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NASA'dan 'nükleer roket' çalışmalarına 125 milyon dolar yatırım

NASA, yaklaşık 50 yılın ardından ilk kez nükleer destekli itki sistemleri üzerinde çalışmaya başladı. ABD Kongresi, NASA'nın çalışmalarına 125 milyon dolarlık destek verdi.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amerikan uzay ajansı NASA, uzay seyahatlerinin önündeki en büyük engellerden birisi olan uzun yolculuk sürelerine yeni çözüm yolları arıyor. Uzay ajansı şimdi de nükleer roket teknolojileri üzerinde yeni çalışmalara başlandığını duyurdu. Gücünü nükleer enerjiden alan uzay araçları daha önce 1970'li yıllarda denenmiş ancak maliyet problemleri nedeniyle çalışmalar NASA tarafından kısa süre sonra iptal edilmişti.

Space.com tarafından yapılan habere göre ABD Kongresi, nükleer termal itki sistemleri üzerinde yapılacak araştırmalar için NASA'ya 125 milyon dolarlık bir bütçe sağlamış. Uzay ajansının önümüzdeki mali yıl için belirlenen bütçesi 22,3 milyar dolar olarak geçtiğimiz hafta onaylanmıştı. Nükleer roket çalışmaları için yapılan yatırım bu bütçenin bir parçası olmuş.

Trump yönetimi nükleer destekli roketlerin derin uzay yolculuklarının geleceği için çok önemli olacağını düşünüyor. Konuyla ilgili konuşan ABD başkan yardımcısı Mike Pence,"Güneş Sistemi'nin keşfinde ileriye doğru gittikçe yeni ve inovatif itki sistemlerine ihtiyacımız olacak. Nükleer güç bunlardan birisi." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "ABD, Ay'a geri dönüyor: Yeni projenin ismi 'Artemis' oldu"
Gücünü nükleer fisyon enerjisinden alan roketler yardımıyla insanlı derin uzay yolculuklarının ciddi anlamda kısalabileceği tahmin ediliyor. Örneğin nükleer destekli bir Mars misyonu yalnızca 45 gün gibi bir sürede tamamlanabilecek. Günümüzde ise Mars'a gönderilen uzay araçları yaklaşık altı ayda yolculuklarını tamamlıyor.

Nükleer roket konseptinin uzay yolculukları için bir diğer büyük faydası ise yakıt kısmında olacak. Nükleer motorlarla donatılmış bir uzay aracının günümüz uzay araçlarına oranla 30 kat daha fazla yakıt rezervine sahip olabileceği belirtiliyor. Böylece insanlı derin uzay seyahatlerinin önündeki en büyük engellerden birisi olan yakıt problemi de çözülebilecek. 

https://www.space.com/nuclear-thermal-space-propulsion-momentum-grows.html Yorum Yaz
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astegon 1 hf.
Micro Core felan mı yaptılar ne yaptı bu NASA.
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antigravity74100 1 hf.
Roket teknolojisi ne kadar çok geliştirilirse de her zaman risklidir. Tek çözüm anti yerçekimi fizik kanununu keşfederek mümkündür.
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FatihAsl 1 hf. antigravity74100
uzayda yer çekimi yok ki, ne yapacaksın anti yer çekimini.
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oblyss 1 hf.
Roket uzaya çıkmadan atmosferde patlarsa nükleer serpindi ve radyasyon dünyayı mahvedebilir
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lterlemez 1 hf. oblyss
Onun önlemi kolay; nükleer yakıt uzay istasyonunda veya ikinci bir benzer istasyonda rahatlıkla tutulabilir, yüklenebilir. Zaten böyle bir şey gerçekleşirse, kalkışlar yer yüzünden olmayacaktır.
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serafon 1 hf.
Böyle bir imkan varsa diğer şeylerle uğraşmak beyhude. 45 günde Mars'a gitmek çok pratikleştirir işi. 2020 lerde eski mekiğin yerini nükleer versiyonunun alacağını hatırlıyorum, sonra birden haber kesilmişti, demek iptal edilmiş.
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gun 1 hf.
Tabii astronotlar radyasyondan dolayı ölüp gitmez yada mutasyon geçirip canavara dönüşmez ise.
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lterlemez 1 hf. gun
Denizaltılarda veya uçak gemilerinde dönüşmediklerine göre uzay araçlarında da dönüşmeyeceklerdir.
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Jül Sezar 1 hf. gun
Ama kafamız nasıl güzel
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HABERİN ETİKETLERİ
nasa, uzay araştırmaları ve
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