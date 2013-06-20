NASA, 1.3 milyar piksellik Mars fotoğrafı yayınladı

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars yüzeyine yolladığı Curiosity isimli aracı üzerinde bulunan 3 kamerayla farklı günlerde çektiği ve 900 farklı kareden oluşturulan 1.3 milyar piksellik fotoğrafı resmi sitesi üzerinde yayınladı.
Silindirik ve panoramik olmak üzere iki farklı şekilde izlenebilen fotoğraf, Mars üzerinde üretilmiş 1 milyar piksel üzeri ilk fotoğraf olma özelliğini de taşıyor. İnteraktif olarak 360 derece kontrol edilebilen, yakınlaşma yapılabilen ve iki farklı renk seçeneği arasında tercih yapılabilen görsel, Kızıl Gezegen'in ayrıntıları gözler önüne seriyor.
NASA tarafından yayınlanan 1.3 milyar piksellik fotoğrafa buradan ulaşabilirsiniz.
http://mars.nasa.gov/multimedia/interactives/billionpixel/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Haklısın Amerika'nın Apollo olayından sonra dünyada yalancı çobandan farkı kalmadığını herkes biliyor. Ancak bu resimler in gerçek olma olasılığı yüksek.
Mars bir zamanlar Dünya gibi bir gezegendi.
Ancak artık ölü bir gezegendir.
Neye dayanarak evrim yok diyorsun. Karşı teorin mi var? Tabi ki yok. Kütle olarak saçmalıktan ibaretsiniz.
Her halde taş devrinde elbiseleri olmadığı için kürk giyen, traş bıcağı olmadığı için kıllı olan insanları hala maymunmu sanıyosun?
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