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Mr. Robot'un 2.sezonundan ilk fragman yayınlandı

2015'in en iyi dizilerinden biri olan Mr. Robot, önümüzdeki aylarda 2.sezonu ile ekranalara geri dönecek. Dizinin merakla beklenen yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,1b
1
14
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Sosyal medya, dev şirketler ve modern dünyanın ilüzyonları gibi konularda cesur eleştirilerde bulunan Mr. Robot, geçtiğimiz yıl yayınlanmaya başladı ve hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. 2015'in en iyi dizilerinden biri olan Mr. Robot, bu yıl 2.sezonuyla ekranlara geri dönecek. Henüz yayın tarihi açıklanmayan yeni sezon için bekleyiş sürerken, USA Network kanalı dizinin 2.sezonundan ilk fragmanı yayınladı.
 Senaryosu Sam Esmail tarafından kaleme alınan Mr. Robot, psikolojik sorunlar yaşayan ve insanlarla ancak onları hackleyerek bağ kurabilen genç hacker Elliot'ın hikayesini anlatıyor. Dizinin ilk sezonu, Elliot'ın Mr. Robot adlı esrarengiz bir anarşist tarafından "fsociety" adlı hacker grubuna dahil edilmesini ve grubun dünyayı kontrol eden dev şirketlerden birini devirmeye çalışmasını anlatıyordu.
Yeni sezonunda da benzer konuları işlemeye devam edecek olan Mr. Robot'un 2.sezonu hakkında bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı, ancak dizinin yaratıcısı Sam Esmail'in açıklamaları, veri güvenliği ve kullanıcı mahremiyeti gibi konuların yeni sezonda önemli bir yer tutacağını gösteriyor.
Son günlerde Apple ve FBI arasında yaşanan tartışmaların ortaya çıkmasının ardından bu açıklamaları yapan Esmail, veri güvenliği ve mahremiyet konusunun önümüzdeki yıllarda önemli bir tartışma konusu olacağını ve dizide de bu konulara değineceklerini ifade etmişti.

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KaleyDeskop 3 yıl en beğenilen
çok fazl hack ile ilgili film izlemişimdir hepsi uçuk kaçık gerçek olmayan konuları ele alıyor mr robot ilk defa gerçeği yansıtan bir hack dizisi oldu
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emre1393 3 yıl
Sezon finali berbattı
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EnemyDestroyeD 3 yıl
ne zaman başlıyor acep?
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CoolSnow 3 yıl
Buna fragman denemez ki. bu anaca 1. sezonun fragmanı olabilir. Ben asıl dark army nin köşe vermesini bekliyorum.
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flashback 3 yıl
Hadi bakalım
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DjarumBlack- 3 yıl
FSOCIETY ÖZLEDİK REİS ALLAHUEKBERRRR
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1BilimAdamı 3 yıl
Genel olarak berbattı
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emre1393 3 yıl
Sezon finali berbattı
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mementopolis 3 yıl emre1393
emre1393

Sezon finali berbattı

Bence olmasi gerektigi gibiydi , Dizi zaten dengesizlik , Düzensizlik üzerine idi bir yandan piskolojik drama.

Baris Özcan'in da bu Dizi hakkindaki bir kac yorumunada bnbakabilirsin Buradan ::: Link
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mementopolis 3 yıl
İlk Sezonu güzeldi. -spoiler 1sezon- Kafada kalan bir soru işareti de; Tyrell Wellick de onun kişilğimi yoksa gercek mi? (Neden merak ediyorsam :D )
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darkdiva 3 yıl
2015'in en iyi dizilerinden biri demek yerine Altın Küre'de en iyi dizi ödülünü aldığından bahsedebilirdiniz. Sonuçta dizi ödülleri içinde en prestijlisi Altın Küre ve bu dizi de bu sene ödülü alan dizi.
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martıkaş 3 yıl
Çok güzel bir dizi herkes izlemeli...
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boris234 3 yıl
V for vendetta'ya benzetmişler diziyi.
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Bender B. Rodriquez 3 yıl boris234
V for ayrica bide fight cluba benzetmisler
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