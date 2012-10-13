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Mushkin'den, 7 mm'lik SATA-III SSD modelleri: Chronos Deluxe

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,9b
1
15
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Mushkin'den, 7 mm'lik SATA-III SSD modelleri: Chronos Deluxe
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USB bellek, SD / microSD bellek kartı ve SSD gibi çeşitli veri depolama çözümlerine imza atan Mushkin, 7 mm kalınlığında dizayn ettiği Chronos Deluxe serisi yeni SSD modellerini duyurdu.
Sadece 7 mm'lik tasarımlarıyla ultrabook sistemlerine de göz kırpan Chronos Deluxe serisi, 60 GB, 90 GB, 120 GB, 180 GB, 240 GB ve 480 GB depolama alanına sahip altı farklı üyeden oluşuyor. SandForce üretimi SF-2281 kontrolcüyle, SATA-III (6 Gb/sn) arabirimiyle ve MLC (Multi-Level Cell) tipi senkron NAND flash bellek yongalarıyla donatılan modellerin sıralı okuma hızları, sıralı yazma hızları ve IOPS değerleri şu şekilde;
60 GB / 90 GB / 180 GB
  • 550 MB / sn sıralı okuma hızı
  • 515 MB / sn sıralı yazma hızı
  • 90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

120 GB
  • 560 MB / sn sıralı okuma hızı
  • 515 MB / sn sıralı yazma hızı
  • 90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

240 GB
  • 560 MB / sn sıralı okuma hızı
  • 520 MB / sn sıralı yazma hızı
  • 90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

480 GB
  • 540 MB / sn sıralı okuma hızı
  • 455 MB / sn sıralı yazma hızı
  • 42.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı

Hata öncesi kullanım süreleri 2 milyon saat şeklinde açıklanan ve TRIM desteği sunan Chronos Deluxe serisinin, 3 yıllık garanti kapsamında satılmaları planlanıyor.

Mushkin'den, 7 mm'lik SATA-III SSD modelleri: Chronos Deluxe
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hayyam_karadenizli 7 yıl en beğenilen
İnce olması güzelde, şimdi millet Türkiye'de Trancent 256 GB'ı niye çok alıyor, çünkü fiyatı 366 lira, bu fiyata 240 GB bile yok, kısaca halen satışlar fiyata bakıyor, pastanın kremasına sıra gelmedi.
İnce olması güzelde, şimdi millet Türkiye'de Trancent 256 GB'ı niye çok alıyor, çünkü fiyatı 366 lira, bu fiyata 240 GB bile yok, kısaca halen satışlar fiyata b...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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bobafett 5 yıl
Bu da hayal bir ürün, Crucial'lar gibi bu markanın da distribütörü yok ülkemizde. Zaten nerde f/p ürünü varsa her ne hikmetse o ürünler satılmıyordur Türkiye'de. Ben böyle işi...
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karayulun 7 yıl
kalite olarak runcore, corsair, transcend'i tercih edebiliriz. ama kullanıcı fiyata bakıyor. kalitesi kaymış kingston gibi sahtekar kazıkçı markalara ihtiyacımız yok. mushkin umarız kingston gibi sahtekar çıkmaz.
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abdulmusavvir 7 yıl
Verdiğim 240 GB linki ben verdikten sonra 134 dolara düşmüş, güncel fiyatlar, zaman zaman fiyatı güncelleniyor, link aynı. amazon.com/...
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hacı.basat 7 yıl
Orijinalden alıntı: osmanefeozkan
teknobiyotiğe bakın bu aralar teamın ssdlerinde indirim var

Benim bildiğim teknobiyotikten bahsediyorsanız hiç bir zaman uygun fiyatlı SSD sattıklarına rastlamadım, İstanbul'a sıkışan firmalardan biri, Ankara'da bile yok, belki de bu gün var yarın yoklar.
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ecs_elite_group 7 yıl
GB 'ı 50krş. a düşmeden ssd falan almam hacı (:
kaç sene oldu çıkalı ssd fiyatlarda kıpırdama yok hala
bi ssd çıktığındaki ram fiyatlarını hatırlayın bide şimdiki fiyatları ?
aynı şeyin lacıverti değilmi bunlar ?
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abdulmusavvir 7 yıl
aspirin_00
vatan bilgisayar 120 gb 209 tl hafta sonu indirimleri oluyor %25

192 lira da var, vatanbilgisayar.com/...

Daha ucuz satan bilgisayarcılar da var, Ankara Kasırga Bilgisayarda çok cazip şeyler almışlığım var.

240 GB'ların 299 lirayı görmesi ise bizim satıcıların tercihine kalmış bir durum, dışarıda 139$, buna +KDV bile eklediğinizde rahatlıkla 299 liraya satılabilir zaten. Burada OCZ bayiisi filan olsa fiyat 299 lira olur.
amazon.com/...

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aspirin_00 7 yıl
vatan bilgisayar 120 gb 209 tl hafta sonu indirimleri oluyor %25
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hacı.basat 7 yıl
256 GB satışları asıl 299 lirayı görünce patlar, 67 lira çapak kalmış, o da düşsün, 7mm'ye gelince, bunlar tabletlere takılabilir, bu yönüyle kayda değer ürünler.
Sata3, 460 GB alıp tablete taktığın anda, sihir gibi bilgisayarını eline almış olursun.
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Aseudra 7 yıl
SSD almayı düşünüyorum.Fiyatı uygun olursa alabilrim.
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hayyam_karadenizli 7 yıl en beğenilen
İnce olması güzelde, şimdi millet Türkiye'de Trancent 256 GB'ı niye çok alıyor, çünkü fiyatı 366 lira, bu fiyata 240 GB bile yok, kısaca halen satışlar fiyata bakıyor, pastanın kremasına sıra gelmedi.
2 Yanıt Yanıtla +12
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Holy Templar 7 yıl hayyam_karadenizli
hayyam_karadenizli

İnce olması güzelde, şimdi millet Türkiye'de Trancent 256 GB'ı niye çok alıyor, çünkü fiyatı 366 lira, bu fiyata 240 GB bile yok, kısaca halen satışlar fiyata bakıyor, pastanın kremasına sıra gelmedi.

aynen
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FERFEROS 7 yıl hayyam_karadenizli
hayyam_karadenizli
İnce olması güzelde, şimdi millet Türkiye'de Trancent 256 GB'ı niye çok alıyor, çünkü fiyatı 366 lira, bu fiyata 240 GB bile yok, kısaca halen satışlar fiyata bakıyor, pastanın kremasına sıra gelmedi.

Sonuna kadar katılıyorum.

Bunlar tablet ve ultrabook gibi cihazlar için güzel gelişmeler tabi orası ayrı.
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