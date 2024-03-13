Tam Boyutta Gör Bitcoin, haftayı yükseliş ile sürdürmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, geçtiğimiz hafta içinde 69 bin dolar tarihi zirvesini geride bırakmayı başarmıştı. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,20'den fazla değer kazanarak tarihi zirveyi bir adım daha ileriye taşıyarak 73 bin dolar seviyesine geride bıraktı.

Bitcoin 73 bin dolar oldu

Tam Boyutta Gör Bitcoin, bu haberin yazıldığı sırada 73.003 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Ancak yeni rekor TSİ 10:17’de 73,127 dolar olarak gerçekleşti. Bitcoin’in yükselmesini sağlayan nedenler ise oldukça çeşitli. Bilindiği üzere ABD’de Bitcoin spot ETF onayları yükselişi tetiklemişti. Bununla birlikte küresel büyük piyasalarda faizin düşeceği yönündeki beklenti de yatırımcıları Bitcoin’e çekiyor gibi görünüyor. Aynı zamanda nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak halving (yarılanma) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki ivmelenme destekleniyor.

Bitcoin uçuşa geçti 1 gün önce eklendi

Bitcoin, son bir haftada yüzde 10, son bir haftada yüzde 45 ve son bir yılda yüzde 223 oranında yükseldi. Mevcut durum itibariyle Bitcoin’in piyasa değeri 1.43 trilyon dolar seviyesine ulaşmış durumda. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 2.76 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin yükselişini sürdürürken Ethereum da aynı şekilde yükselişine devam ediyor. 485 milyar dolar piyasa hacmi ile Ethereum, 4.039 dolar seviyesinde yer alıyor. Ethereum da son bir yılda yüzde 150 oranında yükseldi. Bu kriptonun tarihi zirvesi ise 2021’de 4,891 dolar ile gerçekleşmişti.

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Bitcoin’de rekor üstüne rekor: 73 bin dolar oldu!