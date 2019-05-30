NASA, Ay’a göndermeyi planladığı astronotları sualtında eğitiyor

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NASA, Ay’a yapacağı insanlı görevlerde kullanılacak astronotları sualtında eğitmeye devam ediyor. Florida’da bulunan Aquarius sualtı laboratuvarında 10 gün süreyle kalması beklenen astronotlar, bu süre zarfında NASA’nın 2024 yılına kadar başlamayı düşündüğü Ay görevlerinde kullanılacak ekipmanları test edecek ve bir dizi deney gerçekleştirecek.

10 Haziran’da başlaması planlanan 23. NASA Zorlu Koşullar Görev Faaliyetleri (NASA Extreme Environment Mission Operations-NEEMO) kapsamında astronotlar, uluslararası bir dalgıç ekibine dâhil olup Aquarius laboratuvarındaki faaliyetleri yürütecekler.

Ay'da kullanılacak araçlar test ediliyor

Uyku ve vücut yapısı konularında veri toplayacak ekibin aynı zamanda artırılmış gerçeklik yardımıyla yön bulma eğitimi alacağı da ifade edilmiş. Ay görevi sırasında kullanılması planlanan ve Ay’dan çekirdek örnekleri almaya yarayacak araç ile gereçlerin de test edileceği laboratuvar ortamı, suyun 19 metre altında bulunuyor.

Uluslararası Florida Üniversitesine bağlı olan Aquarius sualtı laboratuvarı, sürekli faal olan tek sualtı araştırma merkezi olarak biliniyor. 6 personel kapasiteli merkez, NASA ve ABD Donanması tarafından da sıklıkla kullanılıyor.

NEEMO’da görevli ekip lideri Bill Todd laboratuvarda bulunma amaçlarını, “Uzayın dışında ve uzay kapsüllerinin içinde yapılması planlanan faaliyetlerin testlerini Aquarius laboratuvarı görevi sırasında yürüteceğiz. Araştırma merkezinin içindeyken balıkadamlardan ve astronotlardan oluşan ekip, bir dizi deney gerçekleştirirken uzun süreli uzay seyahatlerinin insanlar üzerindeki etkilerini de inceleyecek.” sözleriyle açıklamış.

ABD’nin Ay’a ayak basmasının 50. yılı kapsamında gündeme gelen ve uydumuza insanlı görevleri tekrar düzenleme planı doğrultusunda Trump yönetimi 2024 yılını hedef olarak seçmişti. NASA’nın ise bu sebeple 2020 bütçesinden ek 1,6 milyar dolar talep ettiği gündeme gelmişti. Ancak bütçe tahsisi konusunda yaşanan sıkıntıların 2024 yılı görevini riske atabileceği ifade ediliyor.

https://www.space.com/astronauts-explore-moon-technology-undersea-habitat.html