Çin, Ay'ın uzak yüzünden panoramik fotoğraf paylaştı

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Ay'ın uzak yüzünden etkileyici fotoğraflar yayınlamaya devam ediyor. Uzay ajansı, şimdi de iniş aracı Chang'e 4'ün Von Karman kraterinde yakaladığı panoramik bir fotoğrafı paylaştı

http://www.cnsa.gov.cn/n6758823/n6758844/n6760026/n6760035/c6805183/content.html

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10 Ocak tarihinde çekildiği belirtilen fotoğrafta Chang'e 4'ün iniş yaptığı bölgeyi ilk kez çok detaylı bir şekilde görme fırsatı yakalıyoruz. Von Karman kraterinin yüzeysel özellikleri dikkat çekiyor. Ayrıca hemen yakınlarda bulunan küçük keşif aracı Yutu 2'de fotoğrafta görülebiliyor. Panoramik fotoğrafın orijinal haline ulaşmak içintıklayabilirsiniz.Fotoğrafla ilgili bazı açıklamalar yapan Çinli araştırmacı Li Chunlai,"Panoramada uzay aracının küçük kraterlerle çevrili bir bölgede bulunduğunu görüyoruz. Oldukça heyecan verici bir durum." sözlerini kullandı. Li ayrıca panoramik görüntünün 80 farklı fotoğraftan oluştuğunu belirtti.Chang'e 4 görevi, bir iniş ve bir keşif aracı (Yutu 2) olmak üzere iki uzay aracından oluşuyor. Görevin en önemli kısmı olan Yutu 2, geçtiğimiz hafta iniş aracından ayrılıp Ay'ı keşfetmeye başlamıştı. 186 kilometre genişliğindeki Von Karman kraterinde bulunan Yutu 2, Ay'ın uzak yüzünde detaylı bilimsel çalışmalar yapan ilk uzay aracı olacak. Yutu 2'nin Von Karman kraterinin topoğrafik ve mineralojik yapısını incelemesi, su buzları keşfetmeye yönelik çalışmalar yapması ve çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştirmesi bekleniyor.Çin Ulusal Uzay İdaresi ayrıca Chang'e 4'ün Ay'a iniş anlarını gösteren bir video da paylaştı. İşte o anlar: