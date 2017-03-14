Volvo’nun ilk elektrikli otomobili 2019’da yollarda olacak

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Volvo’nun uzun zamandır yüzde yüz elektrikli otomobil için çalıştığı biliniyordu. Dünyanın önde gelen otomobil şirketinin bu hamlesinin ardında aslında şirketin doğduğu İsveç’te bile Tesla ve diğer elektrikli otomobil üreticileri önemli satış rakamlarına ulaşırken Volvo’nun hala bu alanda bir şey yapmayıp biraz geç kalmış olması yatıyordu. Şirket tarafından dün yapılan açıklama ise Volvo’nun elektrikli otomobil pazarına hem fiyat hem de menzil olarak rekabetçi bir otomobille giriş yapacağını işaret ediyor.

Dün Volvo ABD Genel Müdürü Lex Kerssemakers yaptığı basın açıklamasıyla Volvo’nun ilk elektrikli otomobilinin 2019’dan itibaren satışa sunulacağını ve fiyatının 35.000$ ile 40.000$ arasında olmasını beklediğini dile getirdi. İnsanların; otomobil "yeterli" menzile sahip olmadığı sürece her ne kadar hevesli olsalar da tercihlerini elektrikli otomobilden yana kullanmadıklarını da belirten Kerssemakers, bu yeni otomobilin en az 400km(250mil) menzile sahip olacağının altını çizdi.

Rakiplerinin Önüne Geçebilir

Hakkında daha fazla detay verilmeyen bu otomobilin muhtemel rakiplerinin Tesla’nın eylül ayında seri üretimine başlayacağı Model 3 ve Chevrolet’in ürettiği Chevy Bolt olması bekleniyor. 380Km menzile sahip Chevy Bolt’un satış fiyatının 37.500$ olduğunu ve 346km menzili bulunan Tesla Model 3’ün 35.000$’lık fiyat etiketinin bulunacağını düşünürsek aslında Volvo fiyatını alt sınıra yakın tutarak bu iki rakibinin de önüne geçebilir gibi görünüyor.

Volvo’nun bahsettiği fiyat aralığına göre şirketin ilk elektrikli otomobilinin bir SUV modelinden ziyade sedan olması muhtemel görünüyor. Şirketin ilerleyen haftalarda üretim sürecinin de netlik kazanmasıyla birlikte otomobile dair daha fazla ipucunu paylaşması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2017/03/13/volvo-electric-car-price-and-range-targets/