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Çin, Ay'ın uzak yüzünden panoramik fotoğraf paylaştı

Bu ayın başlarında Ay'ın uzak yüzüne iniş yaparak tarihi bir ilke imza atan Çin, yalnız uydumuzdan etkileyici fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. İşte Chang'e 4'ün yakaladığı panoramik görüntü:
4 ay
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15
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Çin Ulusal Uzay İdaresi, Ay'ın uzak yüzünden etkileyici fotoğraflar yayınlamaya devam ediyor. Uzay ajansı, şimdi de iniş aracı Chang'e 4'ün Von Karman kraterinde yakaladığı panoramik bir fotoğrafı paylaştı

10 Ocak tarihinde çekildiği belirtilen fotoğrafta Chang'e 4'ün iniş yaptığı bölgeyi ilk kez çok detaylı bir şekilde görme fırsatı yakalıyoruz. Von Karman kraterinin yüzeysel özellikleri dikkat çekiyor. Ayrıca hemen yakınlarda bulunan küçük keşif aracı Yutu 2'de fotoğrafta görülebiliyor. Panoramik fotoğrafın orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fotoğrafla ilgili bazı açıklamalar yapan Çinli araştırmacı Li Chunlai,"Panoramada uzay aracının küçük kraterlerle çevrili bir bölgede bulunduğunu görüyoruz. Oldukça heyecan verici bir durum." sözlerini kullandı. Li ayrıca panoramik görüntünün 80 farklı fotoğraftan oluştuğunu belirtti.

Chang'e 4 görevi, bir iniş ve bir keşif aracı (Yutu 2) olmak üzere iki uzay aracından oluşuyor. Görevin en önemli kısmı olan Yutu 2, geçtiğimiz hafta iniş aracından ayrılıp Ay'ı keşfetmeye başlamıştı. 186 kilometre genişliğindeki Von Karman kraterinde bulunan Yutu 2, Ay'ın uzak yüzünde detaylı bilimsel çalışmalar yapan ilk uzay aracı olacak. Yutu 2'nin Von Karman kraterinin topoğrafik ve mineralojik yapısını incelemesi, su buzları keşfetmeye yönelik çalışmalar yapması ve çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi ayrıca Chang'e 4'ün Ay'a iniş anlarını gösteren bir video da paylaştı. İşte o anlar:


http://www.cnsa.gov.cn/n6758823/n6758844/n6760026/n6760035/c6805183/content.html Yorum Yaz
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goldena 4 ay en beğenilen
Dünyanın düz olduğunu göstermemek için ayın arka tarafına inmişler büyük resmi görün
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StaatSanWalt 4 ay
Transformersda yalan oldu bu vesile ile.
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Acht 4 ay
bak sen şu işe. poşet 25kr
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The souls migration 4 ay
amerika' nın yapamadığını çin yaptı. paylaşım dediğin budur işte..
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DH Misafiri 4 ay
yıl 2019 kafalar 1910 dunyadan teleskop ile bakınca neredeyse tüm gezegenler yuvarlak tesadufe bak bizimki düz bu mevsimlerin ve gece ile gündüzün olusmasıda günesin kendini belli saatlerle acıp kapatmasından meydana geliyor ::)) ayrıca butun uluslar saklıyor dünyanın düz olmasını cünki insanlar dünyanın sonuna gidip uzaya atlmasınlar
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WaylandIZMIR 4 ay
Yutu 2 neden dünya resmi göndermiyor ben bunun merak ediyorum. Bu uzaya gidenler hep bir gizem içinde farkıda mısınız? Bulunduğu yerden rahat bir 4k video çekebilir ve yüksek çözünürlüklü dünya fotoları çekip bizimle paylaşılabilir ama bu dediğim gibi yapılmıyor. Sizce ne saklanıyor?
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Şıh Hazretleri 4 ay WaylandIZMIR
Adı üzerinde araç Ay'ın karanlık yüzüne inmiş. Yani bizim göremediğimiz kısma. Bu yüzdendir ki aracın oradan çıkıp da Dünya'nın görünebilir bir konuma ulaşması gereksiz ve zor. Çözünürlük konusuna gelince ise, ne kadar yüksek çözünürlük o kadar büyük dosya boyutu demektir ve bu da bir dosyanım veya videonun gelmesi için daha fazla zamana ihtiyaç var demektir. Bunun yanında sorumsuzluğu test edilmiş, kullanılabilir bir cihaz yerine, sorun çıkacağını garantisi verilmeyen bir cihaz kullanımı daha yüksektir takdir edersiniz ki. Çok da bir şey saklandığını düşünmüyorum çünkü bir devlet bir şey saklasa diğerleri bir şekilde olsa da açık eder illaki.
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Cango69 4 ay
Fotoğraf açılmıyor yarısı açılıyor
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SKYFALL 4 ay
Dunya duzdur. +
Tutulma esnasinda cekilmis bir goruntu. Ayrica gunesin cok yakinda ve kucuk oldugu kanitidir.
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WaylandIZMIR 4 ay SKYFALL
Dünyanın düz olduğunu saklamak ne gibi bir avantaj sağlar insana veya bir ülkeye?
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Blitz 4 ay SKYFALL
Şaka yapıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani şaka olmalı...
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komando57 4 ay
Hadi NASA yalan söylüyor Çin'de mi yalan söylüyor
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mtn1905 4 ay
Fotoğraf çektikleri cihaz da cin mali galiba. Insan bir canon falan götürür. 😁
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Tlg3 4 ay
O nasi bi fotograd hicbisey anlasilmiyo
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StaatSanWalt 4 ay
Transformersda yalan oldu bu vesile ile.
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goldena 4 ay en beğenilen
Dünyanın düz olduğunu göstermemek için ayın arka tarafına inmişler büyük resmi görün
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HABERİN ETİKETLERİ
Çin Ulusal Uzay İdaresi, uzay araştırmaları ve
8 etiket daha insansız ay görevleri chang'e 4 yutu 2 Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
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