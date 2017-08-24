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Moument Valley 2 oyunu için Google Play Store'da ön kayıtlar başladı

Ustwo Games'ın beğenilen oyunu Monument Valley 2 Android platformuna çıkmak için gün sayıyor. Android kullanıcıları Google Play Store üzerinden ön kayıt yaptırabilir.
1 yıl
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7
Mobil Oyunlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Akıl karıştıran bulmaca oyunu Monument Valley'in ikinci oyunu Apple'ın düzenlemiş olduğu WWDC 2017 konferansında iOS platformu için tanıtılmıştı. Mobil oyuncu kitleleri tarafından beğenilen oyun, şimdi Android platformuna çıkış yapmak için gün sayıyor. MC Escher'den esinlenerek oluşturulan Monument Valley 2, Google Play Store'de ön kayıt almaya başladı. Oyunun yakın zamanda Android platformunda da oynanabilecek. 
Play Store'daki ön kayıt düğmesine basarsanız, aslında uygulama çıktığında cihazınızda bir bildirim almak için kaydolmuş olacaksınız.Dilerseniz kayıt yaptırdıktan sonra, aynı düğmeyle kaydınızı iptal edebilirsiniz. 
Monument Valley 2, gizemli ve hareketli mimarisiyle birlikte ışık demetlerini ve iki karakteri (Anne ve yavrusu) aynı anda kontrol edebilme özellikleriye Monument Valley 1'den ayrılıyor. Anne ve yavrusu arasındaki bağın yarattığı unutulmaz anlar ise oyuncuları duygusal açıdan etkiliyor. Son olarak Monument Valley 2'nin App Store'de 17,99 TL'lik fiyat etiketiyle satışta olduğunu hatırlatalım. Google Play Store'de nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Oyunda aynı zamanda Türkçe dil desteği de bulunmakta.

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Redunay 1 yıl
Alırım bunu
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Grkwnxs 1 yıl
Oynadığım en sanatsal oyunlardan biri
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strathmorea 1 yıl
İki tarafa da aynı anda çıkabilecekken sırf ios a önce çıktı demek için androide geç çıkarttıkları için satın almayacak apk sini kuracağım.
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karayel90 1 yıl
Paralı olmasa iyi olsada sıkıntı yok korsan morsan bi şekilde indiririz
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High Sierra 1 yıl
Hikayesi muazzam bir oyundu. Mobil mağazalar içindeki boş olmayan tek oyun desek de yeridir. Uygulama mağazaları sonsuz oyunlar çıkarmaya devam edip güzel bir hikaye işleyen oyunlar çıkarmadığı sürece de bu böyle kalır. Galiba artık kimsenin umrunda değil de hikaye ondan arz talep şeklinde klonlar yapılıyor. Geri kalanı malum üçe ayrılıyor. Grafik kasıntısı boş oyunlar, Minion Rush ve Subway Surfers klonları ve bir de Candy Cush Saga ve klonları.
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mabovski 1 yıl
ilk oyun süperdi bunu da merakla bekliyorum.
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OverClocK1ng 1 yıl
Kaçırmam. 1. sinin her şeyini almıştım. İnsanı mutlu ediyor.
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