Moument Valley 2 oyunu için Google Play Store'da ön kayıtlar başladı

Akıl karıştıran bulmaca oyunu Monument Valley'in ikinci oyunu Apple'ın düzenlemiş olduğu WWDC 2017 konferansında iOS platformu için tanıtılmıştı. Mobil oyuncu kitleleri tarafından beğenilen oyun, şimdi Android platformuna çıkış yapmak için gün sayıyor. MC Escher'den esinlenerek oluşturulan Monument Valley 2, Google Play Store'de ön kayıt almaya başladı. Oyunun yakın zamanda Android platformunda da oynanabilecek.

Play Store'daki ön kayıt düğmesine basarsanız, aslında uygulama çıktığında cihazınızda bir bildirim almak için kaydolmuş olacaksınız.Dilerseniz kayıt yaptırdıktan sonra, aynı düğmeyle kaydınızı iptal edebilirsiniz.

Monument Valley 2, gizemli ve hareketli mimarisiyle birlikte ışık demetlerini ve iki karakteri (Anne ve yavrusu) aynı anda kontrol edebilme özellikleriye Monument Valley 1'den ayrılıyor. Anne ve yavrusu arasındaki bağın yarattığı unutulmaz anlar ise oyuncuları duygusal açıdan etkiliyor. Son olarak Monument Valley 2'nin App Store'de 17,99 TL'lik fiyat etiketiyle satışta olduğunu hatırlatalım. Google Play Store'de nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Oyunda aynı zamanda Türkçe dil desteği de bulunmakta.