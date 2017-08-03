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Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mozilla'dan tek kullanımlık dosya paylaşım hizmeti

Mozilla; dosyaları daha güvenli ve gizliliğini koruyarak gönderen sonrasında otomatik olarak silen yeni dosya paylaşım hizmetini kullanıma sundu. Send adı verilen Snapchat'i andırıyor.
1 yıl
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Güvenlik
Yusuf Akbaş
Yazar
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Mozilla'dan tek kullanımlık dosya paylaşım hizmeti
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İnternette gizliliğe önem veren firmalardan Mozilla; dosyaları daha güvenli ve gizliliğini koruyarak gönderen yeni dosya paylaşım hizmetini kullanıma sundu. Send adı verilen serviste paylaşılan dosyalar tıpkı Snapchat gibi tek indirilmeden sonra otomatik olarak siliniyor.
Ayrıca Bkz. "Bitcoin için önemli gün: Kripto para birimi ikiye ayrılabilir"

Send hizmeti ile 1 GB'a kadar olan dosyaları herhangi bir limit olmadan sisteme yükleyebiliyoruz. Yüklenen dosyalar Mozilla'ya özel kriptolama sistemiyle şifreleniyor. Sistemdeki dosyanın ilk indirilmesinin ardından veya 24 saat geçtikten sonra otomatik olarak sistemden siliniyor. Böylelikle özel dosyalarımız internette kalıcı olarak değil geçici olarak depolanmış oluyor. Eğer paylaştığınız dosyanın henüz indirilmeden kaldırılmasını istiyorsanız böyle bir seçeneğe de sahipsiniz.

Send'in en önemli özelliklerinden birisi de sistemin oldukça işlevsel çalışıyor olması. https://send.firefox.com/ sitesine giriyoruz. Göndereceğimiz dosyayı siteye sürüklüyoruz, upload işlemi yapılıyor ve sonucunda tek kullanımlık link karşımıza geliyor.


Oluşturulan linkten birisi indirme yaptığı zaman dosyanız internetten kalıcı olarak siliniyor. İndirme işlemi yapılırken herhangi bir hız limitine takılmadan son hız ile indirme yapabiliyoruz.

Mozilla Vakfı İnternette Gizliliğe ve Güvenliğe Önem Veriyor

Mozilla Vakfının bu tür pek çok girişim oluyor. Mozilla Vakfı, para için değil herkes için internet sloganını kullanıyor. Mozilla Vakfının insanların çevrimiçi hayatlarını kendi kontrolüne almaları ve internetin tüm potansiyelini keşfetmeleri için tasarladığı projeler, ürünler ve prensipler bulunuyor.

 


https://send.firefox.com/ Yorum Yaz
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Bu bana pek güvenilecek bir şey gibi gelmedi.Bu işi asıl amacı bu olan firmalara bırakalım en iyisi.
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emreylcn06 1 yıl
wetransfer gibi midir ? kaç mb gb ' a kadar gönderim saglıyor ?
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Hümiyettin 1 yıl
İnternette açık olarak görünmeyebilir ama veriler belirli bir süre saklanmak zorundadır. O yüzden tamamen silmek en azından bir süre için mümkün değil.
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alemburda34 1 yıl
bankalara mizan gönderirken iyi olabilir. Umarım bankalar kendi iç ağlarında bunuda engellemezler.
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reshthesucker 1 yıl alemburda34
Engellerler. Engellemeleri de dogru bence. Guvenligi dogru duzgun test edilmemis bi urunu tercih etmeleri olasi degil. 24 saat de yogun is zamanlarinda yeterli bi sure degil. Olasi bi guvenlik sorununda da yok gizlilik yok su bu diye bik bik edecek bi muhatap isteyeceklerini sanmiyorum.
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Amd64x2 1 yıl
güzel bir düşünce ama! mozillayı kullandığın bileşenler, işlemcisinden işletim sistemine kadar casus olduktan sonra ne anlamı var?
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