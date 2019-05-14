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ABD, Ay'a geri dönüyor: Yeni projenin ismi 'Artemis' oldu

NASA başkanı Jim Bridenstine, yeni insanlı Ay misyonlarının isminin "Artemis" olacağını açıkladı. Bridenstine ayrıca 2024 yılında ilk kez bir kadın astronotun Ay'da yürüyeceğini söyledi.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amerikan astronotlarını tekrar Ay yüzeyine indirmek isteyen NASA, 2024 hedefine ulaşmak için çalışmalara hızla devam ediyor. Bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yapan NASA başkanı Jim Bridenstine, yeni Ay misyonlarının resmi ismini açıkladı. Bridenstine ayrıca 2024 yılında ilk kez bir kadın astronotun Ay yüzeyine indirileceğini duyurdu.

Bridenstine'ın açıklamalarına göre yeni Ay misyonlarının ismi "Artemis" olacak. Artemis, Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşi olarak biliniyor. Apollo da bildiğiniz gibi NASA'nın 1961-1972 yılları arasında gerçekleştirdiği insanlı Ay projesinin ismiydi.

Jim Bridenstine,"Apollo'dan 50 yıl sonra, Artemis görevleriyle birlikte Ay'a yeni insanları ve ilk kadın astronotu göndereceğiz. Ay yüzeyindeki ilk kadın bir Amerikan olacak." ifadelerini kullandı. 2024'teki ilk Artemis görevinin bir kadın ve bir de erkek astronottan oluşması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "NASA, Ay'ın 'buzla kaplı' kutuplarına astronot gönderecek"

Trump, NASA'nın bütçesini artırdı


Artemis misyonlarına büyük önem veren Donald Trump, 2024 hedefinin gerçekleştirilebilmesi için NASA'nın bütçesini artırma kararı aldı. NASA, önümüzdeki mali yıl için 21 milyar dolarlık bütçeye sahipti. Trump şimdi bu bütçede tam 1,6 milyar dolarlık artış yapıldığını açıkladı. Trump," NASA'yı tekrar eski muhteşem günlerine döndürüyoruz. Ay'a geri döneceğiz ve sonrasında da Mars'a gideceğiz. Bütçemi 1,6 milyar dolar artış olacak şekilde güncelliyorum." dedi.



NASA'nın yeni Ay misyonları aslında 2028 yılı için planlanıyordu. Ancak Donald Trump yönetimi Ay görevlerini biraz daha erkene almak istedi ve yeni hedefi 2024 olarak gösterdi. NASA şimdi 2024 hedefini tutturabilmek için sıkı bir çalışma süreci içerisine girmiş durumda. 1,6 milyar dolarlık bütçe artışının bu konuda uzay ajansını epey rahatlatacağı belirtiliyor.

 

https://www.theverge.com/2019/5/13/18622415/nasa-moon-return-first-woman-astronaut-artemis-program Yorum Yaz
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sdelta 3 hf. en beğenilen a_y_k_u_t
Amerika, Rusya, Çin hepsi aya gitti. SpaceX marsa doğru üzerine araba olan roket gönderdi. Sizin cahilliğinize kimse karşı gelemiyor maalesef :D
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Rindaman 3 hf. a_y_k_u_t
İroni yaptığını ben anladım karşim... için rahat olsun.
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1 Avatar
terimer 3 hf.
Uzay Kuvvetlerinin kurulmasi, sozum ona Ay'a yeniden donulmesi projeleri vs. aslinda yakinda olacak olan buyuk ifsaat icin yapilan hazirliklar. Zira Amerika ve daha pekcok devlet hem Ay'da (LOC - Lunar Operations Command) hem Mars'da hem de diger baska pekcok noktada uslere sahipler ve farkli gruplar, devletler, sirketlerce olusturulmus ve farkli teknolojik gelismislik duzeyine sahip pekcok Uzay filolari da var. En cok ismi one cikanlar ise "Solar Warden", "Dark Fleet - Nacht Waffen/Night Weapon" "Interplanetary Corporate Conglomerate", "Global Galactic League Of Nations", "Earth Alliance" ve "Military Industrial Complex Secret Space Program"
Cok yakinda tum Dunya kamuoyu bu muazzam teknolojilerle tanistirilacak ve suanda kullandigimiz bazi teknolojiler tamamen cop olacak cok kisa sure icinde.
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Sharparrow 3 hf.
He he gittilerde dönüyorlar....
Külahımı koyayım şurayada o okusun...
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Askaparta 3 hf.
Geri mi dönüyor ilk kez mi gidiyor, Artemis, bu ne iş.
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a_y_k_u_t 3 hf. Rindaman
Şükür be bi an için çok korkmuştum
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general4242 3 hf.
Artemis halııı...
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kaazto28 3 hf.
Bi ara bi video da çok net belli oluyordu aya gidilmediği, sonra o videoyu çok aradım bulamadım. Neyse... Şahsen ben aya gidildiğine inanmıyorum. İnanmak özgür bir eylemdir... Herkes özgürdür ama başka saygılıca davranmak ve hakaret etmemek şartıyla...
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terimer 3 hf. kaazto28
Ay'a gercekten gidildi. ANCAK, gidis, donus ve Ay yuzeyinde cektikleri goruntulerde o kadar cok Dunyadisi temas oldu ki bu kisimlari studyo ortaminda yeniden cekmek zorunda kaldilar. Dolayisi ile goruntulerin cogunlugu studyo ortaminda cekilmis goruntuler. Gercek olan goruntuler ise hasir alti edildi. Cunku, bu goruntuler kamuoyuna yansimis olsaydo. Dunyadisi yasamlar ve temaslar kesin bir sekilde ispatlanmis olacakti. Bu da insanlarin pekcok seyi sorgulamasina neden olacakti. Mesela "Bu Dunyadisi varliklardan hic tenkoliji transferi aldik mi?, bu varliklarin inanis sistemleri nasil? Bu varliklar tip ve hastaliklari iyilestirme konusunda ne kadar ileriler? Bizlere bu teknolojileri verirler mi/verdiler mi? vs.
Bu durum dolayli olarak bazi zumrelerin (Havacilik sirketleri, ilac sirketleri, otomotiv sektoru vs.) buyuk paralar kaybetmesine, hatta iflas etmesine sebep olacakti. Ancak son zamanlarda artik bu durumlar degismeye basladi. Bu projeler icinde gorev alan pekcok insan bir adim one cikip bildiklerini bazen de belgeleriyle anlatmaya basladilar.
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C0MPUTER 3 hf.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ay'a bir kez gidilmedi. Toplam 12 kişi Ay'da yürüdü.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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a_y_k_u_t 3 hf. Black_34
:)
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sadrag 3 hf.
Seni yaratan, sağını solunu, üstünü altını, ilimle, fizikle makine gibi dizayn etmiş.. Matematiği altın oranla heryere nokta nokta gizlemiş.. Yetmemiş inanıyorum dediğin dinin peygamberi de, kitabı da illaki OKU demiş.. Ama sen bi gram okumadan, üç beş yobaz cahil pislik herifin peşinde "beynimi yormayın, Allah kitap deyin yeter" diyerek cehaletin dibine vurmuşsun. Sizin şu dine verdiğiniz zararın haddi hesabı yok!
[Sözüm inandım diyene.. Ateist kendi yoluna baksın]
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SaB0 3 hf.
Barış Özcan aya adım atacak ilk bayanla Nasa’da görüşmüştü.
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HABERİN ETİKETLERİ
uzay araştırmaları, nasa ve
7 etiket daha insanlı ay görevleri artemis görevleri artemis artemis misyonları Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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