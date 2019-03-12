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NASA, Mars'tan Dünya'ya örnek maddeler getirmek için düğmeye bastı

NASA, kızıl gezegen Mars'tan Dünya'ya örnek maddeler getirmek için hazırlıklara başladı. Uzay ajansının hedefi örnek maddeleri getirecek olan aracı 2026 yılında Mars'a göndermek.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi'mizin popüler gezegeni Mars'ı daha iyi keşfedilmek için yeni projeler üretmeye devam ediyor. Uzay ajansının başındaki isim Jim Bridenstine, Mars'tan Dünya'ya örnek maddeler getirilmesini sağlayacak dev bir misyon için resmen düğmeye basıldığını açıkladı.

Bridenstine'ın 2020 mali yılı için önerilen bütçe teklifi hakkında yaptığı konuşmada, yeni görevin geliştirme sürecinin yakın bir dönemde başlayacağı ifade edildi. NASA şu anda, Dünya'ya örnek getirecek uzay aracının 2026 yılında uzaya fırlatılmasını hedefliyor.

Bütçe teklifinde ortaya çıkan yeni görev için henüz NASA tarafından detaylı bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla görev hakkındaki bilgimiz şu an için epey kısıtlı. Yeni görevin ayrıca Mars 2020 misyonuyla da direkt bağlantılı olması bekleniyor. Bildiğiniz gibi NASA önümüzdeki yıl yeni bir gözlem aracını Mars'a gönderecek.. Bu gözlem aracının Mars'ta örnekler toplaması ve 2026 yılında gönderilecek olan aracın da bu örnekleri alıp Dünya'ya getirmesi planlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Mars'ta hava durumu nasıl? İşte InSight'ın gönderdiği günlük raporlar"

Tarihte bir ilk olacak


Uzay araştırmaları tarihinde daha önce Ay veya bir asteroit gibi cisimlerden Dünya'ya örnek getirildiğini gördük. Ancak başka bir gezegenden örnek getirme başarısını bugüne kadar kimse gösterememişti. Hatta böyle bir işe kalkışan, bu yönde planlar yapan bir uzay ajansı dahi olmadı. Zira bunun için gönderilecek olan uzay aracının gezegenin güçlü kütleçekimini yenmesi ve kendisini uzaya fırlatabilmesi gerekiyor.

NASA'nın bu tarz bir teknolojiye sahip olup olmadığı konusunda da şu anda şüpheli yaklaşımlar var. Bakalım uzay ajansı tarihin en zorlu uzay görevlerinden birisi olan 2026 Mars misyonunda başarıya ulaşabilecek mi. 

https://www.space.com/nasa-mars-sample-return-mission-2026.html Yorum Yaz
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Askaparta 2 ay
Alien yumurtası isterim.
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Mellkor 2 ay
venom geliyor
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WB 2 ay
Amerika icin ne mutlu cehape gibi bir muhalafetleri yok, yoksa nasa’ yi ne gerek var diye anayasa mahkemesine verirlerdi
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ceo-tr 2 ay
hah tamam dünyada bulunmayan bir mikro organizma getirinde, zombi filmlerini gerçeğe dönüştürün.
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Spider_hip 2 ay ceo-tr
Baba Vanga'nın kehanetleri arasında vardı zaten bu :D Ama 2200'lerden sonrası için diyordu yanılmıyorsam.
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