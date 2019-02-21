Mars'ta hava durumu nasıl? İşte InSight'ın gönderdiği günlük raporlar

NASA'nın geçtiğimiz kasım ayında Mars'a indirdiği ünlü keşif aracı InSight, Kızıl Gezegen'deki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gelişmiş bilimsel ekipmanlarla donatılan uzay aracı, şimdi de Mars'tan günlük hava durumu raporları göndermeye başladı.
NASA'nın InSight görevindeki amaçlarından birisi bildiğiniz gibi Mars'ın tektonik yapısını incelemek. InSight bu doğrultuda geçtiğimiz aralık ayında gezegenin yüzeyine gelişmiş bir sismometre yerleştirmişti. Ancak yerleştirilen bu sismometre o kadar hassas ki gezegendeki rüzgar esintileri bile ölçümlerde hatalara neden olabiliyor. NASA'lı bilim insanları da bu nedenle Kızıl Gezegen'deki hava durumunu sürekli olarak ölçmek istiyorlar.
NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan günlük raporlarda hava sıcaklıkları, rüzgar hızı ve atmosfer basıncını görebiliyoruz. Veriler InSight'ın iniş yaptığı bölge olan Elysium Planitia'ya ait. NASA, 11 Şubat'tan itibaren verileri yayınlamaya başlamış.
Örneğin Sevgiler Günü'nün kutlandığı 14 Şubat tarihinde Mars'taki ortalama hava sıcaklığı -64 santigrad derece olarak kayıtlara geçmiş. Minimum sıcaklık -95°, maksimum ise -15° olarak görülüyor. Rüzgar hızları ise saatte maksimum 60 kilometreye kadar ulaşmış. Son olarak atmosfer basıncı da ortalama 721.7 pascal olarak belirtiliyor.
InSight görevinin meteorolojik sensörlerinden sorumlu olan NASA araştırmacısı Don Banfield,"InSight gözlem aracı Mars ekvatoruna çok yakın bir konumda bulunuyor. Dolayısıyla InSight'ın iniş bölgesinde şunda kış hakim." şeklinde konuştu.
Hava raporlarının yer aldığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
NASA'nın InSight görevindeki amaçlarından birisi bildiğiniz gibi Mars'ın tektonik yapısını incelemek. InSight bu doğrultuda geçtiğimiz aralık ayında gezegenin yüzeyine gelişmiş bir sismometre yerleştirmişti. Ancak yerleştirilen bu sismometre o kadar hassas ki gezegendeki rüzgar esintileri bile ölçümlerde hatalara neden olabiliyor. NASA'lı bilim insanları da bu nedenle Kızıl Gezegen'deki hava durumunu sürekli olarak ölçmek istiyorlar.
NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan günlük raporlarda hava sıcaklıkları, rüzgar hızı ve atmosfer basıncını görebiliyoruz. Veriler InSight'ın iniş yaptığı bölge olan Elysium Planitia'ya ait. NASA, 11 Şubat'tan itibaren verileri yayınlamaya başlamış.
Örneğin Sevgiler Günü'nün kutlandığı 14 Şubat tarihinde Mars'taki ortalama hava sıcaklığı -64 santigrad derece olarak kayıtlara geçmiş. Minimum sıcaklık -95°, maksimum ise -15° olarak görülüyor. Rüzgar hızları ise saatte maksimum 60 kilometreye kadar ulaşmış. Son olarak atmosfer basıncı da ortalama 721.7 pascal olarak belirtiliyor.
InSight görevinin meteorolojik sensörlerinden sorumlu olan NASA araştırmacısı Don Banfield,"InSight gözlem aracı Mars ekvatoruna çok yakın bir konumda bulunuyor. Dolayısıyla InSight'ın iniş bölgesinde şunda kış hakim." şeklinde konuştu.
Hava raporlarının yer aldığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.nasa.gov/feature/jpl/insight-is-the-newest-mars-weather-service Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-Sıkı giyin yavrum, hava soğuk olacakmış