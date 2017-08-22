Çocukları cevap yazmaya zorlayan mesajlaşma uygulaması geldi

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Ergenlik çağındaki gençlerin ve çocukların telefonlarında görmek istedikleri en son şey şüphesiz ki ebeveynlerinin nerede olduklarını ve ne zaman eve geleceklerini soran mesajlarıdır. Ancak her ne kadar çoğu ebeveyn bu durumdan rahatsız olsa da gençler bu tip mesajları yok sayarak görmezden gelebiliyorlar.Ayrıca Bkz. "Android Oreo hangi cihazlara gelecek? Güncelleme nasıl yapılır?"
İngiltere'de yaşayan 45 yaşındaki Nick Herbert, çocukları anne ve babalarından gelen mesajları cevaplamaya zorlayan bir mesajlaşma uygulaması oluşturmaya karar verdi. Çalışma mantığı da oldukça basit, bir cevap gönderilene kadar pencere kapanmıyor. Yani çocuklar pencereyi kapatmak için bir şeyler söylemek zorunda kalıyorlar.
ReplyASAP olarak adlandırılan uygulama Herbert'in küçük oğlu mesajlara cevap vermeyince ortaya çıktı. Çünkü telefonu genellikle sessize alıyordu. Ancak uygulama telefonun ses ayarlarından bağımsız olarak kullanıcıyı sürekli şekilde sesli olarak uyarma yeteneğine sahip. Ta ki mesajı kabul edene dek. ReplyASAP şu an için sadece Android platformu için mevcut durumda. iOS versiyonu ise kısa bir süre içerisinde kullanıma sunulacak.
Google Play Store: ReplyASAP
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.replyasap.alarm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sınırlamalardan engellerler çocuğun uygulamayı silmesini :d
Aile zaten çocukla küçükken ilgilendiyse, iletişim kurduysa, eline sussun diye tablet/bilgisayar vermediyse çocuk düzgün yetişmiş olur böyle saçma uygulamalara gerek olmaz, 0-6 yaş çok önemli, uygulamayı yapanın da İngiliz olması isabet olmuş onlarda sanıyorum çok boşanma olayı var üvey anne baba vs.
sen niye mobil program tanıtan donanım sitesinde takılıyorsun o zaman git makale yaz yeni yöntemler keşfet kendini geliştir.
Youtube sayfası açıp yeterince hit alamayan youtuber (Temsili)
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