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Motorola'nın yeni telefonu Moto X'deki sürprizi: Özel tasarımlı X8 işlemcisi

5 yıl
2,6b
1
48
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola'nın yeni telefonu Moto X'deki sürprizi: Özel tasarımlı X8 işlemcisi

Android dünyası için heyecan dorukta. Google çatısı altına giren Motorola, internet devinin kontrolü altında geliştirdiği ilk akıllı telefon modeli olan Moto X'in resmi tanıtımını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Aylardır hakkında dedikodular dolaşan hatta eğer diğer cihazlarda olmayan fark yaratıcı özellikleri olmaz ise Google tarafından Motorola tarafında ciddi bir yönetici değişimine gidileceği konuşulan Moto X, gelen son bilgilere göre çok özel detaylara sahip olacak.
Amerikalı cep telefonu operatörlerinden Verizon için hazırladığı yeni cihazların lansmanı esnasında Motorola, Moto X modelinde kullanıldığı belirtilen X8 isimli yeni işlemcinin detaylarını da paylaştı. Bizzat Motorola tarafından geliştirilen bu işlemci, özünde Qualcomm'un Snapdragon S4 tasarımını baz alıyor ama çok önemli yenilik ve modifikasyonlarla geliyor. X8 isminde de anlaşılabileceği üzere Motorola'nın yeni işlemcisinde 8 adet çekirdek bulunuyor ancak bunlar Samsung Exynos 5 Octa gibi aynı göreve hizmet eden çekirdekler değil. İki tanesi Qualcomm'un Krait mimarisini temel alan işlemci çekirdekleri, dört tanesi Qualcomm'un Adreno GPU tasarımını temel alan grafik çekirdekleri ve diğer iki tanesi dil ve sözün gelişine göre bağlamsal içerik analiz çekirdekleri.
Motorola X8 işlemci tasarımını, diğer platformlarda olmayan iki farklı çekirdeğin detayları ile başlayalım. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan bazı fotoğraf ve videolarda, Moto X akıllı telefonun Moto Magic adında bir yazılımsal teknolojiye sahip olduğu gösteriliyordu. Bu teknoloji sayesinde Microsft Xbox One ile benzer şekilde Moto X'te mikrofonunu sürekli açık tutarak kullancısından gelen sesli komutlara göre çalışabiliyor, ses ile yönetilebiliyordu. Örneğin kullanıcı, tarayıcıda şu internet sitesine git dediğinde Moto X bunu adres satırına yazarak o siteyi açabiliyordu. İşte bu teknolojinin donanımsal bazda sağlıklı ve akıcı şekilde çalışabilmesi için gerekli olan düşük güç tüketimli işlem gücünü bu çekirdekler sağlıyor. Bu işlemcilerden Motorola’nın patentli teknolojileri ile geliştirilen ve ses sensörü ile gürültü engelleme – ayrıştırma özelliğine sahip olan doğal dil işlem çekirdeği, akıllı telefonun sürekli sesle komut özelliğini kontrol ederken, CCP olarak bilinen bağlamsal içerik işlem çekirdeği de benzer şekilde Motorola’ya ait patentli teknolojiler ile geliştirilirken, akıllı mobil işlem teknolojilerinin kapısını aralıyor.
Motorola X8 işlemcisinin diğer kısımlarına baktığımızda ise, ana işlemci çekirdeklerinin 1.7GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon S4 8960 Pro’dan türetildiği ifade ediliyor. Zaten bu işte bu yüzdendir ki, gün ışığına çıkan ilk Moto X prototiplerinde cihaz Snapdragon S4 Pro ile tanımlanmıştı. Google ve Motorola’nın işlemci çekirdekleri için Qualcomm ile işbirliğine giderek mimari bazda modifikasyonlar yaptığı bilinmese de bu görece daha düşük bir ihtimal olarak değerlendirilebilir. Grafik tarafı ise daha ilginç zira Adreno tasarımlarında çekirdek sayısı genellikle vurgulanmezken, Motorola’nın X8 işlemcisinde Qualcomm’un grafik mimarisini temel alan ve her biri 400MHz hızında çalışan dört adet GPU çekirdeği bulunduğu ifade ediliyor. Hatta gelen bilgilere göre çok çekirdekli GPU ile X8 işlemcisi GFX Benchmark testhinde 155 Kare/saniye gibi oldukça yüksek grafik performansına imza atabiliyor. 16 adet Shader ünitesine ve 512Kb atanmış belleğe sahip olan grafik biriminin 3.2 milyon piksel doldurma performansına sahip olduğu da altı çizilen detaylar arasında gösterilebilir. 
28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen X8 işlemcisi için Motorola, tamamıyle farklı bir tasarım anlayışı takip ettiğini ve uygulama işlemcisi yani genel işlem çekirdekleri etrafında özelleştirilmiş bir sistem oluşturduklarını ifade ediyor. Motorola ekstra özellik ve teknolojiler eklediği yeni yongada sistem platformunun aynı zamanda sürekli açık teknoloji lerine rağmen pil tüketimine olumsuz etki etmediğine sık sık vurgu yapıyor. Yine Motorola’dan yapılan açıklamaya göre X8 işlemcisini kullana cihazlar, şirketin DROID serisi altındaki en güncel cihazlarına kıyasla %24 daha yüksek işlem gücü ve %100 daha fazla grafik performansı sunacak, cihazların dokunmadan yani sadece ses ile kontrolüne, aktif ekran teknolojisine ve yeni kamera yeteneklerine de güç verecek.
Dünyanın en büyük mühendislik firmalarından biri olarak Google’ın, Motorola üzerinde ciddi etkilerinin olacağı zaten tahmin ediliyordu. Görünen o ki, Google çatısı altındaki yeni Motorola aynı Samsung, Huawei ve Apple gibi cihazların yanında bu cihazları kullanan işlemcileri de kendisi geliştirecek. Şu an için Qualcomm’un işlemcilerini modifiye ederek yeni teknolojiler ekleyen Motorola, orta-uzun vadede kendi işlemci mimarisini de oluşturabilir. 


