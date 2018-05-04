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NASA, WALL-E ve Eva'yı Mars'a "gönderiyor"

Pixar'ın ünlü animasyon filmi WALL-E'den esinlenerek isimlendirilen yeni nesil iki küp uydu, yarın Mars'a fırlatılıyor. WALL-E ve Eva isimli uydular, derin uzaya gönderilen ilk küp uydular olacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın Mars yüzeyine düzenleyeceği üçüncü görev InSight, (Interior Exploration using Seismic Investigations) bildiğiniz gibi yarın uzaya fırlatılıyor. Tam 6 aylık bir uzay seyahatine çıkacak olan InSight uzay aracı, Kızıl Gezegen'e olan bu uzun yolculuğunda yalnız olmayacak. NASA, Wall-E ve Eva isimli iki küp uyduyu da InSight ile beraber Mars'a göndermeye hazırlanıyor.

Ayrıca Bkz. "NASA'nın 800 milyon dolarlık dev görevi başlıyor "InSight bu hafta fırlatılıyor" "
Pixar'ın 2008 yapımı ünlü animasyon filmi WALL-E'den esinlenerek isimlendirilen uydular, başka bir gezegene yolculuğa çıkan ilk küp uydular olacak. Yaklaşık bir evrak çantası boyutlarında olan küçük uydular, derin uzay için tasarlanmış yeni küp uydu jenerasyonuna ait. NASA, bu yeni jenerasyon uyduların 6 aylık derin uzay yolculuğuna dayanıp dayanamayacağını görmek istiyor. Zira düşük maliyetle üretilen küp uydular daha önce derin uzayın yoğun radyasyonu karşısında hayatta kalmayı başaramamıştı.

WALL-E ve Eva'nın başarılı bir şekilde Mars'ın yörüngesine yerleşebilmeleri halinde küçük uydular hem InSight görevine yardımcı olacak hem de Kızıl Gezegen yörüngesinde bazı küçük testler gerçekleştirecek. WALL-E ve EVA, tıpkı orijinal filmdeki WALL-E karakteri gibi sıkıştırılmış gaz kullanarak uzayda hareket edebilecek. Yangın söndürücülere benzer bir sistem kullanan uydular 8 farklı yönde gaz ateşleyecek ve yörüngede konumlarını istedikleri gibi değiştirebilecekler.

Minik uydu ikilisi ayrıca yüzeydeki InSight uzay aracının Dünya'yla olan iletişiminde de yine bazı küçük roller oynayacak. Dünya-Mars arasındaki iletişimde yeni bir teknik deneyecek olan uydular başarıya ulaşmaları halinde InSight'ın NASA'yla daha hızlı bir şekilde iletişime geçmesini sağlayacak. Ancak elbette WALL-E ve Eva'nın InSight görevinin bilimsel başarısıyla ilgili herhangi bir ilgisi olmayacak. Küçük uydular Mars'ın yörüngesine başarılı bir şekilde yerleşemese dahi InSight Dünya'yla yine normal bir şekilde iletişime geçebilecek.


800 milyon dolarlık görev: InSight


NASA'nın 2010 yılından bu yana geliştirdiği InSight uzay aracı, başarılı bir iniş yapabildiği takdirde Mars'ın iç kısımlarıyla ilgili çalışmalar yapacak. Insight, bu doğrultuda daha önce hiç yapılmamış bir şey deneyerek Kızıl Gezegen'in yüzeyinden merkezine doğru bir kazı işlemi gerçekleştirecek. Uzay aracı bu sayede üzerindeki sismometre ve ısı transfer sondası gibi ekipmanlarıyla gezegenin jeolojik evrimine dair araştırmalar yapacak. NASA, InSight görevinden elde edilecek verilerle beraber hem Mars hem de Güneş Sisteminin diğer kayalık gezegenleriyle ilgili birçok soru işaretinin yanıt bulacağını düşünüyor.
Lockheed Martin tarafından üretilen InSight uzay aracı, 5 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saatiyle 14.05'te kalkışa geçecek. Bir Atlas V roketiyle beraber Kaliforniya'daki Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak olan uzay aracının, kızıl gezegen Mars'a varması ise tam 6 ay sürecek.

https://www.space.com/40457-insight-mars-lander-nasa-cubesat-hitchhikers.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Psikososyal 1 yıl
öyle şeyler yapılıyor ki insanın ağzı açık kalıyor, biz ne yapıyoruz diye soruyorum hep kendime
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