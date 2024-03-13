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    Anlık Bildirim

    Bitcoin’de rekor üstüne rekor: 73 bin dolar oldu!

    Bitcoin, bu haftayı da hızlı bir yükseliş ile sürdürmeye devam ediyor. Kısa süre önce 70 bin bariyerini aşan Bitcoin, bugün itibariyle 73 bin dolar zirvesine ulaştı.
    Bitcoin’de rekor üstüne rekor: 73 bin dolar oldu! Tam Boyutta Gör
    Bitcoin, haftayı yükseliş ile sürdürmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, geçtiğimiz hafta içinde 69 bin dolar tarihi zirvesini geride bırakmayı başarmıştı. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,20'den fazla değer kazanarak tarihi zirveyi bir adım daha ileriye taşıyarak 73 bin dolar seviyesine geride bıraktı.

    Bitcoin 73 bin dolar oldu

    Bitcoin’de rekor üstüne rekor: 73 bin dolar oldu! Tam Boyutta Gör
    Bitcoin, bu haberin yazıldığı sırada 73.003 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Ancak yeni rekor TSİ 10:17’de 73,127 dolar olarak gerçekleşti. Bitcoin’in yükselmesini sağlayan nedenler ise oldukça çeşitli. Bilindiği üzere ABD’de Bitcoin spot ETF onayları yükselişi tetiklemişti. Bununla birlikte küresel büyük piyasalarda faizin düşeceği yönündeki beklenti de yatırımcıları Bitcoin’e çekiyor gibi görünüyor. Aynı zamanda nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak halving (yarılanma) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki ivmelenme destekleniyor.

    Bitcoin, son bir haftada yüzde 10, son bir haftada yüzde 45 ve son bir yılda yüzde 223 oranında yükseldi. Mevcut durum itibariyle Bitcoin’in piyasa değeri 1.43 trilyon dolar seviyesine ulaşmış durumda. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 2.76 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin yükselişini sürdürürken Ethereum da aynı şekilde yükselişine devam ediyor. 485 milyar dolar piyasa hacmi ile Ethereum, 4.039 dolar seviyesinde yer alıyor. Ethereum da son bir yılda yüzde 150 oranında yükseldi. Bu kriptonun tarihi zirvesi ise 2021’de 4,891 dolar ile gerçekleşmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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