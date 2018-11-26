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NASA, InSight aracını iki saat içerisinde Mars yüzeyine indiriyor [Güncellendi]

NASA, Mars yüzeyini araştırmak için yolladığı InSight aracını Türkiye saati ile 22:53’te Mars yüzeyine indiriyor. Heyecanlı bekleyişin sürdüğü inişi gelin birlikte takip edelim.
5 ay
6,5b
2
1194
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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NASA, InSight aracını iki saat içerisinde Mars yüzeyine indiriyor [Güncellendi]
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NASA’nın 7 ay önce Dünya’dan uğurladığı InSight aracı Mars’a varmak üzere. Türkiye saati ile tam olarak 22:53’te gerçekleşecek büyük iniş için son 2 saat kaldı. NASA en son 6 yıl önce Mars’a ulaşmayı başarmıştı, bu bakımdan kurum için önemli bir adım gerçekleşecek.

Aylar süren yolculuk

5 Mayıs 2018 tarihinde fırlatılan uzay aracı, 828 milyon dolar bütçe ile geliştirilmişti. 146 milyon kilometrelik yolculuğu başarıyla tamamlayan uzay aracı en önemli sınavını birazdan vermek üzere. Yolculuk boyunca 10,000 km/saat hızlara kadar varan InSight aracı, Mars yüzeyinden merkezine doğru yapacağı kazıdan sonra sismometre ve ısı transfer sondası ekipmanları yardımıyla gezegenin jeolojik evrimini araştıracak. Aracın herhangi bir hareket kabiliyeti ise bulunmuyor, indiği nokta üzerinde sabit kalacak ve sondaj yaparak kızıl gezegenin katmanlarını inceleyecek.
NASA çalışanları iniş noktası için tüm hazırlıklarını tamamladı ve heyecanla inişin gerçekleşmesini bekliyorlar. InSight başarılı bir şekilde inerse robot kolların, gerekli araçları ayarlaması iki ile üç ay arası sürecek ve bu ayarlamadan sonra araştırmalarına başlayabilecek. Araştırmaların sadece Mars konusunda değil, diğer gezegenlerin oluşumu konusunda da önemli bulgulara yol açması bekleniyor.

Güncelleme 

  • 22:46- Marco uyduları ayrıldı ve çalışıyorlar
  • 22:47- Atmosfere giriş sağlandı
  • 22:49- Insight en yüksek sıcaklığına ulaştı
  • 22:51- Paraşütler açıldı, InSight yavaşlıyor
  • 22:52- Alt ısı kalkanı ayrıldı22:53- Bacaklar açıldı
  • 22:54- InSight, Mars yüzeyine başarılı bir şekilde indi!
InSight aracı Mars yüzeyine başarılı bir şekilde inmeyi başardı. Yardımcı uyduları Marco A ve B'de devrede. Çok kısa bir zaman sonra InSight aracı çektiği ilk temiz fotoğrafı bizlere gönderdi;
NASA, InSight aracını iki saat içerisinde Mars yüzeyine indiriyor [Güncellendi]
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Ayrıca Bkz. "NASA, önümüzdeki günlerde Mars'a iniş yapacak: İşte dev görevin detayları"
Mars atmosferine girdikten sonra InSight'ın iniş için sadece 6,5 dakikası olacak. Canlı yayın sona erdi ve iniş başarılı bir şekilde tamamlandı. Yayının tekrarını izleyebilirsiniz.

https://mars.nasa.gov/news/8391/landing-day-for-insight/?site=insight Yorum Yaz
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TolkiensPipe 5 ay en beğenilen
Nasa gelecek sene butcesini daha da arttirabilmek icin trumpa guzel bi sov daha hazirlamis
Bizde diyanet onlarda nasa
Yanıtla +85
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1BilimAdamı 5 ay
Arkadaşlar NASA'nın kendi canlı yayınınını 130 bin küsür kişi izliyordu. Barış Özcanın bu NASA faaliyetini canli tercüme yayınını ise 80 bin küsür kişi canlı izliyordu. Demek istediğim bizim milletimiz gayet uzayla ve bu tarz araştırmalarla ilgileniyor, sorun şu ki sanırım yöneticilerimiz yeterince ilgilenmiyor. (NASA'nın yaptığı o kadar PR çalışmasına rağmen dünya çapında 130bin kişi.....)
Arkadaşlar NASA'nın kendi canlı yayınınını 130 bin küsür kişi izliyordu. Barış Özcanın bu NASA faaliyetini canli tercüme yayınını ise 80 bin küsür kişi canlı iz...
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2 Yanıt Yanıtla +75
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Baelros 5 ay
Millet Mars'a gitsin, bizimkilerde sogan deposuna.
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hypercubematrix 1 sa. BlackGhost12
bu cgi begenmedim bu ne yaw
varsayalım burası hayallerinde ki mars
güneş yok deniz yok nehir yok agac yok bitki yok . burda koloni kurup nabacan oksijen yok

