı zaten tahmin ediliyordu. Görünen o ki, Google çatısı altındaki yeni Motorola aynı Samsung, Huawei ve Apple gibi cihazların yanında bu cihazları kullanan işlemcileri de kendisi geliştirecek. Şu an için Qualcomm’un işlemcilerini modifiye ederek yeni teknolojiler ekleyen Motorola, orta-uzun vadede kendi işlemci mimarisini de oluşturabilir.



