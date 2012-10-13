Mushkin'den, 7 mm'lik SATA-III SSD modelleri: Chronos Deluxe

USB bellek, SD / microSD bellek kartı ve SSD gibi çeşitli veri depolama çözümlerine imza atan Mushkin, 7 mm kalınlığında dizayn ettiği Chronos Deluxe serisi yeni SSD modellerini duyurdu.

Sadece 7 mm'lik tasarımlarıyla ultrabook sistemlerine de göz kırpan Chronos Deluxe serisi, 60 GB, 90 GB, 120 GB, 180 GB, 240 GB ve 480 GB depolama alanına sahip altı farklı üyeden oluşuyor. SandForce üretimi SF-2281 kontrolcüyle, SATA-III (6 Gb/sn) arabirimiyle ve MLC (Multi-Level Cell) tipi senkron NAND flash bellek yongalarıyla donatılan modellerin sıralı okuma hızları, sıralı yazma hızları ve IOPS değerleri şu şekilde;



60 GB / 90 GB / 180 GB



550 MB / sn sıralı okuma hızı

515 MB / sn sıralı yazma hızı

90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı



120 GB

560 MB / sn sıralı okuma hızı

515 MB / sn sıralı yazma hızı

90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı



240 GB 560 MB / sn sıralı okuma hızı

520 MB / sn sıralı yazma hızı

90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı



480 GB

540 MB / sn sıralı okuma hızı

455 MB / sn sıralı yazma hızı

42.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı



Hata öncesi kullanım süreleri 2 milyon saat şeklinde açıklanan ve TRIM desteği sunan Chronos Deluxe serisinin, 3 yıllık garanti kapsamında satılmaları planlanıyor.

Tam Boyutta Gör