NASA, Ultima Thule'un şimdiye kadarki en net görüntüsünü yayınladı

Amerikan uzay ajansı NASA, Ultima Thule'un yepyeni fotoğraflarını yayınlamaya devam ediyor. Uzay ajansı şimdi de gökcisminin yüksek çözünürlüklü çok net bir fotoğrafını paylaştı.