NAS Cihazları ve WD'nin Red Serisi Sabit Diskleri Video İnceleme

Haber Editörü
|videoyu tam başlattım tel geldi hiç dinleyemedim ama ender maşallah ne güzel şiir gibi konuşuyor :)
|açılış cümlesine o kadar alışmışım ki.Hoparlör yokken videoyu açtım "merhaba ben ender yıldız" dedi. Kafamda sesleri duydum. Cümle bitince hoparlörün olmadıgını fark ettim:)
|Keşke sadece diski inceleseydiniz bunların dili çekilmez arkadaş.
| Arkadaşlar bu video bir NAS sistem incelemesi değil.
Bu video NAS sistemler için üretilmiş olan bir sabit diskin inceleme videosu. buna ek olarak videonun başında NAS'ın ne olduğu ve kırımızı seriye neden NAS diski denildiği de açıklanmış.
Dediğiniz şu açıdan doğru, tabii ki orada bir de NAS cihazı olsa daha zengin bir video olurdu, hatta ufak bir ağ kurulup NAS çalıştırılsa ne olup ne olmadığı görsel olarak videoda olsa daha da zengin bir video olurdu ama tahmin edersiniz ki bunun sonu yok, daha da zengin olsun diye nereye kadar götürürseniz oraya kadar gider bu iş.
Başta da dediğim gibi bu bir NAS cihazı yahut, NAS ağı incelemesi değil, WD Kırmızı seri disk incelemesi. Bence amacına hizmet eden ve gayet yeterli bir inceleme olmuş açıkçası. Video başındaki "NAS nedir" kısmı extra bile hatta. Vay efendim burada neden NAS cihazı yok diye eleştirmek bence yersiz.
Ayrıca başka bir sayfa yaptı hemen siz de görüp bunu mu çektiniz yaklaşımı da hatalı, bu işler böyle yürümez çünkü. Kaç tene teknoloji sitesi/blogu var, bunların hepsini takip edip, "hah şunun incelemesini çekmişler, hemen biz de çekelim" demeye ne can dayanır, ne bütçe dayanır, çocuklaşmayın. Bir ürün pazara girer, üreticisi uygun gördüğü önde gelen sitelere, dergilere vs örnek ürünler gönderir incelenip haber yapılsın diye. Bu örnekte de WD kırmızı seri diskleri ülkemize getirmiş ve önde gelen sitelere birer örnek yollamış alın inceleyin de haber yapın diye. Ve bu örnek ürün yollama işi de neticede bir tedarik ve organizasyon meselesidir üretici için de haberi yapan için de. Başka bir siteye bir kaç gün önce gönderilmiştir ürün, yahut DHnin kargosu geç kalmıştır, yahut diski incelemeye diğer işlerden ancak sıra gelmiştir, yahut üşenciliklerine denk gelmiştir ancak incelemişlerdir, yahut başka bir sayfa "aman Allah'ım kırmızı seri geldi" deyip ürünün geldiği gün incelemesini çekip yayına vermiş olabilir, bunların hepsi olabilir, bambaşka bir şey de olabilir ama ordan gördünüz tabii apar topar siz de çektiniz tabii gibi bir durum yaşanamaz. İnceledikleri ürünleri satın almayı bırakın, incelenen her 10 üründen 1ini satın alsalar bu sayfalar maddi açıdan ayakta kalamaz. Ürünler üretici yahut dağıtıcı tarafından sitelere yollanır. Ve yollayıp yollamamak, yahut ne zaman yollamak bir manada keyiflerine kalmıştır. Senin editörünün eline dün geçmiştir, benim editörüme ancak yarın ulaşacaktır, berikinin 4 gündür elindedir ama editörleri tatilde olduğu için daha 4 gün daha yatacaktır vs, bu işler böyle...
