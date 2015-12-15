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NASA astronotları antrenmanlarını Playstation VR ile yapıyor

Yeni teknolojilere çabucak adapte olan ve kullanmayı seven NASA bu kez sanal gerçeklik gözlükleriyle haşır neşir oluyor. Astronotlar dünya üzerindeki antrenmanlarını Playstation VR ile yapmaya başladı
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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NASA astronotları antrenmanlarını Playstation VR ile yapıyor
 
Sanal gerçeklik gözlüklerinin kazandırdıkları bazen ürkütücü boyutlara ulaşabiliyor. İnsanların sanal dünyaya bağımlı olması, yerlerinden kalmadan istedikleri diyarlarda farklı bir hayatın içine girmeleri gibi konular zaten yıllardır bilim kurgu filmlerinde de işleniyordu. Günümüzde gelinen nokta da insanlığın bu eşiğe iyice yaklaştığını gösteriyor, ancak bu teknolojinin gelişimi çok önemli avantajlara da sahip.

Teknolojiyi seven NASA ise sanal gerçeklik gözlüklerinden faydalanmanın derdinde. Playstation ile bir süredir iş birliği yaptığı belirtilen uzay kurumu bu sayede Project Morheus'a özel bir yazılım geliştirme ve Playstation VR'ı kullanma şansına sahip oluyor. Bu yazılım ise astronotlar tarafından kullanılarak uzayda olası bazı durumlarda nasıl bir yol izleyecekleri öğretiliyor. Uzaydaki sanal bir bedeni yönlendiren astronotlar sanal gerçeklik imkanlarıyla dünya üzerinden antrenman yapmış oluyorlar.
Teknolojinin ilerleyen dönemlerde Uzay'a gönderilen robotların kontrol edilmesinde de kullanılacağı belirtiliyor. Özellikle Robonaout 2 (fotoğrafta görülüyor) gibi robotların sanal gerçeklik kaskları ile uzaktan kontrol edilmesi önemli avantajlar sağlayacaktır. Zorlu görevler için insanlardan önce bu tarz kontrol edilebilen robotlar kullanılacak, hatta insanlı keşif uçuşlarına gerek kalmadan robotlar sayesinde Mars gibi uzak hedeflere de tam verimli olarak ulaşılabilecek.

http://www.engadget.com/2015/12/14/nasa-s-using-playstation-vr-to-train-its-space-robots/ Yorum Yaz
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ylmzsngl 3 yıl
Bu harika bir gelişme ama keşif ve gözlem yapılması için, insanın yerini hiçbir şey tutmaz diye düşünüyorum.
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lorilant 3 yıl
ehh
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Seyrim 3 yıl
Vr elde patlayacak.. Kullanılmaz. Mide bulandırıcı..
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profecco 3 yıl
Fotoğrafı görünce Daft Punk aklıma geldi :)
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maximus8282 3 yıl
Reklam gibi geldi tamam illaki sanal gerçeklik teknolojisini kullanıyorlardırda PS VR gibi alt seviye bir cihazı kullandıklarını zannetmiyorum. Gerçi videoda grafikler PS4'e ait olduğu kesin. 360p :-)
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