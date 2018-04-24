My Ether Wallet kullanıcıları hijack tehlikesi altında

Bugün kripto paralar en değerli birimlerden birisi haline geldi ve haliyle hackerlar ilgilerini bu alana yönelttiler. Cüzdanlardan borsalara kadar değer barındıran her platform hackerların hedefinde.

DNS hijack olabilir

Bugün Ethereum tabanlı popüler cüzdanlardan birisi olan My Ether Wallet kullanıcılarından bazıları kontrolleri dışında başka hesaplara kripto para veya token transfer edildiğine şahit oldular. İlk etapta cüzdanlara bir siber saldırı olduğu düşünülmüştü ancak durum farklı çıktı.

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Google DNS adresinin bir şekilde saldırıya uğradığı ve orijinal MEW IP adresinin bir yemleme sitesine yönlendirildiği ortaya çıktı. Yemleme sitesinde sertifika uyarısı vermesine rağmen kullanıcıların adrese güvendiği ve cüzdanlarına giriş yaptığı ifade ediliyor.

MEW de sosyal medya üzerinden bir yemleme olayının olduğunu ve kesinlikle bir siber saldırıya maruz kalmadıklarını açıkladı. Konuyu araştırdıklarını belirtirken şüpheli kişilerin onlarca veya yüzlerce ETH birimini borsalara aktararak çektiği tahmin ediliyor. Şimdilik MEW adreslerine girmemekte veya girilse bile sertifika hatalarına dikkat etmekte fayda var.