Ben bazen anlamıyorum zaten insanları, adam ürünü incelemiş, testler yapmış, bu da böyle armut gibi sadece inceleme olmaz ki anlatmak lazım demiş, araştırmış, görsel toplamış, düzgün bir dille anlatmış, bunu videoya da çekmiş, yani okumak zorunda bile değiliz ya, bas tuşa Ender anlatsın ama hala neden NAS cihazı yok diyoruz biz. Aynı mantıkla rooter da eksik arkadaşlar videoda, ne bileyim insan bi ethernet kablosu falan da koyar ya kenara...
İnceleme disk incelemesi, gayet de güzel incelenmiş işte, videonun başında NAS cihazlar hakkında bilgi de verilmiş bilmeyenler olabilir, insanlar merak eder yahut ihtiyaçları olabilir diye... Ben memnun kaldım Ender Bey, ellerinize sağlık.
|1 tb black kullanıyorum nas deneyimim fiyatalrdan dolayı olmadı malesef
|Bunlar normal pc'lerde kullanılırmı.Normal disklerden daha iyi duruyor.
peters
Tabi ki kullanılır. Ancak intellipower olduğu için dönüş hızı 7200 rpm değil. Bu yüzden performans bakımından Blue ve Black serisinden geride bir disk. Daha çok Green serisine yakın (ondan biraz daha yüksek) bir performansı var.
Bu diskin özelliği pefrormansından öte veri güvenliği ve sağlamlık konusundan iddialı olması.
|Takipçilerinizin gözünden hiç bir şey kaçmaz
|NAS cihazlari demişsiniz önünüzde bir tane yok.Böyle inceleme olmaz.Diğer sitelerde(teknoseyir) incelenip beğenildiği için sizde apar topar yapmışsınız ama önünüzde ürün dahi yok.Sadece WD nin disk i var.
| Naı görmesek yuturacaksını tekno seyirde izledik aynen katlıyorum üsteki arkadaşa nasıl inceleme bu olmayan nasın incelemesi mi
Maşlı elemanı falan da değilim yorumlarımıza dikkat edersek forumuda kirletmeş oluruz
worldunya
teknoseyirin wd red incelemesinde Nas cihazı var mıydı ?
teknoseyir wd redin yanında başka bi hdd daha koyup inceledi mi ?
apar topar demişsinde teknoseyir 22 martta incelemiş bu ürünü nası apar topar oluyosa
DH incelemesinde 8 tane performans testi sonucu var teknoseyir kaç tane test yapmış bu disklere ?
videonun girişinde zaten nas cihazlarına bi giriş yapılıyor incelemeyi gören nasın ne olduğunu bilsin diye
amaç nas üzerine bi saat konuşmak değil WD RED incelemesi
teknoseyir wd red incelemesi
teknoseyirin maaşlı elemanı mısınız nesiniz durmadan gelip çamur atıp gidiyosunuz...
Bu video NAS sistemler için üretilmiş olan bir sabit diskin inceleme videosu. buna ek olarak videonun başında NAS'ın ne olduğu ve kırımızı seriye neden NAS diski denildiği de açıklanmış.
Dediğiniz şu açıdan doğru, tabii ki orada bir de NAS cihazı olsa daha zengin bir video olurdu, hatta ufak bir ağ kurulup NAS çalıştırılsa ne olup ne olmadığı görsel olarak videoda olsa daha da zengin bir video olurdu ama tahmin edersiniz ki bunun sonu yok, daha da zengin olsun diye nereye kadar götürürseniz oraya kadar gider bu iş.
Başta da dediğim gibi bu bir NAS cihazı yahut, NAS ağı incelemesi değil, WD Kırmızı seri disk incelemesi. Bence amacına hizmet eden ve gayet yeterli bir inceleme olmuş açıkçası. Video başındaki "NAS nedir" kısmı extra bile hatta. Vay efendim burada neden NAS cihazı yok diye eleştirmek bence yersiz.
