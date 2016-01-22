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Mozilla'nın kurucusundan reklamsız, para kazandıran web tarayıcısı!

Mozilla'nın kurucularından Brendan Eich, son derece ilginç bir tarayıcı projesiyle teknoloji dünyasına geri dönüyor. Peki nedir Brave Browser ve neleri değiştirecek?
3 yıl
6,3b
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14
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Mozilla'nın kurucusundan reklamsız, para kazandıran web tarayıcısı!
Mozilla'nın kurucularından ve JavaScript programlama dilinin yaratıcısı Brendan Eich son projesini duyurdu: Reklamları varsayılan olarak engelledikten sonra onları kendi reklamlarıyla değiştiren bir web tarayıcısı "Brave". Şirket, kendi adını taşıyan tarayıcıdaki reklam gelirlerinin yüzde 15'lik kısmını alacak.

Brave açık kaynak koduna sahip bir web tarayıcısı. GitHub üzerinde yazılımın Mac/Windows/Linux, iOS ve Android sürümleri yer alıyor. Tarayıcının iOS versiyonu ironik bir şekilde Firefox tabanlıyken, PC sürümü Chromium'a (Chrome'a paralel şekilde geliştirilen açık kaynak projesi) dayanıyor. Yeni tarayıcının Android sürümü ise ilk bakışta Bubble tabanlı gibi görünüyor.

Tarayıcıyı denemek için indirmeniz ve bir GitHub repo oluşturmanız gerekiyor. Daha önce oluşturduysanız beta tester olmak için kayıt olabilirsiniz. Şu anda bir bekleme listesi bulunuyor.

Dahili reklam engelleme

Brave'in varoluş nedeni otomatik olarak programatik online reklamlar ve varsayılan olarak takip çerezlerini engellemek. Programatik reklam otomatik yazılımlar aracılığıyla web sitelerine yerleştirilen reklam anlamına geliyor. Çoğu web sitesi geleneksel human-to-human yani insan odaklı ve programatik reklam karışımıyla çalışıyor. Teoride eğer Ghostery veya Adblock Plus yüklüyse daha güvenli ve hızlı bir web deneyimi yaşanabiliyor.

Pratikte ise Brave sadece kazanç sağlamaya odaklanmış gibi görünüyor. Yazılım sadece övgüye değer bir reklam engelleyici değil, bir web sayfasındaki reklamları engelledikten sonra onun yerine kendi programatik reklamlarını yerleştiren bir tarayıcı profili çiziyor. Bu alanlar Brave ile çalışacak reklam ağları tarafından doldurulacak ve tarayıcı bunun karşılığında gelirin yüzde 15'lik kısmını alacak. Tarayıcı hedef reklamlar için takip çerezleri kullanmak yerine kullanıcıların yerel tarama geçmişinden faydalanıyor.

Brave'in aslında daha hızlı bir tarayıcı olup olmayacağı ya da kendi reklamlarını entegre ettikten sonra mobil veri kullanımı konusunda tasarruf sağlayıp sağlamayacağı henüz net değil. Tarayıcının varolan reklamların yerine hızlı bir şekilde kendi reklamlarının yüklenmesini sağlayacak özel bir hattı yok. Oldukça güvenli olarak kabul edilen Brave'in reklamları kaldırmak ve daha sonra yenilerini eklemek için oldukça fazla işlemci süresi kullanacağı düşünülüyor.

Kalan reklam gelirinin yüzde 55'i yayıncılara ve yüzde 15'i reklam sağlayıcılara gidecek. İlginçtir ki son yüzde 15'lik dilim daha sonra favori web sitelerine mikro ödeme yapmak için kullanılabilecek şekilde Brave Browser kullanıcılarına iade edilecek. Bu gelir bölme işleminin pratikte nasıl işleyeceği ile ilgili herhangi bir teknik ayrıntı henüz açıklanmış değil.

İlginç bir proje ancak etik mi?

