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NASA, 1.3 milyar piksellik Mars fotoğrafı yayınladı

5 yıl
3,1b
1
62
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA, 1.3 milyar piksellik Mars fotoğrafı yayınladı
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars yüzeyine yolladığı Curiosity isimli aracı üzerinde bulunan 3 kamerayla farklı günlerde çektiği ve 900 farklı kareden oluşturulan 1.3 milyar piksellik fotoğrafı resmi sitesi üzerinde yayınladı.
Silindirik ve panoramik olmak üzere iki farklı şekilde izlenebilen fotoğraf,  Mars üzerinde üretilmiş 1 milyar piksel üzeri ilk fotoğraf olma özelliğini de taşıyor. İnteraktif olarak 360 derece kontrol edilebilen, yakınlaşma yapılabilen ve iki farklı renk seçeneği arasında tercih yapılabilen görsel, Kızıl Gezegen'in ayrıntıları gözler önüne seriyor.
NASA tarafından yayınlanan 1.3 milyar piksellik fotoğrafa buradan ulaşabilirsiniz. 

http://mars.nasa.gov/multimedia/interactives/billionpixel/ Yorum Yaz
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EagleOfPeace 5 yıl en beğenilen
Kotalılar girmeyin hayatınız kayar.
1 Yanıt Yanıtla +35
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xconnect 5 yıl
Bi Nokia değil!! Tırt yani :-))
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createemir 5 yıl
Sistem gereksinimlerini yazmamışlar.
1 Yanıt Yanıtla +5
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m@hm@ 5 yıl
Tabiki seninle tartışmıycam bildiğini kendine sakla öğrenmek isteyene anlatırsın, ben bari ergen olmuşum sen daha bebelerin beynini taşıyosun
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FullHD 5 yıl
Bu Nasa‘nın hic birseyine guvenmiyorum ben.bi film setinde fotograf cekip Mars diye yutturuyo olabilirler
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fthkn 5 yıl FullHD
FullHD

Bu Nasa‘nın hic birseyine guvenmiyorum ben.bi film setinde fotograf cekip Mars diye yutturuyo olabilirler

Haklısın Amerika'nın Apollo olayından sonra dünyada yalancı çobandan farkı kalmadığını herkes biliyor. Ancak bu resimler in gerçek olma olasılığı yüksek.
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antonidas 5 yıl
Marsta su vardır ancak su kutuplarda bulunmaktadır ve buz halindedir.
Mars bir zamanlar Dünya gibi bir gezegendi.
Ancak artık ölü bir gezegendir.
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Srcn81 5 yıl
Güzel olmuş.
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Rabelisa 5 yıl


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Illuminn 5 yıl
biz de anca "adamlar ne yapmış uu" diye izleriz ülke olarak, sakın ilgilenmeyelim bilimle teknolojiyle işimiz olmaz bizim uzayla
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ozturert 5 yıl
O diil de ISO kaç bunda? Bokeh bile yok...
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DH Misafiri 5 yıl
hay sizin silverlightınıza...
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fthkn 5 yıl
elektro_gadget
Carl Edward Sagan bir agnostik olarak sadece bilimle degil teolojiylede ilgileniyorum alttaki zat ları bile dinliyorum peki bilimsel bir gerçek olan evrim teorisi nin sizin inancınızdaki yerini merak ediyorum .
Ben cevap vereyim. Evrim diye birşey yoktur. Şimdi konuya dönebiliriz.

Neye dayanarak evrim yok diyorsun. Karşı teorin mi var? Tabi ki yok. Kütle olarak saçmalıktan ibaretsiniz.
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daedlus 5 yıl
resmin orjinali nerden indiriliyor acaba ?
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m@hm@ 5 yıl fthkn
fthkn
elektro_gadget
Orijinalden alıntı: Carl Edward Sagan bir agnostik olarak sadece bilimle degil teolojiylede ilgileniyorum alttaki zat ları bile dinliyorum peki bilimsel bir gerçek olan evrim teorisi nin sizin inancınızdaki yerini merak ediyorum .
Ben cevap vereyim. Evrim diye birşey yoktur. Şimdi konuya dönebiliriz.

Neye dayanarak evrim yok diyorsun. Karşı teorin mi var? Tabi ki yok. Kütle olarak saçmalıktan ibaretsiniz.

Her halde taş devrinde elbiseleri olmadığı için kürk giyen, traş bıcağı olmadığı için kıllı olan insanları hala maymunmu sanıyosun?
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Emre Aksu 5 yıl
Harika..
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dostum kertenkele 5 yıl
Bir zamanlar buralar dutluktu
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