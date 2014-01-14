NASA Jet Propulsion Lab'ın DARPA Robotics Challenge denemelerinden yeni bir video yayınladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Jet Propulsion Lab birimi tarafından arama kurtarma işlemleri için hazırlanan robot modeli RoboSimian, hatırlayacağınız üzere kısa süre önce düzenlenen DARPA Robotics Challenge denemeleri kapsamında 14 puan alarak beşinci sıraya yerleşmişti. İşte robotun bu denemeler kapsamında gösterdiği performansı gözler önüne seren yeni bir video yayınlandı.

DARPA Robotics Challenge kapsamında birçok rakibini geride bırakmayı başaran maymunsu robot RoboSimian, temel amacı olan arama kurtarma faaliyetleri için gövdesinde farklı hareketlere uygun hareketli bir eklem yapısı taşıyor ve görüldüğü üzere zorlu arazilerde rahatlıkla hareket edebiliyor, merdivenlere tırmanabiliyor, vanaları açabiliyor ve hatta farklı araçları dahi sürebiliyor.

Hayvanlardan esinlenerek hazırlanan robotların en gelişmişlerinden RoboSimian'ın DARPA Robotics Challenge'da gösterdiği performansı aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz. 2 milyon dolar ödüllü yarışmanın finali ise 2014 yılının sonunda gerçekleştirilecek.

http://gizmodo.com/watch-nasa-s-amazing-monkey-robot-walk-climb-and-clear-1500940462