Ayrıca başka bir sayfa yaptı hemen siz de görüp bunu mu çektiniz yaklaşımı da hatalı, bu işler böyle yürümez çünkü. Kaç tene teknoloji sitesi/blogu var, bunların hepsini takip edip, "hah şunun incelemesini çekmişler, hemen biz de çekelim" demeye ne can dayanır, ne bütçe dayanır, çocuklaşmayın. Bir ürün pazara girer, üreticisi uygun gördüğü önde gelen sitelere, dergilere vs örnek ürünler gönderir incelenip haber yapılsın diye. Bu örnekte de WD kırmızı seri diskleri ülkemize getirmiş ve önde gelen sitelere birer örnek yollamış alın inceleyin de haber yapın diye. Ve bu örnek ürün yollama işi de neticede bir tedarik ve organizasyon meselesidir üretici için de haberi yapan için de. Başka bir siteye bir kaç gün önce gönderilmiştir ürün, yahut DHnin kargosu geç kalmıştır, yahut diski incelemeye diğer işlerden ancak sıra gelmiştir, yahut üşenciliklerine denk gelmiştir ancak incelemişlerdir, yahut başka bir sayfa "aman Allah'ım kırmızı seri geldi" deyip ürünün geldiği gün incelemesini çekip yayına vermiş olabilir, bunların hepsi olabilir, bambaşka bir şey de olabilir ama ordan gördünüz tabii apar topar siz de çektiniz tabii gibi bir durum yaşanamaz. İnceledikleri ürünleri satın almayı bırakın, incelenen her 10 üründen 1ini satın alsalar bu sayfalar maddi açıdan ayakta kalamaz. Ürünler üretici yahut dağıtıcı tarafından sitelere yollanır. Ve yollayıp yollamamak, yahut ne zaman yollamak bir manada keyiflerine kalmıştır. Senin editörünün eline dün geçmiştir, benim editörüme ancak yarın ulaşacaktır, berikinin 4 gündür elindedir ama editörleri tatilde olduğu için daha 4 gün daha yatacaktır vs, bu işler böyle...
Ben bazen anlamıyorum zaten insanları, adam ürünü incelemiş, testler yapmış, bu da böyle armut gibi sadece inceleme olmaz ki anlatmak lazım demiş, araştırmış, görsel toplamış, düzgün bir dille anlatmış, bunu videoya da çekmiş, yani okumak zorunda bile değiliz ya, bas tuşa Ender anlatsın ama hala neden NAS cihazı yok diyoruz biz. Aynı mantıkla rooter da eksik arkadaşlar videoda, ne bileyim insan bi ethernet kablosu falan da koyar ya kenara...
İnceleme disk incelemesi, gayet de güzel incelenmiş işte, videonun başında NAS cihazlar hakkında bilgi de verilmiş bilmeyenler olabilir, insanlar merak eder yahut ihtiyaçları olabilir diye... Ben memnun kaldım Ender Bey, ellerinize sağlık.
Aslında birkaç arkadaşımız bütün gerekli açıklamayı yapmış. Bazı arkadaşlar ise videonun konseptini anlamakta zorluk çekmiş gördüğüm kadarıyla.
Bu video bir NAS cihazı inceleme videosu değil. Zaten ortada bir NAS cihazı da yok. Bu video NAS cihazlarının ne olduğunu bilmeyen kişiler için basit ve sade bir biçimde ürünlerin yapabildiklerini anlatıyor. Zaten videonun iki bölümden oluştuğunu görmüşşünüzdür. Diskin detayları da videonun ikinci bölümünde yer almakta.
Merak eden arkadaşlar için söyleyeyim, bu video bir serinin başlangıç videosu. Serinin devamında QNAP,Synology,ASUSTOR ürünleriyle beraber kırmızı seri WD diskleri kullanacagız. Bu videoları da ilerleyen dönemlerde görebileceksiniz.
Bu arada başka yayınlardan örnek veren arkadaşlar büyük ihtimalle bizim 1 yıl önce yaptığımız WD'nin kırmızı seri disk inclemesinden haberleri yok, kendileri alttaki linkten diskin detaylarını görebilirler.
donanimhaber.com/...
Teşekkürler