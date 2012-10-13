Mushkin'den, 7 mm'lik SATA-III SSD modelleri: Chronos Deluxe

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USB bellek, SD / microSD bellek kartı ve SSD gibi çeşitli veri depolama çözümlerine imza atan Mushkin, 7 mm kalınlığında dizayn ettiği Chronos Deluxe serisi yeni SSD modellerini duyurdu.
Sadece 7 mm'lik tasarımlarıyla ultrabook sistemlerine de göz kırpan Chronos Deluxe serisi, 60 GB, 90 GB, 120 GB, 180 GB, 240 GB ve 480 GB depolama alanına sahip altı farklı üyeden oluşuyor. SandForce üretimi SF-2281 kontrolcüyle, SATA-III (6 Gb/sn) arabirimiyle ve MLC (Multi-Level Cell) tipi senkron NAND flash bellek yongalarıyla donatılan modellerin sıralı okuma hızları, sıralı yazma hızları ve IOPS değerleri şu şekilde;
60 GB / 90 GB / 180 GB
- 550 MB / sn sıralı okuma hızı
- 515 MB / sn sıralı yazma hızı
- 90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
120 GB
- 560 MB / sn sıralı okuma hızı
- 515 MB / sn sıralı yazma hızı
- 90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
240 GB
- 560 MB / sn sıralı okuma hızı
- 520 MB / sn sıralı yazma hızı
- 90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
480 GB
- 540 MB / sn sıralı okuma hızı
- 455 MB / sn sıralı yazma hızı
- 42.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
Hata öncesi kullanım süreleri 2 milyon saat şeklinde açıklanan ve TRIM desteği sunan Chronos Deluxe serisinin, 3 yıllık garanti kapsamında satılmaları planlanıyor.
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Benim bildiğim teknobiyotikten bahsediyorsanız hiç bir zaman uygun fiyatlı SSD sattıklarına rastlamadım, İstanbul'a sıkışan firmalardan biri, Ankara'da bile yok, belki de bu gün var yarın yoklar.
kaç sene oldu çıkalı ssd fiyatlarda kıpırdama yok hala
bi ssd çıktığındaki ram fiyatlarını hatırlayın bide şimdiki fiyatları ?
aynı şeyin lacıverti değilmi bunlar ?
192 lira da var, vatanbilgisayar.com/...
Daha ucuz satan bilgisayarcılar da var, Ankara Kasırga Bilgisayarda çok cazip şeyler almışlığım var.
240 GB'ların 299 lirayı görmesi ise bizim satıcıların tercihine kalmış bir durum, dışarıda 139$, buna +KDV bile eklediğinizde rahatlıkla 299 liraya satılabilir zaten. Burada OCZ bayiisi filan olsa fiyat 299 lira olur.
amazon.com/...
Sata3, 460 GB alıp tablete taktığın anda, sihir gibi bilgisayarını eline almış olursun.
aynen
Sonuna kadar katılıyorum.
Bunlar tablet ve ultrabook gibi cihazlar için güzel gelişmeler tabi orası ayrı.
1 Misafir
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