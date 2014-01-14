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NASA Jet Propulsion Lab'ın DARPA Robotics Challenge denemelerinden yeni bir video yayınladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA Jet Propulsion Lab'ın DARPA Robotics Challenge denemelerinden yeni bir video yayınladı
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Jet Propulsion Lab birimi tarafından arama kurtarma işlemleri için hazırlanan robot modeli RoboSimian, hatırlayacağınız üzere kısa süre önce düzenlenen DARPA Robotics Challenge denemeleri kapsamında 14 puan alarak beşinci sıraya yerleşmişti. İşte robotun bu denemeler kapsamında gösterdiği performansı gözler önüne seren yeni bir video yayınlandı.
DARPA Robotics Challenge kapsamında birçok rakibini geride bırakmayı başaran maymunsu robot RoboSimian, temel amacı olan arama kurtarma faaliyetleri için gövdesinde farklı hareketlere uygun hareketli bir eklem yapısı taşıyor ve görüldüğü üzere zorlu arazilerde rahatlıkla hareket edebiliyor, merdivenlere tırmanabiliyor, vanaları açabiliyor ve hatta farklı araçları dahi sürebiliyor. 
Hayvanlardan esinlenerek hazırlanan robotların en gelişmişlerinden RoboSimian'ın DARPA Robotics Challenge'da gösterdiği performansı aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz. 2 milyon dolar ödüllü yarışmanın finali ise 2014 yılının sonunda gerçekleştirilecek.

http://gizmodo.com/watch-nasa-s-amazing-monkey-robot-walk-climb-and-clear-1500940462 Yorum Yaz
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muratkaya 5 yıl
Japonya'da yaşanan tsunami faciası ve sonucunda ortaya çıkan Fukushima nükleer santralinin radyasyon sızıntısı yapmasıyla tüm dünyada nükleer santrallerde ortaya çıkabilecek krizlere müdahale edebilmek için robotlara ihtiyacın çok kritik olduğu ortaya çıkmış oldu. Japon hükümeti Asimo'yu tasarlayan ekipten nükleer santral içindeki vanaları kapatıp-açabilecek bir robot yapmasını talep etti.
Bu robottan beklenen başlıca özellikler patlamış bir nükleer santral içindeki yıkıntıları aşabilmek, kapıları açabilmek, vanaları kapatabilmekti.
Honda mühendisleri paletli bir aracın üzerine monte edilmiş bir kola sahip bir robot geliştirdi daha sonra aynı amaçları sağlayabilecek bir robot yapılabilmesi için bu yarışma düzenlendi. Yarışmaya Asimo'yu yapan Honda gibi tanınmış markaların yanında Asimo'nun geliştiricilerinden olan ve bu yarışmayı kazanmak için Honda'dan ayrılarak kendi şirketlerini kuran bir ekip de katılıyor.
Haberde gösterilen robot izlediğim diğer belgesellerdeki robotlara kıyasla bir nükleer santral faciasına müdahale edebilmesi açısından en iyi tasarlanmış araç gibi görünüyor. Ama Boston Dynamics'in petman'i neler yapacak onu da görmek için bekliyorum.
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kımyasal 5 yıl
Asimo gibi sırtına koca batarya bağlarlar,güneş panelleride takarlar.Enerji sorunu bir şekilde aşılır,belkide çoktan aşıldı ve askeri sanayide kullanılıyordur.Bildiğiniz gibi en iyi teknoloji ilk önce silah sanayisinde kullanılır,zamanla sivil kullanıma sunulur.
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Darklord Sauron 5 yıl kımyasal
kımyasal

Asimo gibi sırtına koca batarya bağlarlar,güneş panelleride takarlar.Enerji sorunu bir şekilde aşılır,belkide çoktan aşıldı ve askeri sanayide kullanılıyordur.Bildiğiniz gibi en iyi teknoloji ilk önce silah sanayisinde kullanılır,zamanla sivil kullanıma sunulur.

abd ordusunun yıllık bütçesi 700 milyar dolar. intel'in yıllık net kazancı 11 milyar dolar. bir ülkenin askeri harcaması dünya'daki bütün insanların teknoloji harcamasından elde edilebilecek kazançtan daha fazla olunca, söylediğiniz şey bazılarına uydurma gibi gelse de aslında çok normal.
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Yahu bu robotlar şu an için bence hiç umut vermiyorlar. Sanki daha çoook başındayız gibi.
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hidrojennn 5 yıl
o kadar servoyu besleyecek güç kaynağı robot kadar olur. anca böyle kabloyla kullanırlar robotu. ilk başta cep telefonu, laptop, robot v.s. şu pil meselelerini halletsinler.
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Umutcan 5 yıl hidrojennn
hidrojennn

o kadar servoyu besleyecek güç kaynağı robot kadar olur. anca böyle kabloyla kullanırlar robotu. ilk başta cep telefonu, laptop, robot v.s. şu pil meselelerini halletsinler.

Katılıyorum, teknoloji hızla gelişiyor batarya ve güç depolama teknolojileri yerinde sayıyor. Belki de diğer mobilite sahibi teknolojilerin gelişmesinin önünde duran tek etmen bu.
Bir firma da çıkıp devrimsel nitelikte ultra verimli bir batarya teknolojisi geliştirdiğini söylese, teknoloji dünyasına tüm yarıiletken üreticilerinden daha fazla katkı sağlayacak.
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serkanozg 5 yıl
eskiden robot deyince japonlar aklımıza gelirdi şimdi amerikanlar aklımıza geliyor.
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phantom_coal 5 yıl
Hr eve lazım
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