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Mozilla, Tor’u Firefox içerisine entegre etmek istiyor

Mozilla daha fazla gizlilik ve güvenlik için Tor tarayıcısını Firefox içerisine entegre etmek istiyor. Bunun için bir araştırma projesi başlatan firma Super Private Browsing moduna ekleyecek.
2 hf.
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Tarayıcılar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Mozilla, Tor’u Firefox içerisine entegre etmek istiyor
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Mozilla için Firefox’un gizlilik ve güvenlik özellikleri çok daha önemli bir hale geldi. Bunun ışığında firmanın farklı çözümler geliştirdiğini zaman zaman duyduk. Bugün ise gizlilik odaklı Tor tarayıcısına ait özelliklerin Firefox içerisine tam olarak entegre edilmek istendiği öğrenildi.

Super Private Browsing

Firefox içerisinde Tor özellikleri eklenmesi yeni bir şey değil. Daha öncesinde bu yönde çalışmalar yapıldı. Ancak Mozilla bu sefer tam bir entegrasyon istiyor. Bu entegrasyonu da Super Private Browsing adını verdiğini bir mod içerisine ekleyecek. Böylece Firefox’un kullanıcılara gerçek manada gizlilik sunabilmesi bekleniyor.

Tor ismini ilk defa duyuyorsanız: The Onion Routing kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş, kullanıcılarına anonim iletişim imkânı sağlayan bir ağ ve yazılım projesi olarak özetleyebiliriz. Tor Browser ise bu anonim gezinme imkanını tanıyan Firefox tabanlı bir tarayıcı. Yani gizlilik odaklı Tor’u standart Firefox içerisine dahil etmek kullanıcıların ilgisini çekecektir.

Ayrıca Bkz. "Uber ve Lyft trafiğe neden oluyor"

Mozilla bu entegrasyon için bir araştırma konusu oluşturdu. Bu araştırmaya şirketler ve araştırmacılar dahil herkes başvurabiliyor. Yani Mozilla, Tor’u Firefox içerisine dahil etmek için yardım bekliyor. Entegrasyon tam anlamıyla gerçekleştiğinde daha öncesinde Firefox’un yavaşlamasına sebep olan Tor özelliklerinin de düzelmesi sağlanacak. Tor Projesinin resmi Twitter hesabı da başvuruların yapılacağı bağlantıyı paylaştı:


https://blog.torproject.org/mozilla-research-call-tune-tor-integration-and-scale Yorum Yaz
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vonderplanitz 2 hf. en beğenilen SEO-Uzmanı
﻿Tor ile Torrent'i eşleştirmek büyük yanlış cunku ikisi birbirinden farklı amaçları olan, farklı şeyler. Tor un amacı anonimlik, Torrent'in amacı ise sunucusuz P2P iletişimdir.
Tor kullanmayı hacker'ların VPN ağını kullanmakla eşleştirmek de büyük yanlış. Tor ağında sadece Tor daemon çalıştıran ve özel olarak Tor ağı için konfigüre edilmiş bilgisayarlar kullanılır, bu bilgisayarların kendi aralarındaki iletişiminde de Tor'un güvenlik protokolü geçerlidir yani orjinal IP bilgisi ve içeriği o bilgisayarlar tarafından görülemez cunku şifredilir yani bilgisayarların tümü hacker bilgisayarı olsa ve tüm iletişimi kaydetseler dahi şifrelenmiş veriler yığınından fazla birşey göremezler.
﻿Tor ile Torrent'i eşleştirmek büyük yanlış cunku ikisi birbirinden farklı amaçları olan, farklı şeyler. Tor un amacı anonimlik, Torrent'in amacı ise sunucusuz...
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mahoni_38 2 hf.
Yapılmisi var. Brave browser
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Celonfix 2 hf.
Çok iyi olur gelmesi. Brave Browser'da uzun zamandır var.
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SEO-Uzmanı 2 hf.
eğer bu menü seçeneği adı altında yazılımın çekirdeğine eklenirse !!!
bunu kullanmayan birinin bile ;
firefox üzerinde bilgilerinin çalışması için açık kapı olacaktır.
dahası çalınan bilgilerin takibi bir noktadan sonra
çok fazla çatallama olduğu için takip imkansız hale geliyor.
tor demişken torrent anlamıyla sistem zaten insanları fişleme üzerine bir sistem
işin asıl garibi ise bunun browser versiyonu ise veri güvenliğini artıracağına işleri daha da güvensiz bir hale getiriyor.
yani tor versiyonunu aktif ettiğiniz anda falanca ülkedeki hackerlar için sizin kendi ipniz üzerinden VPN tüneli oluşturuyorsunuz ! dahası uzaktan komut şifrelemesi üzerinden işlem yapıldığı için aslında arka planda birileri sizin ipnizle falanca siteye giriyor geziyor dahası o site bir banka sitesi ise ve o siteyi sizin ipniz üzerinden hacklerlerse olası bir durumda sizin ipnizle bu iş olduğu için suç ortağı olabiliyorsunuz !
sonuç olarak veri trafiği html dili üzerinden dönmüyor mu !?
özetle firefox saçmalığın daniskasını yapmış !
ileride bu eklenti yüzünden çok fazla kişi mağdur olacaktır !
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vonderplanitz 2 hf. SEO-Uzmanı
﻿Tor ile Torrent'i eşleştirmek büyük yanlış cunku ikisi birbirinden farklı amaçları olan, farklı şeyler. Tor un amacı anonimlik, Torrent'in amacı ise sunucusuz P2P iletişimdir.
Tor kullanmayı hacker'ların VPN ağını kullanmakla eşleştirmek de büyük yanlış. Tor ağında sadece Tor daemon çalıştıran ve özel olarak Tor ağı için konfigüre edilmiş bilgisayarlar kullanılır, bu bilgisayarların kendi aralarındaki iletişiminde de Tor'un güvenlik protokolü geçerlidir yani orjinal IP bilgisi ve içeriği o bilgisayarlar tarafından görülemez cunku şifredilir yani bilgisayarların tümü hacker bilgisayarı olsa ve tüm iletişimi kaydetseler dahi şifrelenmiş veriler yığınından fazla birşey göremezler.
1 Yanıt Yanıtla +5
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TetraYazilim 2 hf.
Bence çok iyi olur.
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sosisvesalam 2 hf.
firefox ile ayrı olması daha iyi bütünleşik olursa gizliliğe zarar verebilir.
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alaz1903 2 hf. sosisvesalam
Gezinme esnasında TOR ağını aktif edip etmemek kullanıcıya bırakılır. Mozilla asla dayatmacı bir yaklaşım sergilemez. Çünkü kuruluş felsefesine aykırı olur.
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