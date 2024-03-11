Bitcoin fiyatı 72 bin doları da geçti

Ödül yarılanması öncesinde adeta coşan Bitcoin durmaksızın yükseliyor. Yılın başlarında 41 bin dolar civarında olan Bitcoin yüzde 50’den fazla yükselerek yatırımcısını memnun etti. Hem eski rekorunu kırdı hem de yeni rekor tazeledi.

Bitcoin yükselişi sürecek mi?

Hem Bitcoin spot ETF onayları hem de ödül yarılanmasının yaklaşmış olması, yatırımcıların akın akın kripto para piyasasına akmasını sağlıyor. Bitcoin bu yıl 41 bin dolar ile başladığı yolculuğunda 72 bin doları geçerek yeni bir rekor kırdı. Toplam değeri ise 1.42 trilyon dolar oldu.

Bitcoin fiyatı rekor kırdı 6 gün önce eklendi

Ethereum da bu süreçte 4000 bin doları geçti ve 487 milyar dolar pazar değerine ulaştı. BNB son Binance olaylarından sonra sağlam toparlandı ve 523 dolar seviyesine geldi. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 2.7 trilyon doları geçti. Günlük hacmi ise 145 milyar dolar oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.