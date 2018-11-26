NASA, InSight aracını iki saat içerisinde Mars yüzeyine indiriyor [Güncellendi]

NASA’nın 7 ay önce Dünya’dan uğurladığı InSight aracı Mars’a varmak üzere. Türkiye saati ile tam olarak 22:53’te gerçekleşecek büyük iniş için son 2 saat kaldı. NASA en son 6 yıl önce Mars’a ulaşmayı başarmıştı, bu bakımdan kurum için önemli bir adım gerçekleşecek.
Aylar süren yolculuk
5 Mayıs 2018 tarihinde fırlatılan uzay aracı, 828 milyon dolar bütçe ile geliştirilmişti. 146 milyon kilometrelik yolculuğu başarıyla tamamlayan uzay aracı en önemli sınavını birazdan vermek üzere. Yolculuk boyunca 10,000 km/saat hızlara kadar varan InSight aracı, Mars yüzeyinden merkezine doğru yapacağı kazıdan sonra sismometre ve ısı transfer sondası ekipmanları yardımıyla gezegenin jeolojik evrimini araştıracak. Aracın herhangi bir hareket kabiliyeti ise bulunmuyor, indiği nokta üzerinde sabit kalacak ve sondaj yaparak kızıl gezegenin katmanlarını inceleyecek.NASA çalışanları iniş noktası için tüm hazırlıklarını tamamladı ve heyecanla inişin gerçekleşmesini bekliyorlar. InSight başarılı bir şekilde inerse robot kolların, gerekli araçları ayarlaması iki ile üç ay arası sürecek ve bu ayarlamadan sonra araştırmalarına başlayabilecek. Araştırmaların sadece Mars konusunda değil, diğer gezegenlerin oluşumu konusunda da önemli bulgulara yol açması bekleniyor.
Güncelleme
- 22:46- Marco uyduları ayrıldı ve çalışıyorlar
- 22:47- Atmosfere giriş sağlandı
- 22:49- Insight en yüksek sıcaklığına ulaştı
- 22:51- Paraşütler açıldı, InSight yavaşlıyor
- 22:52- Alt ısı kalkanı ayrıldı22:53- Bacaklar açıldı
- 22:54- InSight, Mars yüzeyine başarılı bir şekilde indi!
InSight aracı Mars yüzeyine başarılı bir şekilde inmeyi başardı. Yardımcı uyduları Marco A ve B'de devrede. Çok kısa bir zaman sonra InSight aracı çektiği ilk temiz fotoğrafı bizlere gönderdi;Ayrıca Bkz. "NASA, önümüzdeki günlerde Mars'a iniş yapacak: İşte dev görevin detayları"
Mars atmosferine girdikten sonra InSight'ın iniş için sadece 6,5 dakikası olacak. Canlı yayın sona erdi ve iniş başarılı bir şekilde tamamlandı. Yayının tekrarını izleyebilirsiniz.
https://mars.nasa.gov/news/8391/landing-day-for-insight/?site=insight Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Panaroma
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varsayalım burası hayallerinde ki mars
güneş yok deniz yok nehir yok agac yok bitki yok . burda koloni kurup nabacan oksijen yok
hayallerinde biraz mantığı olur
miss gibi yeryüzü varken ne işin var marsın çölünde
Apollo 11'de de astronot lar uzay şartlarında ancak kötü cekim yapabilen makinalarla resim cekmişlerdi, fakat sonradan NASA bi ay resimleri yayınladı ki, uff Hollywood'taki dönemin en kapsamlı makinasıyla yapılmış cekimler kadar netti.
Uzay hayalleri gören bu kişilere sorsan Apollo, Skylab, Challenger, Mir, ISS, ve Insight, hepsi gerçek ve sorsan onların hepsi insanlık için büyük adım.
Komplocular bunda CGI der şimdi. İnsanlık için dev adımlar bunlar, boru değil.
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