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sevket861 5 yıl en beğenilen
Anlatmaya çalıştığım buydu
niye a15
niye 8 cekirdek
niye Full hd
niye 4 çekirdek?
Bu kadar saf işlem gücüne ihtiyacımız olmadığını anladığı için motorolayı tebrik ediyorum.
daha önce 8 çekirdek mediatek konusuna yazdım çift çekirdek Bi krait + adreno 320 330 her turlu yeter.
Anlatmaya çalıştığım buyduniye a15niye 8 cekirdekniye Full hdniye 4 çekirdek?Bu kadar saf işlem gücüne ihtiyacımız olmadığını anladığı için...
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armanatilgan 5 yıl
155 Kare Saniye sonucu GFX 2.1 demi elde ediyor. 2.5 tamı 2.7 demi?
2.5 da elde ediyorsa zaten tüm telefonlar öldü demektir..
1 Yanıt Yanıtla +17
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Gl4dius 5 yıl
işte günün en güzel haberlerinden biri ve keyifle sonuna kadar okduğum bir haber en sonunda güzel ve fiyatının hakkını kesinlikle veren bir telefon olacak galiba telefonu motorola üreteceği için 3000 mAH üzerinde bir batarya oluyor diye düşünüyorum sonuç olarak android in google ait olduğu ve motorolanında google ait olduğu düşünülürse çok daha mükemmel bir anroid sürümü ile gelebileceğini ve söz ettikleri işlemci dedikleri kadar mükemmel ise gerçek anlamda rekabetci ve akıllı telefon pazarına yeni bir yön verebilecek bir akıllı telefon olabilir diye düşünüyorum.
En azından samsungun kopyala yapıştır ürünlerinden kurtulmuş oluyoruz..
işte günün en güzel haberlerinden biri ve keyifle sonuna kadar okduğum bir haber en sonunda güzel ve fiyatının hakkını kesinlikle veren bir telefon olacak galib...
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onur01651 5 yıl
Çekirdek açıklamalarına göre 5. çekirdek olmalı bekleme modu için
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Şehr-i Hüzün 5 yıl
İşte böyle haberler heyecan veriyor insana.
Helalsin Moto!
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Sandrake 5 yıl
Adamı aşık eder bu telefon


Heycanlandırıyor...
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Balawitz 5 yıl
Bu telefon saf androde mi sahip?
Guncellemeleri google mi veriyor.

Sorularin cevaplari evet ise bunu beklicem.
İnsallah 2200mah degilde daha yuksek bir pille gelir.
Bir de gelis fiyati ne olur tahmin edebilen var mi?
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crashris 5 yıl
DigitalKral
ogkasaCihazın bataryası ise 2200 mAh.
Yazdığından bilgisiz olduğun anlaşılıyor.Motorola her zaman yüksek kapasiteli pil kullanmıştır.Türkiye ye gelmeyen bir modelinde 3300 mah pil vardı.

