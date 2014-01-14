NASA Jet Propulsion Lab'ın DARPA Robotics Challenge denemelerinden yeni bir video yayınladı

Haber Editörü
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Jet Propulsion Lab birimi tarafından arama kurtarma işlemleri için hazırlanan robot modeli RoboSimian, hatırlayacağınız üzere kısa süre önce düzenlenen DARPA Robotics Challenge denemeleri kapsamında 14 puan alarak beşinci sıraya yerleşmişti. İşte robotun bu denemeler kapsamında gösterdiği performansı gözler önüne seren yeni bir video yayınlandı.
DARPA Robotics Challenge kapsamında birçok rakibini geride bırakmayı başaran maymunsu robot RoboSimian, temel amacı olan arama kurtarma faaliyetleri için gövdesinde farklı hareketlere uygun hareketli bir eklem yapısı taşıyor ve görüldüğü üzere zorlu arazilerde rahatlıkla hareket edebiliyor, merdivenlere tırmanabiliyor, vanaları açabiliyor ve hatta farklı araçları dahi sürebiliyor.
Hayvanlardan esinlenerek hazırlanan robotların en gelişmişlerinden RoboSimian'ın DARPA Robotics Challenge'da gösterdiği performansı aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz. 2 milyon dolar ödüllü yarışmanın finali ise 2014 yılının sonunda gerçekleştirilecek.
http://gizmodo.com/watch-nasa-s-amazing-monkey-robot-walk-climb-and-clear-1500940462 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu robottan beklenen başlıca özellikler patlamış bir nükleer santral içindeki yıkıntıları aşabilmek, kapıları açabilmek, vanaları kapatabilmekti.
Honda mühendisleri paletli bir aracın üzerine monte edilmiş bir kola sahip bir robot geliştirdi daha sonra aynı amaçları sağlayabilecek bir robot yapılabilmesi için bu yarışma düzenlendi. Yarışmaya Asimo'yu yapan Honda gibi tanınmış markaların yanında Asimo'nun geliştiricilerinden olan ve bu yarışmayı kazanmak için Honda'dan ayrılarak kendi şirketlerini kuran bir ekip de katılıyor.
Haberde gösterilen robot izlediğim diğer belgesellerdeki robotlara kıyasla bir nükleer santral faciasına müdahale edebilmesi açısından en iyi tasarlanmış araç gibi görünüyor. Ama Boston Dynamics'in petman'i neler yapacak onu da görmek için bekliyorum.
abd ordusunun yıllık bütçesi 700 milyar dolar. intel'in yıllık net kazancı 11 milyar dolar. bir ülkenin askeri harcaması dünya'daki bütün insanların teknoloji harcamasından elde edilebilecek kazançtan daha fazla olunca, söylediğiniz şey bazılarına uydurma gibi gelse de aslında çok normal.
Katılıyorum, teknoloji hızla gelişiyor batarya ve güç depolama teknolojileri yerinde sayıyor. Belki de diğer mobilite sahibi teknolojilerin gelişmesinin önünde duran tek etmen bu.
Bir firma da çıkıp devrimsel nitelikte ultra verimli bir batarya teknolojisi geliştirdiğini söylese, teknoloji dünyasına tüm yarıiletken üreticilerinden daha fazla katkı sağlayacak.