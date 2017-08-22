Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çocukları cevap yazmaya zorlayan mesajlaşma uygulaması geldi

Çocukların ebeveynleri tarafından gönderilen mesajları görmezden gelerek cevap yazmamaları bir uygulama geliştiricisini harekete geçirdi. ReplyASAP isimli uygulama çocukları cevap yazmaya zorluyor.
1 yıl
4,4b
1
14
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ergenlik çağındaki gençlerin ve çocukların telefonlarında görmek istedikleri en son şey şüphesiz ki ebeveynlerinin nerede olduklarını ve ne zaman eve geleceklerini soran mesajlarıdır. Ancak her ne kadar çoğu ebeveyn bu durumdan rahatsız olsa da gençler bu tip mesajları yok sayarak görmezden gelebiliyorlar.
Ayrıca Bkz. "Android Oreo hangi cihazlara gelecek? Güncelleme nasıl yapılır?"
İngiltere'de yaşayan 45 yaşındaki Nick Herbert, çocukları anne ve babalarından gelen mesajları cevaplamaya zorlayan bir mesajlaşma uygulaması oluşturmaya karar verdi. Çalışma mantığı da oldukça basit, bir cevap gönderilene kadar pencere kapanmıyor. Yani çocuklar pencereyi kapatmak için bir şeyler söylemek zorunda kalıyorlar.
Çocukları cevap yazmaya zorlayan mesajlaşma uygulaması geldi
ReplyASAP olarak adlandırılan uygulama Herbert'in küçük oğlu mesajlara cevap vermeyince ortaya çıktı. Çünkü telefonu genellikle sessize alıyordu. Ancak uygulama telefonun ses ayarlarından bağımsız olarak kullanıcıyı sürekli şekilde sesli olarak uyarma yeteneğine sahip. Ta ki mesajı kabul edene dek. ReplyASAP şu an için sadece Android platformu için mevcut durumda. iOS versiyonu ise kısa bir süre içerisinde kullanıma sunulacak.
Google Play Store: ReplyASAP

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.replyasap.alarm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fatihcanery 1 yıl en beğenilen
Ben matematik öğretmeniyim ,öğrencilerdeki en büyük sorun maalesef akıllı telefonlar. Çocuklar Enes batur ve bunun saçma türevlerini izlemekten,Snapchat periscope gibi dandirik uygulamalar kullanmaktan derslerini geleceklerini kaybediyorlar. Velilere tavsiyem liseye geçinceye kadar akılsız telefon bulundurun ...bu yasa kadar özdenetim olmuyor çünkü böyle programlara da gerek kalmaz
Ben matematik öğretmeniyim ,öğrencilerdeki en büyük sorun maalesef akıllı telefonlar. Çocuklar Enes batur ve bunun saçma türevlerini izlemekten,Snapchat perisco...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seglopsi 1 yıl
illaki cevap yazmayacaksam uygulamayı silerim diye düşünecek bir çocuk yok mu

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CaRviLLE 1 yıl
Ya çocuk dagfsdgdfhjfkj yazıp gönderirse ne olacak?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seglopsi 1 yıl
illaki cevap yazmayacaksam uygulamayı silerim diye düşünecek bir çocuk yok mu

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myalperen 1 yıl seglopsi
seglopsi
illaki cevap yazmayacaksam uygulamayı silerim diye düşünecek bir çocuk yok mu

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Sınırlamalardan engellerler çocuğun uygulamayı silmesini :d
Aile zaten çocukla küçükken ilgilendiyse, iletişim kurduysa, eline sussun diye tablet/bilgisayar vermediyse çocuk düzgün yetişmiş olur böyle saçma uygulamalara gerek olmaz, 0-6 yaş çok önemli, uygulamayı yapanın da İngiliz olması isabet olmuş onlarda sanıyorum çok boşanma olayı var üvey anne baba vs.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batuhanb85 1 yıl
Bunun sevgilileri cevap yazmaya zorlayanı çıkmalı 😁
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By_Mali 1 yıl
Aynen kesin iosa gelir.. :D ios'un güvenlik politikaları sayesinde ana ekran tuşuna bastığın an uygulamadan çıkarsın bir uygulamanın zorla açık kalması gibi bir şey mümkün değildir. Androidçiler düşünsün :) Uygulama faydalı bir uygulama ama başka yollar denemeli zorlama yoluyla hiçbir çocuk ailesine iyice bağlanmaz aksine iyice kopar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 1 yıl
Çok mantıklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 yıl
Anlamli faydali bir uygulama ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nForcer 1 yıl
Ergenlikteki çocuklar kişilik arayışı içinde olduklarından dolayı aşırı egoist davranıyorlar. Bu da gerçeklik algılarının körelmesine neden oluyor. Bu dönemde onlara yapmamaları gereken şeyleri tembih etmek için çok detaylı açıklamalar yapmak gerekli ki söylenenler kafalarına yatsın. Yoksa sadece kendi yaptıklarını doğru kabul etmeye meyilli olduklarından dolayı kendilerinden başka hiç kimseyi dikkate almazlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 1 yıl en beğenilen
Ben matematik öğretmeniyim ,öğrencilerdeki en büyük sorun maalesef akıllı telefonlar. Çocuklar Enes batur ve bunun saçma türevlerini izlemekten,Snapchat periscope gibi dandirik uygulamalar kullanmaktan derslerini geleceklerini kaybediyorlar. Velilere tavsiyem liseye geçinceye kadar akılsız telefon bulundurun ...bu yasa kadar özdenetim olmuyor çünkü böyle programlara da gerek kalmaz
2 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
banka_mcpd32 1 yıl fatihcanery
fatihcanery

