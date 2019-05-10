Mozilla, Tor’u Firefox içerisine entegre etmek istiyor

Mozilla için Firefox’un gizlilik ve güvenlik özellikleri çok daha önemli bir hale geldi. Bunun ışığında firmanın farklı çözümler geliştirdiğini zaman zaman duyduk. Bugün ise gizlilik odaklı Tor tarayıcısına ait özelliklerin Firefox içerisine tam olarak entegre edilmek istendiği öğrenildi.

Super Private Browsing

Firefox içerisinde Tor özellikleri eklenmesi yeni bir şey değil. Daha öncesinde bu yönde çalışmalar yapıldı. Ancak Mozilla bu sefer tam bir entegrasyon istiyor. Bu entegrasyonu da Super Private Browsing adını verdiğini bir mod içerisine ekleyecek. Böylece Firefox’un kullanıcılara gerçek manada gizlilik sunabilmesi bekleniyor.

Tor ismini ilk defa duyuyorsanız: The Onion Routing kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş, kullanıcılarına anonim iletişim imkânı sağlayan bir ağ ve yazılım projesi olarak özetleyebiliriz. Tor Browser ise bu anonim gezinme imkanını tanıyan Firefox tabanlı bir tarayıcı. Yani gizlilik odaklı Tor’u standart Firefox içerisine dahil etmek kullanıcıların ilgisini çekecektir.

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Mozilla bu entegrasyon için bir araştırma konusu oluşturdu. Bu araştırmaya şirketler ve araştırmacılar dahil herkes başvurabiliyor. Yani Mozilla, Tor’u Firefox içerisine dahil etmek için yardım bekliyor. Entegrasyon tam anlamıyla gerçekleştiğinde daha öncesinde Firefox’un yavaşlamasına sebep olan Tor özelliklerinin de düzelmesi sağlanacak. Tor Projesinin resmi Twitter hesabı da başvuruların yapılacağı bağlantıyı paylaştı:

https://blog.torproject.org/mozilla-research-call-tune-tor-integration-and-scale