Tarayıcı hoş bir arayüz, çapraz platform senkronizasyon desteği, gizli mod ve bir parola yöneticisi gibi son derece kullanışlı özelliklere sahip. Brave şu ana kadar toplamda 2.5 milyon dolarlık bir yatırım toplamış durumda ve arayışlarına devam ediyor. Eich, sistemin işleyişini kanıtlayabilmeleri için yaklaşık 7 milyon kullanıcıya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Planların istikrarlı bir şekilde ilerlemesi durumunda tarayıcının kamuya açık sürümünün bu yıl sonlarında yayınlanması bekleniyor.

Brave Browser kuşkusuz ki son derece ilginç bir fikir ancak başkasının yerine kendi reklamlarının gösterilmesini sağlamak genel anlamda hoş karşılanmayabilir. Yeni tarayıcı modelinin özellikle büyük reklam ağlarının hedefinde olacağı ve daha uzun bir süre tartışılmaya aday olduğunu söylemek hiç de zor değil.


http://arstechnica.com/business/2016/01/mozilla-co-founder-unveils-brave-a-web-browser-that-blocks-ads-by-default/ Yorum Yaz
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FRAPS_TR 3 yıl en beğenilen
Bu işten hem site sahipleri kazanacak hem reklam verenler kazanacak hemde internette sörf yapan kullanıcı kazanacak.Tutarmı göreceği , bedavaya internette geziniyoruz bari hiç değilse girdiğimiz sitelerde 3-5 kuruş bilgisayarın elektirik parası çıksın
Bu işten hem site sahipleri kazanacak hem reklam verenler kazanacak hemde internette sörf yapan kullanıcı kazanacak.Tutarmı göreceği , bedavaya internette gez...
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selmand 3 yıl
Virüsler artık bu tarayıcıları hedef alıp kazancı kendilerine yönlendirirler.
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Lazeran 3 yıl
osx için dmg'sini yarattım isteyene pmden yollayabilirim. şimdili betada 0.7.7

ekran görüntüsü: i.imgur.com/...

şimdilik bildiğin çöp
ama daha çok erken 1.0 bile değil gideceği çok yol var. İşin ilginç yanı node.js ve chromium tabanlı. developerlar geliştirirken atom shell kullanmış. atom shell olayı tutabilir.
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kadirirdem 3 yıl
bu bence tutar....
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GetSomeRest 3 yıl
Şimdi Dh düşünsün
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Patren 3 yıl
iyi güzelde diğer tarayıcılardan yavaş olmasın
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leventdln 3 yıl
Reklamsız her işe varız BÖ geldi artık
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FRAPS_TR 3 yıl en beğenilen
Bu işten hem site sahipleri kazanacak hem reklam verenler kazanacak hemde internette sörf yapan kullanıcı kazanacak.Tutarmı göreceği , bedavaya internette geziniyoruz bari hiç değilse girdiğimiz sitelerde 3-5 kuruş bilgisayarın elektirik parası çıksın
1 Yanıt Yanıtla +8
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umut_baris 3 yıl FRAPS_TR
lumiafanx920

Bu işten hem site sahipleri kazanacak hem reklam verenler kazanacak hemde internette sörf yapan kullanıcı kazanacak.Tutarmı göreceği , bedavaya internette geziniyoruz bari hiç değilse girdiğimiz sitelerde 3-5 kuruş bilgisayarın elektirik parası çıksın


Bizimkiler hemen kodla sürekli restart çektirirler sayfalara.


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trollmaster 3 yıl
Düşünce güzel fakat kendisine %15 alması fazla. Projenin devamlılığı için %1-3 yeterli olması gerekirdi
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1BilimAdamı 3 yıl
Nasıl şimdi kullanlar para mı alabilecek bu tarayıcıdan?!
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Basteryus 3 yıl
Reklam engelleme özelliğine sahip olan ve engellenen reklamlar yerine kendi reklamlarını koyan, buradan gelecek paranın da %15'ini kullanıcıya istediği sitelere bağış yapmak için veren bi sistem.

Doğru anlamış mıyım?
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