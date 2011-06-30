N8 imzalı kısa film yarışması; Nokia Shorts 2011 sonuçlandı

Piyasada kamerasıyla diğerlerinden ayrılmayı başaran akıllı telefonların başında gelen N8'in kamera kalitesine vurgu yapılması için Nokia ve Vimeo'nun ortak düzenlediği "Nokia Shorts 2011" kısa film yarışması sonuçlandı.
İlk sekize girerek Edinburgh Uluslararası Film Festivali'nde gösterimleri yapıaln kısa filmlerler teknolojinin geldiği noktayı bir daha gözler önüne koyarken; 10,000 dolarlık Jüri ödülüne Splitscreen: A Love Story kısa filmiyle İngiltere'den JW Griffiths layık görüldü. (İlk sekize giren kısa filmlerden 7'si haberimizin sonunda yer verilmiştir.)
Kısa filmlerin çekimi esnasında kullanılan N8; 12 megapiksel çözünürlük, Carl Zeiss Tessar f/2.8 28mm lens, Xenon flash, 20x sayısal yakınlaştırma ve 25 kare/s'de 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilen güçlü kamerasıyla öne çıkıyor.
1) Splitscreen: A Love Story;
2) The Adventures of a Cardboard Box;
3) Dirt;
4) The Rider;
5) Thunk in Public;
6) Homecoming;
7) Daniel;
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2. 4 dakika seyredebildim ama saatler geçti sanki .. .
(2 kısa film izledim eleştirmen oldum )