NAS Cihazları ve WD'nin Red Serisi Sabit Diskleri Video İnceleme

Bu videomuzda ağa bağlı depolama sürücülerini (NAS) tanıyor, ve WD'nin bu cihazlar için geliştirdiği NASware teknolojisine sahip Kırmızı serisi 3.5" 'lik depolama sürücülerinden 2TB kapasiteli modeli inceliyoruz.

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