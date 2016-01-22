Mozilla'nın kurucusundan reklamsız, para kazandıran web tarayıcısı!

Mozilla'nın kurucularından ve JavaScript programlama dilinin yaratıcısı Brendan Eich son projesini duyurdu: Reklamları varsayılan olarak engelledikten sonra onları kendi reklamlarıyla değiştiren bir web tarayıcısı "Brave". Şirket, kendi adını taşıyan tarayıcıdaki reklam gelirlerinin yüzde 15'lik kısmını alacak.

Pratikte ise Brave sadece kazanç sağlamaya odaklanmış gibi görünüyor. Yazılım sadece övgüye değer bir reklam engelleyici değil, bir web sayfasındaki reklamları engelledikten sonra onun yerine kendi programatik reklamlarını yerleştiren bir tarayıcı profili çiziyor. Bu alanlar Brave ile çalışacak reklam ağları tarafından doldurulacak ve tarayıcı bunun karşılığında gelirin yüzde 15'lik kısmını alacak. Tarayıcı hedef reklamlar için takip çerezleri kullanmak yerine kullanıcıların yerel tarama geçmişinden faydalanıyor.

Brave Browser kuşkusuz ki son derece ilginç bir fikir ancak başkasının yerine kendi reklamlarının gösterilmesini sağlamak genel anlamda hoş karşılanmayabilir. Yeni tarayıcı modelinin özellikle büyük reklam ağlarının hedefinde olacağı ve daha uzun bir süre tartışılmaya aday olduğunu söylemek hiç de zor değil.





http://arstechnica.com/business/2016/01/mozilla-co-founder-unveils-brave-a-web-browser-that-blocks-ads-by-default/

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Brave açık kaynak koduna sahip bir web tarayıcısı. GitHub üzerinde yazılımın Mac/Windows/Linux, iOS ve Android sürümleri yer alıyor. Tarayıcının iOS versiyonu ironik bir şekilde Firefox tabanlıyken, PC sürümü Chromium'a (Chrome'a paralel şekilde geliştirilen açık kaynak projesi) dayanıyor. Yeni tarayıcının Android sürümü ise ilk bakışta Bubble tabanlı gibi görünüyor.Tarayıcıyı denemek için indirmeniz ve bir GitHub repo oluşturmanız gerekiyor. Daha önce oluşturduysanız beta tester olmak için kayıt olabilirsiniz. Şu anda bir bekleme listesi bulunuyor.Brave'in varoluş nedeni otomatik olarak programatik online reklamlar ve varsayılan olarak takip çerezlerini engellemek. Programatik reklam otomatik yazılımlar aracılığıyla web sitelerine yerleştirilen reklam anlamına geliyor. Çoğu web sitesi geleneksel human-to-human yani insan odaklı ve programatik reklam karışımıyla çalışıyor. Teoride eğer Ghostery veya Adblock Plus yüklüyse daha güvenli ve hızlı bir web deneyimi yaşanabiliyor.Brave'in aslında daha hızlı bir tarayıcı olup olmayacağı ya da kendi reklamlarını entegre ettikten sonra mobil veri kullanımı konusunda tasarruf sağlayıp sağlamayacağı henüz net değil. Tarayıcının varolan reklamların yerine hızlı bir şekilde kendi reklamlarının yüklenmesini sağlayacak özel bir hattı yok. Oldukça güvenli olarak kabul edilen Brave'in reklamları kaldırmak ve daha sonra yenilerini eklemek için oldukça fazla işlemci süresi kullanacağı düşünülüyor.Kalan reklam gelirinin yüzde 55'i yayıncılara ve yüzde 15'i reklam sağlayıcılara gidecek. İlginçtir ki son yüzde 15'lik dilim daha sonra favori web sitelerine mikro ödeme yapmak için kullanılabilecek şekilde Brave Browser kullanıcılarına iade edilecek. Bu gelir bölme işleminin pratikte nasıl işleyeceği ile ilgili herhangi bir teknik ayrıntı henüz açıklanmış değil.Tarayıcı hoş bir arayüz, çapraz platform senkronizasyon desteği, gizli mod ve bir parola yöneticisi gibi son derece kullanışlı özelliklere sahip. Brave şu ana kadar toplamda 2.5 milyon dolarlık bir yatırım toplamış durumda ve arayışlarına devam ediyor. Eich, sistemin işleyişini kanıtlayabilmeleri için yaklaşık 7 milyon kullanıcıya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Planların istikrarlı bir şekilde ilerlemesi durumunda tarayıcının kamuya açık sürümünün bu yıl sonlarında yayınlanması bekleniyor.