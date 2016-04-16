Mr. Robot'un 2.sezonundan ilk fragman yayınlandı

Sosyal medya, dev şirketler ve modern dünyanın ilüzyonları gibi konularda cesur eleştirilerde bulunan Mr. Robot, geçtiğimiz yıl yayınlanmaya başladı ve hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. 2015'in en iyi dizilerinden biri olan Mr. Robot, bu yıl 2.sezonuyla ekranlara geri dönecek. Henüz yayın tarihi açıklanmayan yeni sezon için bekleyiş sürerken, USA Network kanalı dizinin 2.sezonundan ilk fragmanı yayınladı.

Senaryosu Sam Esmail tarafından kaleme alınan Mr. Robot, psikolojik sorunlar yaşayan ve insanlarla ancak onları hackleyerek bağ kurabilen genç hacker Elliot'ın hikayesini anlatıyor. Dizinin ilk sezonu, Elliot'ın Mr. Robot adlı esrarengiz bir anarşist tarafından "fsociety" adlı hacker grubuna dahil edilmesini ve grubun dünyayı kontrol eden dev şirketlerden birini devirmeye çalışmasını anlatıyordu.

Yeni sezonunda da benzer konuları işlemeye devam edecek olan Mr. Robot'un 2.sezonu hakkında bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı, ancak dizinin yaratıcısı Sam Esmail'in açıklamaları, veri güvenliği ve kullanıcı mahremiyeti gibi konuların yeni sezonda önemli bir yer tutacağını gösteriyor.

Son günlerde Apple ve FBI arasında yaşanan tartışmaların ortaya çıkmasının ardından bu açıklamaları yapan Esmail, veri güvenliği ve mahremiyet konusunun önümüzdeki yıllarda önemli bir tartışma konusu olacağını ve dizide de bu konulara değineceklerini ifade etmişti.