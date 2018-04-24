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My Ether Wallet kullanıcıları hijack tehlikesi altında

Popüler Ethereum tabanlı sanal cüzdanlardan My Ether Wallet kullanıcıları hijack saldırısına maruz kaldı. Saldırganlar IP adreslerini değiştirip sahte sitelere yönlendirdi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün kripto paralar en değerli birimlerden birisi haline geldi ve haliyle hackerlar ilgilerini bu alana yönelttiler. Cüzdanlardan borsalara kadar değer barındıran her platform hackerların hedefinde.

DNS hijack olabilir

Bugün Ethereum tabanlı popüler cüzdanlardan birisi olan My Ether Wallet kullanıcılarından bazıları kontrolleri dışında başka hesaplara kripto para veya token transfer edildiğine şahit oldular. İlk etapta cüzdanlara bir siber saldırı olduğu düşünülmüştü ancak durum farklı çıktı.

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Google DNS adresinin bir şekilde saldırıya uğradığı ve orijinal MEW IP adresinin bir yemleme sitesine yönlendirildiği ortaya çıktı. Yemleme sitesinde sertifika uyarısı vermesine rağmen kullanıcıların adrese güvendiği ve cüzdanlarına giriş yaptığı ifade ediliyor.

MEW de sosyal medya üzerinden bir yemleme olayının olduğunu ve kesinlikle bir siber saldırıya maruz kalmadıklarını açıkladı. Konuyu araştırdıklarını belirtirken şüpheli kişilerin onlarca veya yüzlerce ETH birimini borsalara aktararak çektiği tahmin ediliyor. Şimdilik MEW adreslerine girmemekte veya girilse bile sertifika hatalarına dikkat etmekte fayda var.

 

https://www.reddit.com/r/MyEtherWallet/comments/8ek0jj/think_i_got_scammedphishedhacked/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sakulta8585 2 hf.
Arkadaslar myetherwallet'da private key var. Buradaki Ether'leri (private key'de olanlari) yeni cikmis olan MEW Connect'e gecirmek istiyorum. Nasil yapabilirim? Yardimci olurmusunuz?
Transfer ücreti varmi? Sayfa cok karisik. Gas Price felan yaziyor. Daha önce yapmis olan varmi aranizda?
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IhtiyarDelikanli 1 yıl
rahat birkaç milyon dolar tokatlamışlardır
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