ABD, Ay'a geri dönüyor: Yeni projenin ismi 'Artemis' oldu

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"NASA, Ay'ın 'buzla kaplı' kutuplarına astronot gönderecek"

Trump, NASA'nın bütçesini artırdı

Amerikan astronotlarını tekrar Ay yüzeyine indirmek isteyen NASA, 2024 hedefine ulaşmak için çalışmalara hızla devam ediyor. Bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yapan NASA başkanı Jim Bridenstine, yeni Ay misyonlarının resmi ismini açıkladı. Bridenstine ayrıca 2024 yılında ilk kez bir kadın astronotun Ay yüzeyine indirileceğini duyurdu.Bridenstine'ın açıklamalarına göre yeni Ay misyonlarının ismi "Artemis" olacak. Artemis, Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşi olarak biliniyor. Apollo da bildiğiniz gibi NASA'nın 1961-1972 yılları arasında gerçekleştirdiği insanlı Ay projesinin ismiydi.Jim Bridenstine,"Apollo'dan 50 yıl sonra, Artemis görevleriyle birlikte Ay'a yeni insanları ve ilk kadın astronotu göndereceğiz. Ay yüzeyindeki ilk kadın bir Amerikan olacak." ifadelerini kullandı. 2024'teki ilk Artemis görevinin bir kadın ve bir de erkek astronottan oluşması bekleniyor.Artemis misyonlarına büyük önem veren Donald Trump, 2024 hedefinin gerçekleştirilebilmesi için NASA'nın bütçesini artırma kararı aldı. NASA, önümüzdeki mali yıl için 21 milyar dolarlık bütçeye sahipti. Trump şimdi bu bütçede tam 1,6 milyar dolarlık artış yapıldığını açıkladı. Trump," NASA'yı tekrar eski muhteşem günlerine döndürüyoruz. Ay'a geri döneceğiz ve sonrasında da Mars'a gideceğiz. Bütçemi 1,6 milyar dolar artış olacak şekilde güncelliyorum." dedi.NASA'nın yeni Ay misyonları aslında 2028 yılı için planlanıyordu. Ancak Donald Trump yönetimi Ay görevlerini biraz daha erkene almak istedi ve yeni hedefi 2024 olarak gösterdi. NASA şimdi 2024 hedefini tutturabilmek için sıkı bir çalışma süreci içerisine girmiş durumda. 1,6 milyar dolarlık bütçe artışının bu konuda uzay ajansını epey rahatlatacağı belirtiliyor.