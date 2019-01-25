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NASA, Ultima Thule'un şimdiye kadarki en net görüntüsünü yayınladı

Amerikan uzay ajansı NASA, Ultima Thule'un yepyeni fotoğraflarını yayınlamaya devam ediyor. Uzay ajansı şimdi de gökcisminin yüksek çözünürlüklü çok net bir fotoğrafını paylaştı.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın 1 Ocak'ta gerçekleştirdiği tarihi Ultima Thule yakın geçişinde elde edilen veriler Dünya'ya ulaşmaya devam ediyor. Bugün güncelleme yazısı yayınlayan New Horizons ekibi, gökcisminin yüksek çözünürlüklü oldukça net bir fotoğrafını paylaştı.

NASA'nın yaptığı açıklamalara göre New Horizons, yukarıdaki fotoğrafı Ultima Thule'dan yaklaşık 6750 kilometre uzaklıkta yakalamış. Deconvulation (ters evrişim) tekniğinden yararlanılarak netleştirilen fotoğrafta gökcisminin birçok detayını ilk kez görme fırsatı yakalıyoruz. Küçük lobta bulunan 7 kilometre genişliğindeki krater dikkat çekiyor.

Fotoğrafla ilgili konuşan New Horizons görevi baş araştırmacısı Alan Stern,"Yeni fotoğrafta Ultima Thule'un iki lobu arasındaki jeolojik karakter farklarını görüyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde daha renkli ve daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar da elimize ulaşacak. Gelen her fotoğraf gökcisminin gizemlerini ortaya çıkarmamıza yardımcı oluyor." sözlerini kullandı.

Fotoğrafın orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Çin, Ay'ın uzak yüzünden panoramik fotoğraf paylaştı"

Güneş Sistemi'nin sırlarını ortaya çıkarabilir


Ultima Thule, Güneş'ten milyarlarca kilometre uzaklıkta, karanlık ve soğuk bir bölge olan Kuiper Kuşağı'nda yer alıyor. Buradaki cisimler Güneş Sistemi oluştuğundan bu yana donmuş bir halde bozulmadan duruyorlar. Dolayısıyla bilim insanları Ultima Thule ve benzeri cisimlerin bir zaman kapsülü görevi görebileceğini ve Güneş Sistemi'nin oluşum yıllarına ışık tutabileceğini düşünüyor.

Yakın geçiş öncesinde bir basın konferansı sırasında konuşan New Horizons görevi baş araştırmacısı Alan Stern,"Ultima Thule bizi dört buçuk milyar yıl geçmişe götürecek bir zaman kapsülü. Herhangi bir uzay görevinde ziyaret ettiğimiz en bozulmamış yer olacak. Ekip olarak duyduğumuz heyecanı kelimelerle ifade etmemiz gerçekten de mümkün değil." sözlerini kullanmıştı.
http://pluto.jhuapl.edu/News-Center/News-Article.php?page=20190124 Yorum Yaz
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Askaparta 3 ay
Parçalarından biri yakına düşse de satsak.
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