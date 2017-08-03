Mozilla'dan tek kullanımlık dosya paylaşım hizmeti

Tam Boyutta Gör

İnternette gizliliğe önem veren firmalardan Mozilla; dosyaları daha güvenli ve gizliliğini koruyarak gönderen yeni dosya paylaşım hizmetini kullanıma sundu. Send adı verilen serviste paylaşılan dosyalar tıpkı Snapchat gibi tek indirilmeden sonra otomatik olarak siliniyor.

Ayrıca Bkz.

"Bitcoin için önemli gün: Kripto para birimi ikiye ayrılabilir"

Send hizmeti ile 1 GB'a kadar olan dosyaları herhangi bir limit olmadan sisteme yükleyebiliyoruz. Yüklenen dosyalar Mozilla'ya özel kriptolama sistemiyle şifreleniyor. Sistemdeki dosyanın ilk indirilmesinin ardından veya 24 saat geçtikten sonra otomatik olarak sistemden siliniyor. Böylelikle özel dosyalarımız internette kalıcı olarak değil geçici olarak depolanmış oluyor. Eğer paylaştığınız dosyanın henüz indirilmeden kaldırılmasını istiyorsanız böyle bir seçeneğe de sahipsiniz.

Send'in en önemli özelliklerinden birisi de sistemin oldukça işlevsel çalışıyor olması. https://send.firefox.com/ sitesine giriyoruz. Göndereceğimiz dosyayı siteye sürüklüyoruz, upload işlemi yapılıyor ve sonucunda tek kullanımlık link karşımıza geliyor.





Oluşturulan linkten birisi indirme yaptığı zaman dosyanız internetten kalıcı olarak siliniyor. İndirme işlemi yapılırken herhangi bir hız limitine takılmadan son hız ile indirme yapabiliyoruz.

Mozilla Vakfı İnternette Gizliliğe ve Güvenliğe Önem Veriyor

Mozilla Vakfının bu tür pek çok girişim oluyor. Mozilla Vakfı, para için değil herkes için internet sloganını kullanıyor. Mozilla Vakfının insanların çevrimiçi hayatlarını kendi kontrolüne almaları ve internetin tüm potansiyelini keşfetmeleri için tasarladığı projeler, ürünler ve prensipler bulunuyor.

https://send.firefox.com/