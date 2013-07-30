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NASA, 2014 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu bünyesine üç boyutlu bir yazıcı yerleştirmek istiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA, 2014 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu bünyesine üç boyutlu bir yazıcı yerleştirmek istiyor
Olumlu ya da olumsuz yanlarıyla son zamanların en çok dikkat çeken teknoloji arasında yer alan ve yapılan çalışmalar sonucunda fiyatları ev kullanıcılarının da ulaşabileceği seviyeye düşen üç boyutlu yazıcılar, bilindiği üzere NASA'nın da uzun zamandır ilgisini çekiyor. Gelen son bilgilere göre ise NASA, 2014 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu bünyesine üç boyutlu bir yazıcı yerleştirmek istiyor.
Daha önce de üç uzun uzay yolcukları için üç boyutlu yazıcı üzerinden gıda üretimi konularında çalışmalarda bulunan NASA, öğrenilen ayrıntılara göre ayakkabı kutusu büyüklüğünde hazırlanan ve mikro yerçekimi koşullarına uyum sağlayabilen bir üç boyutlu yazıcı modelinin 2014 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu bünyesine katılması için gerekli onayı vermiş durumda. Üç boyutlu yazıcı modelleri ile plastik ya da metal baskı yaparak gerekli parça ihtiyaçlarını kendileri üretebilecek olan araştırmacılar, bu sayede de büyük bir maliyetin önüne geçmiş olacaklar ve birçok farklı deney için çok daha esnek bir çalışma imkanı kavuşacaklar.
Uzaya yollanmadan önce yapılması gereken son bir testin kaldığı belirtilen üç boyutlu yazıcı sisteminin, bu testi geçtikten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu içerisinde aktif olarak kullanılacağı söyleniyor.
(GM) / (VG) 


http://www.theverge.com/2013/7/29/4569086/made-in-space-nasa-want-3d-printing-on-international-space-station Yorum Yaz
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people66 6 yıl
yer çekimsiz ortamda nasıl olacak çok merak ediyorum...
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Nécromant 6 yıl
çok önemli bir icat bu 3d yazıcı. uzay teknolojisinde kullanılması da zaten gerekirdi. ama dayanıklılığı bence de problem olur.
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aozgec 6 yıl
bundan bende olsa varya yapamayacağım logo yok!
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snomask 6 yıl
öncelikle o yazıcıdan çıkan kalıpların ne kadar dayanıklı olduğuna bakmak gerek. yoksa anca güzel kek kalıpları yaparsın.
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manyakurt 6 yıl
Bekleniyordu zaten. Yalniz devrim niteliginde bir teknoloji bu uc boyutlu yazicilar. Uzay istasyonu icin konusursak malzeme icin mekik yollamaya gerek yok ufak capta ihtiyaclar icin yazilim dosyasini yolla tamam adamlarda ordan bassin :)
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