hayallerinde biraz mantığı olur
miss gibi yeryüzü varken ne işin var marsın çölünde
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since2002 8 sa.
Mars , Satürn bunlar gerçek cunki evdeki teleskobumla gorebiliyorum lakin indiklerine bende inanmiyorum maalesef stüdyo calismalari herzamanki gibi.
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The Red Devil 7 sa. since2002
Hocam nasıl inanmıyorsunuz Allah aşkına? Adamlar 60'larda aya gitti hadi o yalansa onun üzerinden 50 sene geçmiş hiç mi ilerleyemedi bu teknoloji? Iss'yi falan görüyorsunuz dünyadan o teknolojimiz var tek farkı daha uzak yere yolluyorsunuz o kadar. Aylarca-yıllarca üzerinde çalışıyor adamlar bu kadar emeğe saygı duymak gerekir. James Webb teleskobu mesela, adamlar bayağı uzağa yollayacaklar sadece teleskobu bile. Mars dediğiniz ne ki sadece boş uzayda gidecek yolladığınız roket, yörüngeye girince de açılacak ve iniş yapacak. Helikopter,uçak vs. gibi de inmiyor ki yere çakılıyor direk animasyonları bile var çok üstün bir teknoloji değil çünkü çok zor bir iş değil. Ama insan yollayıp geri getirmek falan bunlar zahmetli tabi.
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Turin Turambar. 15 sa.
Fotoğrafı nasıl yollamış o kadar mesafeden?
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ESOES1981TR 15 sa. Turin Turambar.
mars yörüngesinde sürekli iletişimde olduğu bir uydu var nasa onunla iletişim kuruyor
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vonderplanitz 4 sa. Turin Turambar.
uzaya gidildiğini sanan bu Ay ve Mars takipçilerinin yanıtlar da hep değişiyor. Mars 'tan 144 pixellik resim gönderilince bi yandan "o kadar uzaktan resim göndermek ne kadar zor, bu bile büyük başarı" diyorlar sonra NASA sütüdyoda bi sürü net resim üretip resimler kitlesel medyadan servis edilince "yardımcı uydular var, onlar sayesinde bunlar" diyorlar.
Apollo 11'de de astronot lar uzay şartlarında ancak kötü cekim yapabilen makinalarla resim cekmişlerdi, fakat sonradan NASA bi ay resimleri yayınladı ki, uff Hollywood'taki dönemin en kapsamlı makinasıyla yapılmış cekimler kadar netti.
Uzay hayalleri gören bu kişilere sorsan Apollo, Skylab, Challenger, Mir, ISS, ve Insight, hepsi gerçek ve sorsan onların hepsi insanlık için büyük adım.
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ESOES1981TR 15 sa.
NASA CURİOSİTY UZAY ARACI RESİMLERİ
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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BlackGhost12 4 gün
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semavi7 1 hf.
Düz dünyacı ateistler gerçekten çok ilginç
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The Red Devil 1 hf.
Çok ***ak insan var forumda.
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vonderplanitz 1 hf.
Silikon Vadisi hikayelerine de hastayım: İşte Jeff Bezos garaja girdi cok çalıştı milyarder oldu. İşte Bill Gates IBM'den ihale aldı, $80 milyarlık servet yaptı. HP varya şu HP, o bile silikon vadisinde bi garajda kuruldu. Medyada bi hikaye 100x kere tekrarlanırsa o hikaye gerçek gibi görünür, sonuç: Amerika'daki inşaat işçilerinin büyük coğunluğu bir gün milyoner olacak hayaliyle yaşıyor; bunun adına insan sürüsünü yönetme taktiği deniyor. Şimdi bu Silikon hikayesinden sonra Uzay hikayelerinin hedef kitlesinin kimler olduğunu düşünün: Bu insayt, hayabusa, suzuki martavallarına inanan sizler :) Bu uzay masallarıyla kandırıldığınızı kabul edin o kadar kötü şey değil, bakın c.başkaları bile ne biçim kandırılıyor. Size hayattaki tek gerçeği söyleyeyim: Ölüm. Var mı başka sorusu olan? Evet, bir damla sudan hayata gelmemiz ve sonrasında ölmemiz tek gerçektir. Bunun dışında öyle kara delik, sombrero galaksisi, ayın arka yüzü, marsın sondaj borusu, vs hayallerle kasmayın Ha veya kasın ancak sonuçta gerçeklerin galip geleceğini bilin.
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semavi7 1 hf.
Açılın olum düz dünyacı reisler geldi.
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tesbihcekenhoroz 1 hf.
Bu komplo teoricilerin kafalari çok ilginç çalışıyor. Adam koca dünyayı yöneten yeraltında 8 kişilik İlluminati grubu var tüm dünya bunların ellerinde diyo yani böyle birşeye inanıp yüzlerce bilim insanı ve bilgisayar muhendisinin uzay mühendisinin yaptığı şeye inanmıyor. Bide cgi öğrenmişler bundan 10 sene önce cgi nedir desen bön bön suratına bakicak adamlar PC basinda yeeek yeaaaahh cgi hacim bunlar diyip atıp tutuyo. Güzel kardeşim zaten görüntüler ham goruntu degilki kimse bunu iddia etmiyo zaten.Deli cesareti valla tebrik etmek gerek .
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vonderplanitz 1 hf. tesbihcekenhoroz
Kim çıkardı sahiden bu CGI olayını. Hayabusa asteroid 'e indi kalktı sonra 2. denemede indi. Japonya Kawasaki uzay merkezine dönerken indiği bölgenin resmini de çekti:
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Komplocular bunda CGI der şimdi. İnsanlık için dev adımlar bunlar, boru değil.
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