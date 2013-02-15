Mozilla, Windows 8 için hazırladığı erken Firefox sürümünü yayınladı

Mozilla, Windows 8'in modern arayüzü için yeniden hazırlanmış olan Firefox'un erken sürümünü yayınladı.





Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Mozilla geliştirici Asa Dotzler'ın belirttiğine göre, Firefox'un erken sürümü üzerinde halen yapılması gereken çok iş var. Ancak, yayınlanan bu erken sürüm şu an için yeteri kadar stabil durumda. Final sürümü için önemli bir adım olan bu inşa sürümünün her ne kadar stabil olduğu belirtilse de, tarayıcının çeşitli hatalar vermesi ve çökmeler yaşanması oldukça muhtemel.





Firefox deneyimini Windows 8'in yeni modern arayüzünde denemek istiyorsanız, erken sürüme ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz

http://weblogs.mozillazine.org/asa/archives/2013/02/metro-firefox-lands-.html