Ben matematik öğretmeniyim ,öğrencilerdeki en büyük sorun maalesef akıllı telefonlar. Çocuklar Enes batur ve bunun saçma türevlerini izlemekten,Snapchat periscope gibi dandirik uygulamalar kullanmaktan derslerini geleceklerini kaybediyorlar. Velilere tavsiyem liseye geçinceye kadar akılsız telefon bulundurun ...bu yasa kadar özdenetim olmuyor çünkü böyle programlara da gerek kalmaz

sen niye mobil program tanıtan donanım sitesinde takılıyorsun o zaman git makale yaz yeni yöntemler keşfet kendini geliştir.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 1 yıl fatihcanery
fatihcanery
Ben matematik öğretmeniyim ,öğrencilerdeki en büyük sorun maalesef akıllı telefonlar. Çocuklar Enes batur ve bunun saçma türevlerini izlemekten,Snapchat periscope gibi dandirik uygulamalar kullanmaktan derslerini geleceklerini kaybediyorlar. Velilere tavsiyem liseye geçinceye kadar akılsız telefon bulundurun ...bu yasa kadar özdenetim olmuyor çünkü böyle programlara da gerek kalmaz

Youtube sayfası açıp yeterince hit alamayan youtuber (Temsili)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3qzotix 1 yıl
Ergenlik döneminde çocuğu cevap vermeye zorlamak doğru değil. Sinirlerini bozabilir, hatta telefonu parçalayabilir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4354 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, android ve
10 etiket daha akıllı telefon cep telefonu mesaj genç çocuk ebeveny ios Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Mitsubishi Electric'in robotu 'Gümüş Aslan' ödülüne layık görüldü 1 yıl Alphacool HDX-5 M.2 SSD soğutuculu RAID kartını duyurdu 1 yıl LG Detroit'te hibrit araba parçaları üretecek 1 yıl Güneş tutulması Facebook'ta Super Bowl'u gölgede bıraktı 1 yıl Microsoft-Jawbone işbirliği ile giyilebilir sağlık cihazı üretilebilir 1 yıl PES 2018 Demo çıkış tarihi açıklandı, oyunda üç Türk takımı bulunacak 1 yıl Yerli otomobil için Vestel, BMC ve Karsan'dan ortak proje 1 yıl Sony sudan dolayı hasar gören telefonlara %50 geri ödeme yapacak 1 yıl “Apple, derinlik algılama konusunda Qualcomm’un 2 yıl önünde” 1 yıl Logitech 4K BRIO hediye yayın lisansı ile geliyor 1 yıl Martin Scorsese ve Todd Phillips'ten yeni Joker filmi 1 yıl Ariel, 1180 beygirlik bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor 1 yıl AccuWeather uygulamasının konum bilgilerini izinsiz sattığı anlaşıldı 1 yıl Toshiba'dan oyuncular ve profesyoneller için 8TB'lık sabit disk 1 yıl Samsung dünyanın en büyük QLED oyuncu monitörünü satışa sunuyor 1 yıl Samsung Note 8 lansmanı Türkçe simultane çeviriyle 23 Ağustos günü DH ekranlarında! 1 yıl Facebook'taki genç kitle Instagram ve Snapchat'e kayıyor 1 yıl Asus’tan dijital madenciler için 19 ekran kartı destekli çılgın anakart 1 yıl Prisma, teknolojisini diğer şirketlere satmak istiyor 1 yıl Güneş tutulması uzaydan işte böyle görüntülendi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Çocukları cevap yazmaya zorlayan mesajlaşma uygulaması geldi Sonraki Samsung'un akıllı sanal asistanı Bixby'nin arayüzü artık Türkçe! 1 yıl Android Oreo hangi cihazlara gelecek? Güncelleme nasıl yapılır? 1 yıl Mount & Blade II: Bannerlord için ilk multiplayer oynanış videosu yayınlandı 1 yıl The Crew 2'nin çıkış tarihi ve fragmanı yayınlandı 1 yıl Google, Google Asistan destekli kulaklıklar üzerinde çalışıyor 1 yıl Android Oreo ve Android Nougat arasındaki görsel farklılıklar 1 yıl iPhone 8'in arka panelindeki parmak izi tarayıcısı göründü [video] 1 yıl WhatsApp durum özelliklerine renkli bir güncelleme getiriyor 1 yıl Age of Empires IV duyuruldu 1 yıl Verizon ve Ericsson mobilde 1Gpbs barajını aştı 1 yıl Xiaomi Redmi Note 5A resmiyet kazandı 1 yıl Threadripper 1950X profesyonel test "Maya 3D, Nuke ve Premiere Pro" 1 yıl The Sims 4'e yeni genişleme paketi geliyor: Kediler ve Köpekler 1 yıl Android 8.0 artık Oreo 1 yıl 2018 BMW M5, 600 beygir gücüyle artık resmi! 1 yıl WhatsApp'ın web sürümüne "Durum" özelliği geldi 1 yıl CRYENGINE ile elde edilen görseller gerçeğini aratmıyor 1 yıl Google ücretli haber aboneliğini test ediyor 1 yıl AMD’nin Raven Ridge mobil APU’ları benchmark testlerinde göründü 1 yıl Mobil Coffee Lake işlemciler duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim