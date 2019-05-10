Mozilla, Tor’u Firefox içerisine entegre etmek istiyor

Super Private Browsing
Firefox içerisinde Tor özellikleri eklenmesi yeni bir şey değil. Daha öncesinde bu yönde çalışmalar yapıldı. Ancak Mozilla bu sefer tam bir entegrasyon istiyor. Bu entegrasyonu da Super Private Browsing adını verdiğini bir mod içerisine ekleyecek. Böylece Firefox’un kullanıcılara gerçek manada gizlilik sunabilmesi bekleniyor.
Tor ismini ilk defa duyuyorsanız: The Onion Routing kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş, kullanıcılarına anonim iletişim imkânı sağlayan bir ağ ve yazılım projesi olarak özetleyebiliriz. Tor Browser ise bu anonim gezinme imkanını tanıyan Firefox tabanlı bir tarayıcı. Yani gizlilik odaklı Tor’u standart Firefox içerisine dahil etmek kullanıcıların ilgisini çekecektir.Ayrıca Bkz. "Uber ve Lyft trafiğe neden oluyor"
Mozilla bu entegrasyon için bir araştırma konusu oluşturdu. Bu araştırmaya şirketler ve araştırmacılar dahil herkes başvurabiliyor. Yani Mozilla, Tor’u Firefox içerisine dahil etmek için yardım bekliyor. Entegrasyon tam anlamıyla gerçekleştiğinde daha öncesinde Firefox’un yavaşlamasına sebep olan Tor özelliklerinin de düzelmesi sağlanacak. Tor Projesinin resmi Twitter hesabı da başvuruların yapılacağı bağlantıyı paylaştı:
https://blog.torproject.org/mozilla-research-call-tune-tor-integration-and-scale Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tor kullanmayı hacker'ların VPN ağını kullanmakla eşleştirmek de büyük yanlış. Tor ağında sadece Tor daemon çalıştıran ve özel olarak Tor ağı için konfigüre edilmiş bilgisayarlar kullanılır, bu bilgisayarların kendi aralarındaki iletişiminde de Tor'un güvenlik protokolü geçerlidir yani orjinal IP bilgisi ve içeriği o bilgisayarlar tarafından görülemez cunku şifredilir yani bilgisayarların tümü hacker bilgisayarı olsa ve tüm iletişimi kaydetseler dahi şifrelenmiş veriler yığınından fazla birşey göremezler.