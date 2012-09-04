Mozilla, Firefox Home'u Appstore'dan kaldırdı

Mozilla, yaklaşık iki yıldır kullanıcılarına hizmet veren Firefox Home'u sona erdirdiğini belirterek, uygulamayı Appstore üzerinden kaldırdığını açıkladı.





Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, ''Firefox Home'' projesinin şirket için önemli bir deneyim sağladığı belirtti. Uygulamanın iOS Sync özelliğinin kaynak kodunu Github'ta paylaşan Mozilla, böylelikle söz konusu kodları tüm geliştiricilere açık bir hale getirmiş oldu. Ayrıca açıklamada, Mozilla'nın iOS platformu için çeşitli fırsatları araştırmaya devam edeceği de belirtildi.





Mozilla'nın iOS'a özel tek servisi Firefox Home sona erdirilmiş ve Mozilla ekibi başka projelere odaklanmış olsa da şirketin çok sayıda platform üzerinde hizmet verme fikrinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtmekte fayda var. Mozilla'nın iOS platformunda tekrar varlığını gösterip göstermeyeceğini ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.ipodnn.com/articles/12/09/03/source.code.made.available.for.community.development/