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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

N8 imzalı kısa film yarışması; Nokia Shorts 2011 sonuçlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Piyasada kamerasıyla diğerlerinden ayrılmayı başaran akıllı telefonların başında gelen N8'in kamera kalitesine vurgu yapılması için Nokia ve Vimeo'nun ortak düzenlediği "Nokia Shorts 2011" kısa film yarışması sonuçlandı.

İlk sekize girerek Edinburgh Uluslararası Film Festivali'nde gösterimleri yapıaln kısa filmlerler teknolojinin geldiği noktayı bir daha gözler önüne koyarken; 10,000 dolarlık Jüri ödülüne Splitscreen: A Love Story kısa filmiyle İngiltere'den JW Griffiths layık görüldü. (İlk sekize giren kısa filmlerden 7'si haberimizin sonunda yer verilmiştir.)

Kısa filmlerin çekimi esnasında kullanılan N8; 12 megapiksel çözünürlük, Carl Zeiss Tessar f/2.8 28mm lens, Xenon flash, 20x sayısal yakınlaştırma ve 25 kare/s'de 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilen güçlü kamerasıyla öne çıkıyor.

1) Splitscreen: A Love Story;

2) The Adventures of a Cardboard Box;

3) Dirt;

4) The Rider;

5) Thunk in Public;

6) Homecoming;

7) Daniel;


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theyapici 8 yıl
bu da tv de acunun yaptığını nokia telefon satmak için yapmak ver 3 kuruş para millet baksın dikkat çeksin reklamın farklı bir yolu
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Ehlika 8 yıl
Arkadaşlar 1. filmdeki mesaj tam olarak neydi birşeyler anladım ama birşey kaçırdım sanki asıl mesaj neydi acaba biraz bahsedermisiniz.
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umutarslan.com 8 yıl
parayı hak eden 2. filmdi bence :) ama zevkler ve renkler
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murat2O98 8 yıl
6. film sürpriz son
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krmtrylcn 8 yıl
1. olan hakikaten çok iti olmuş.
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séquestre 8 yıl
1. olan kısa film mükemmel ..
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lazloo 8 yıl
Güzel olmuş.
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Mimar SaNAN 8 yıl
1. GERÇEKTEN çok güzeldi mesajı falan
2. 4 dakika seyredebildim ama saatler geçti sanki .. .
(2 kısa film izledim eleştirmen oldum )
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