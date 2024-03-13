Bitcoin’de rekor üstüne rekor: 73 bin dolar oldu!

Bitcoin, son bir haftada yüzde 10, son bir haftada yüzde 45 ve son bir yılda yüzde 223 oranında yükseldi. Mevcut durum itibariyle Bitcoin’in piyasa değeri 1.43 trilyon dolar seviyesine ulaşmış durumda. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 2.76 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin yükselişini sürdürürken Ethereum da aynı şekilde yükselişine devam ediyor. 485 milyar dolar piyasa hacmi ile Ethereum, 4.039 dolar seviyesinde yer alıyor. Ethereum da son bir yılda yüzde 150 oranında yükseldi. Bu kriptonun tarihi zirvesi ise 2021’de 4,891 dolar ile gerçekleşmişti.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.