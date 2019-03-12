NASA, Mars'tan Dünya'ya örnek maddeler getirmek için düğmeye bastı

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Tarihte bir ilk olacak

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi'mizin popüler gezegeni Mars'ı daha iyi keşfedilmek için yeni projeler üretmeye devam ediyor. Uzay ajansının başındaki isim Jim Bridenstine, Mars'tan Dünya'ya örnek maddeler getirilmesini sağlayacak dev bir misyon için resmen düğmeye basıldığını açıkladı.Bridenstine'ın 2020 mali yılı için önerilen bütçe teklifi hakkında yaptığı konuşmada, yeni görevin geliştirme sürecinin yakın bir dönemde başlayacağı ifade edildi. NASA şu anda, Dünya'ya örnek getirecek uzay aracının 2026 yılında uzaya fırlatılmasını hedefliyor.Bütçe teklifinde ortaya çıkan yeni görev için henüz NASA tarafından detaylı bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla görev hakkındaki bilgimiz şu an için epey kısıtlı. Yeni görevin ayrıca Mars 2020 misyonuyla da direkt bağlantılı olması bekleniyor. Bildiğiniz gibi NASA önümüzdeki yıl yeni bir gözlem aracını Mars'a gönderecek.. Bu gözlem aracının Mars'ta örnekler toplaması ve 2026 yılında gönderilecek olan aracın da bu örnekleri alıp Dünya'ya getirmesi planlanıyor.Uzay araştırmaları tarihinde daha önce Ay veya bir asteroit gibi cisimlerden Dünya'ya örnek getirildiğini gördük. Ancak başka bir gezegenden örnek getirme başarısını bugüne kadar kimse gösterememişti. Hatta böyle bir işe kalkışan, bu yönde planlar yapan bir uzay ajansı dahi olmadı. Zira bunun için gönderilecek olan uzay aracınınNASA'nın bu tarz bir teknolojiye sahip olup olmadığı konusunda da şu andaBakalım uzay ajansı tarihin en zorlu uzay görevlerinden birisi olan 2026 Mars misyonunda başarıya ulaşabilecek mi.