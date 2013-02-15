Mozilla, Windows 8 için hazırladığı erken Firefox sürümünü yayınladı

Haber Editörü
Mozilla, Windows 8'in modern arayüzü için yeniden hazırlanmış olan Firefox'un erken sürümünü yayınladı.
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Mozilla geliştirici Asa Dotzler'ın belirttiğine göre, Firefox'un erken sürümü üzerinde halen yapılması gereken çok iş var. Ancak, yayınlanan bu erken sürüm şu an için yeteri kadar stabil durumda. Final sürümü için önemli bir adım olan bu inşa sürümünün her ne kadar stabil olduğu belirtilse de, tarayıcının çeşitli hatalar vermesi ve çökmeler yaşanması oldukça muhtemel.
Firefox deneyimini Windows 8'in yeni modern arayüzünde denemek istiyorsanız, erken sürüme ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz
http://weblogs.mozillazine.org/asa/archives/2013/02/metro-firefox-lands-.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Windows 8'in modern arayüzü için yeniden hazırlanmış olan Firefox versiyonu Nightly"
nightly firefox'un modern arayüzü için yeniden hazırlanmış versiyonu değildir. firefox'un gecelik inşa sürümlerine genel olarak nightly denir. ux sürümünde arayüz yenilikleri gelir, daha bu metro versiyonu da kararlı sürüm olmayıp gecelik inşa aşamasında olduğu için nightly aşamasında; sonrasında aurora, beta ve kararlı sürüm olacak.