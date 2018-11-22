NASA, önümüzdeki günlerde Mars'a iniş yapacak: İşte dev görevin detayları

NASA, kızıl gezegen Mars'a yeni bir uzay aracı indirmek için son hazırlıkları yapıyor. Altı aydır uzayda seyahat eden InSight gözlem aracının Kızıl Gezegen'e ulaşması için artık sadece günler kaldı.