ben de bi yerde okumuştum cihaz batarya 2200 mah olacak diye. öyle bi hurafe var. ancak umarım daha gfazlası olur. bu arada yeni haber droid ultra ve droid maxx geliyormuş. razr hd ve razr maxx hd nin yerine gelecekler. piller hemen hemen aynı ancak yeni nesil 8çekirdek işlemciler bunlarda kullanılacakmış. artık şu telefonlar resmi yolla ülkeye gelsin.
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darkstone78 5 yıl
Moto X i beklerken motorola kaşla göz arasında 3 tane yeni model çıkardI DROİD MİNİ, DROİD ULTRA, DROİD MAXX bu modellerin lansmanı dün yapıldı ve bahsedilen işlemci bu telefonlarda kullanılan işlemci bu işlemcinin moto x de kullanılıp kullanılmadığını bilmiyorum ama bi yanlış anlaşılma olmuş olabilir.. özellikle DROİD MAXX 3500 mAhlik pil ve 8.5 mmlik ince tasarımıyla çok iddialı moto x 2200 lük bataryayla bunun yanında hiç bi numarası kalmadı..

gsmarena.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
sonunda apple mantığını düzgün kavrayan bir firma iyi bir çipseti sentetik testlere göre değil sisteme göre modifiye etme...
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saltooo 5 yıl
çok iyiymiş
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Batuist 5 yıl
apple A5 işlemcisinin de içerisine ses işleme ile ilgili bir birim koymuştu.. hatta ilk iphone 4te bu birim A4 işlemci içerisinde olmadığı için "siri" özelliği ip4'e gelmemişti.

şimdi motorola anladığım kadarıyla ses tanımada birtek geliştirme yapmış ama zaten daha önce apple'ın başlattığı bir yolda ilerleme kaydetmiş gibi görünüyor. yani sanki işlemci yanına ayrıyeten bir fizik hesaplamaları yapacak yeni bir çekilrdek filan konmuş değil. ses çözümlemesi yapacak ve bunu anlayacak modifiye bir çöekirdek eklenmiş. bunu ilk defa başlatan A5 işlemci içerisine aynı özelliği koyan apple olsa gerek. burada fanatiklik yapmaya gerek yok.. ne apple benim şirketim nede motorola.. sadece olayları olduğu gibi görmeye çalışmak amaç. kimse ilk defa bunu apple yaptı dedim diye fanatik demesin. yazsın bilgisine güvenen mantıklı açıklama getirsin. motorola burada bu süreçleri daha da ayrıştırmış anlaşılan. çünkü android tarafında tıpkı appleda olduğu gibi ses işleme için ayrı bir özellik bulunmuyordu... bu sayede android platformuna da bu özelliği google getirmek istiyor anlaşılan. tabi bunu yaparken biraz daha farklı bir yol izlemesi oldukça normal bir durum.. siriye ciddi bir rakip geliştirme çabasında görünen..
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Smile Man 5 yıl
Güncelleme konusunda ne olacak acaba
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::Ashes:: 5 yıl Batuist
Batuist

apple A5 işlemcisinin de içerisine ses işleme ile ilgili bir birim koymuştu.. hatta ilk iphone 4te bu birim A4 işlemci içerisinde olmadığı için "siri" özelliği ip4'e gelmemişti.

şimdi motorola anladığım kadarıyla ses tanımada birtek geliştirme yapmış ama zaten daha önce apple'ın başlattığı bir yolda ilerleme kaydetmiş gibi görünüyor. yani sanki işlemci yanına ayrıyeten bir fizik hesaplamaları yapacak yeni bir çekilrdek filan konmuş değil. ses çözümlemesi yapacak ve bunu anlayacak modifiye bir çöekirdek eklenmiş. bunu ilk defa başlatan A5 işlemci içerisine aynı özelliği koyan apple olsa gerek. burada fanatiklik yapmaya gerek yok.. ne apple benim şirketim nede motorola.. sadece olayları olduğu gibi görmeye çalışmak amaç. kimse ilk defa bunu apple yaptı dedim diye fanatik demesin. yazsın bilgisine güvenen mantıklı açıklama getirsin. motorola burada bu süreçleri daha da ayrıştırmış anlaşılan. çünkü android tarafında tıpkı appleda olduğu gibi ses işleme için ayrı bir özellik bulunmuyordu... bu sayede android platformuna da bu özelliği google getirmek istiyor anlaşılan. tabi bunu yaparken biraz daha farklı bir yol izlemesi oldukça normal bir durum.. siriye ciddi bir rakip geliştirme çabasında görünen..

motorolanın 97 model telefonunda ses tanıma özelliği vardı.

siri nedir ?
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DigitalKral 5 yıl
ogkasa
Cihazın bataryası ise 2200 mAh.

Yazdığından bilgisiz olduğun anlaşılıyor.
Motorola her zaman yüksek kapasiteli pil kullanmıştır.
Türkiye ye gelmeyen bir modelinde 3300 mah pil vardı.
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simaros 5 yıl
Yeni telefon aldım ama bunu okuyunca alasim geldi
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WmGMD 5 yıl
Sahibinden temiz htc one satılır.
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