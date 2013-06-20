NASA, 1.3 milyar piksellik Mars fotoğrafı yayınladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars yüzeyine yolladığı Curiosity isimli aracı üzerinde bulunan 3 kamerayla farklı günlerde çektiği ve 900 farklı kareden oluşturulan 1.3 milyar piksellik fotoğrafı resmi sitesi üzerinde yayınladı.

Silindirik ve panoramik olmak üzere iki farklı şekilde izlenebilen fotoğraf, Mars üzerinde üretilmiş 1 milyar piksel üzeri ilk fotoğraf olma özelliğini de taşıyor. İnteraktif olarak 360 derece kontrol edilebilen, yakınlaşma yapılabilen ve iki farklı renk seçeneği arasında tercih yapılabilen görsel, Kızıl Gezegen'in ayrıntıları gözler önüne seriyor.

NASA tarafından yayınlanan 1.3 milyar piksellik fotoğrafa buradan ulaşabilirsiniz.

http://mars.nasa.gov/multimedia/interactives/billionpixel/