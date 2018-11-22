NASA, önümüzdeki günlerde Mars'a iniş yapacak: İşte dev görevin detayları

NASA'nın geçtiğimiz mayıs ayında uzaya fırlattığı InSight gözlem aracı, altı aylık dev Mars yolculuğunun artık sonlarına yaklaştı. Uzay aracı önümüzdeki günlerde Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapmaya çalışacak. 800 milyon dolarlık maliyetle geliştirilen InSight, Curiosity'nin ardından NASA'nın Mars yüzeyine düzenlediği ilk görev olarak dikkat çekiyor.
26 Kasım'da gerçekleşecek olan iniş NASA'nın ifadelerine göre görevin en zorlu kısmı olacak. Bildiğiniz gibi Mars, çok ince bir atmosfere sahip olması nedeniyle uzay araçlarının yüzeye güvenli bir şekilde iniş yapması pek de elverişli bir ortama sahip değil. Öyle ki uzay araştırmaları tarihi boyunca yapılan denemelerde %40'lık gibi oldukça düşük bir başarı oranı bulunuyor.
NASA, bu alanın en tecrübeli ve en başarılı uzay ajansı olarak dikkat çekiyor. Bugüne kadar Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş ancak aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti.
NASA'nın bugün yaptığı açıklamalara göre InSight, Mars'ın atmosferine saatte yaklaşık 19.8 bin kilometre hızla giriş yapacak. Atmosfere giriş yapılmasıyla beraber işin en zorlu kısmının başlayacağını belirten uzay ajansı, güvenli bir iniş için sadece altı buçuk dakikalık çok kısa bir süreye sahip olduklarını söylüyor. Buna göre bu kısa süre içerisinde uzay aracının hızının 19800 km/saat'ten 8 km/saat'e kadar indirilmesi gerekiyor. InSight'ın yavaşlamak için kullanacağı ekipmanlar ise paraşüt ve iticiler olacak.
Gizmodo'ya konuşan InSight Proje Müdürü Tom Hoffman,"Başka bir gezegene iniş yapmak elbette her seferinde çok heyecan verici bir durumdur. InSight için de durum farklı değil. Başarılı bir iniş gerçekleştirebilmek için üstesinden gelmemiz gereken çok fazla zorluk var." ifadelerini kullanıyor.
InSight'ın iniş anlarını gösteren temsili animasyon video:
NASA'nın 2010 yılında geliştirme sürecine start verdiği InSight uzay aracı, başarılı bir iniş yapabildiği takdirde Mars'ın iç kısımlarıyla ilgili çalışmalar yapacak. Insight, bu doğrultuda daha önce hiç yapılmamış bir şey deneyerek Kızıl Gezegen'in yüzeyinden merkezine doğru bir kazı işlemi gerçekleştirecek. Uzay aracı bu sayede üzerindeki sismometre ve ısı transfer sondası gibi ekipmanlarıyla gezegenin jeolojik evrimine dair araştırmalar yapacak. NASA, InSight görevinden elde edilecek verilerle beraber hem Mars hem de Güneş Sisteminin diğer kayalık gezegenleriyle ilgili birçok soru işaretinin yanıt bulacağını düşünüyor.
Aslen 2016'nın Mart ayında fırlatılması planlanan InSight, sismometresindeki bazı problemler nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. NASA, o dönem yapılan bir vakum testi sırasında uzay aracının iki önemli ölçüm cihazından birisi olan SEIS'te (sismometre) bazı sızıntılar belirlemiş ve sonrasında görevin 26 ay boyunca ertelendiğini açıklamıştı.
InSight görevinin özellikle tam olarak 26 ay ertelenmesinin nedeni ise Dünya ile Mars'ın 26 aylık arayla birbirlerine en yakın pozisyona ulaşmalarıydı. 2016'nın Mart ayına kadar InSight görevi için tam 650 milyon dolar harcayan NASA'nın bu 2 yıllık ertelemeyle beraber görev için toplamda yaklaşık 800 milyon dolar harcadığı tahmin ediliyor.
InSight'ın 26 Kasım Pazartesi günü Türkiye saatiyle 23.00 gibi Kızıl Gezegen'in atmosferine giriş yapması bekleniyor. Tarihi görevle ilgili geliştirmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7290 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
26 Kasım'da gerçekleşecek olan iniş NASA'nın ifadelerine göre görevin en zorlu kısmı olacak. Bildiğiniz gibi Mars, çok ince bir atmosfere sahip olması nedeniyle uzay araçlarının yüzeye güvenli bir şekilde iniş yapması pek de elverişli bir ortama sahip değil. Öyle ki uzay araştırmaları tarihi boyunca yapılan denemelerde %40'lık gibi oldukça düşük bir başarı oranı bulunuyor.
NASA, bu alanın en tecrübeli ve en başarılı uzay ajansı olarak dikkat çekiyor. Bugüne kadar Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş ancak aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti.
NASA'nın sadece 6.5 dakikası var
NASA'nın bugün yaptığı açıklamalara göre InSight, Mars'ın atmosferine saatte yaklaşık 19.8 bin kilometre hızla giriş yapacak. Atmosfere giriş yapılmasıyla beraber işin en zorlu kısmının başlayacağını belirten uzay ajansı, güvenli bir iniş için sadece altı buçuk dakikalık çok kısa bir süreye sahip olduklarını söylüyor. Buna göre bu kısa süre içerisinde uzay aracının hızının 19800 km/saat'ten 8 km/saat'e kadar indirilmesi gerekiyor. InSight'ın yavaşlamak için kullanacağı ekipmanlar ise paraşüt ve iticiler olacak.
Gizmodo'ya konuşan InSight Proje Müdürü Tom Hoffman,"Başka bir gezegene iniş yapmak elbette her seferinde çok heyecan verici bir durumdur. InSight için de durum farklı değil. Başarılı bir iniş gerçekleştirebilmek için üstesinden gelmemiz gereken çok fazla zorluk var." ifadelerini kullanıyor.
InSight'ın iniş anlarını gösteren temsili animasyon video:
NASA'nın 2010 yılında geliştirme sürecine start verdiği InSight uzay aracı, başarılı bir iniş yapabildiği takdirde Mars'ın iç kısımlarıyla ilgili çalışmalar yapacak. Insight, bu doğrultuda daha önce hiç yapılmamış bir şey deneyerek Kızıl Gezegen'in yüzeyinden merkezine doğru bir kazı işlemi gerçekleştirecek. Uzay aracı bu sayede üzerindeki sismometre ve ısı transfer sondası gibi ekipmanlarıyla gezegenin jeolojik evrimine dair araştırmalar yapacak. NASA, InSight görevinden elde edilecek verilerle beraber hem Mars hem de Güneş Sisteminin diğer kayalık gezegenleriyle ilgili birçok soru işaretinin yanıt bulacağını düşünüyor.
800 milyon dolarlık dev görev
Aslen 2016'nın Mart ayında fırlatılması planlanan InSight, sismometresindeki bazı problemler nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. NASA, o dönem yapılan bir vakum testi sırasında uzay aracının iki önemli ölçüm cihazından birisi olan SEIS'te (sismometre) bazı sızıntılar belirlemiş ve sonrasında görevin 26 ay boyunca ertelendiğini açıklamıştı.
InSight görevinin özellikle tam olarak 26 ay ertelenmesinin nedeni ise Dünya ile Mars'ın 26 aylık arayla birbirlerine en yakın pozisyona ulaşmalarıydı. 2016'nın Mart ayına kadar InSight görevi için tam 650 milyon dolar harcayan NASA'nın bu 2 yıllık ertelemeyle beraber görev için toplamda yaklaşık 800 milyon dolar harcadığı tahmin ediliyor.
InSight'ın 26 Kasım Pazartesi günü Türkiye saatiyle 23.00 gibi Kızıl Gezegen'in atmosferine giriş yapması bekleniyor. Tarihi görevle ilgili geliştirmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7290 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Suriyelilere harcanan paranın yarısına Türkiye uzay ajansını kursaydik 5 seneye aya 10 seneye marsa tamamen kendi imkanlarimizla giderdik.