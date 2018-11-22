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NASA, önümüzdeki günlerde Mars'a iniş yapacak: İşte dev görevin detayları

NASA, kızıl gezegen Mars'a yeni bir uzay aracı indirmek için son hazırlıkları yapıyor. Altı aydır uzayda seyahat eden InSight gözlem aracının Kızıl Gezegen'e ulaşması için artık sadece günler kaldı.
6 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın geçtiğimiz mayıs ayında uzaya fırlattığı InSight gözlem aracı, altı aylık dev Mars yolculuğunun artık sonlarına yaklaştı. Uzay aracı önümüzdeki günlerde Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapmaya çalışacak. 800 milyon dolarlık maliyetle geliştirilen InSight, Curiosity'nin ardından NASA'nın Mars yüzeyine düzenlediği ilk görev olarak dikkat çekiyor.

26 Kasım'da gerçekleşecek olan iniş NASA'nın ifadelerine göre görevin en zorlu kısmı olacak. Bildiğiniz gibi Mars, çok ince bir atmosfere sahip olması nedeniyle uzay araçlarının yüzeye güvenli bir şekilde iniş yapması pek de elverişli bir ortama sahip değil. Öyle ki uzay araştırmaları tarihi boyunca yapılan denemelerde %40'lık gibi oldukça düşük bir başarı oranı bulunuyor.

NASA, bu alanın en tecrübeli ve en başarılı uzay ajansı olarak dikkat çekiyor. Bugüne kadar Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş ancak aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti.

NASA'nın sadece 6.5 dakikası var


NASA'nın bugün yaptığı açıklamalara göre InSight, Mars'ın atmosferine saatte yaklaşık 19.8 bin kilometre hızla giriş yapacak. Atmosfere giriş yapılmasıyla beraber işin en zorlu kısmının başlayacağını belirten uzay ajansı, güvenli bir iniş için sadece altı buçuk dakikalık çok kısa bir süreye sahip olduklarını söylüyor. Buna göre bu kısa süre içerisinde uzay aracının hızının 19800 km/saat'ten 8 km/saat'e kadar indirilmesi gerekiyor. InSight'ın yavaşlamak için kullanacağı ekipmanlar ise paraşüt ve iticiler olacak.

Gizmodo'ya konuşan InSight Proje Müdürü Tom Hoffman,"Başka bir gezegene iniş yapmak elbette her seferinde çok heyecan verici bir durumdur. InSight için de durum farklı değil. Başarılı bir iniş gerçekleştirebilmek için üstesinden gelmemiz gereken çok fazla zorluk var." ifadelerini kullanıyor.

InSight'ın iniş anlarını gösteren temsili animasyon video: 


NASA'nın 2010 yılında geliştirme sürecine start verdiği InSight uzay aracı, başarılı bir iniş yapabildiği takdirde Mars'ın iç kısımlarıyla ilgili çalışmalar yapacak. Insight, bu doğrultuda daha önce hiç yapılmamış bir şey deneyerek Kızıl Gezegen'in yüzeyinden merkezine doğru bir kazı işlemi gerçekleştirecek. Uzay aracı bu sayede üzerindeki sismometre ve ısı transfer sondası gibi ekipmanlarıyla gezegenin jeolojik evrimine dair araştırmalar yapacak. NASA, InSight görevinden elde edilecek verilerle beraber hem Mars hem de Güneş Sisteminin diğer kayalık gezegenleriyle ilgili birçok soru işaretinin yanıt bulacağını düşünüyor.

800 milyon dolarlık dev görev


Aslen 2016'nın Mart ayında fırlatılması planlanan InSight, sismometresindeki bazı problemler nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. NASA, o dönem yapılan bir vakum testi sırasında uzay aracının iki önemli ölçüm cihazından birisi olan SEIS'te (sismometre) bazı sızıntılar belirlemiş ve sonrasında görevin 26 ay boyunca ertelendiğini açıklamıştı.

InSight görevinin özellikle tam olarak 26 ay ertelenmesinin nedeni ise Dünya ile Mars'ın 26 aylık arayla birbirlerine en yakın pozisyona ulaşmalarıydı. 2016'nın Mart ayına kadar InSight görevi için tam 650 milyon dolar harcayan NASA'nın bu 2 yıllık ertelemeyle beraber görev için toplamda yaklaşık 800 milyon dolar harcadığı tahmin ediliyor.

InSight'ın 26 Kasım Pazartesi günü Türkiye saatiyle 23.00 gibi Kızıl Gezegen'in atmosferine giriş yapması bekleniyor. Tarihi görevle ilgili geliştirmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7290 Yorum Yaz
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Dr. Donanım 6 ay en beğenilen
Adamlar 800 milyon dolara marsta araştırma yapiyor bizimkiler 30 milyar dolar suriyelilere harcıyor.
Suriyelilere harcanan paranın yarısına Türkiye uzay ajansını kursaydik 5 seneye aya 10 seneye marsa tamamen kendi imkanlarimizla giderdik.
Adamlar 800 milyon dolara marsta araştırma yapiyor bizimkiler 30 milyar dolar suriyelilere harcıyor.Suriyelilere harcanan paranın yarısına Türkiye uzay aj...
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DH Misafiri 6 ay
Çok zekisin neden gelişmiş ülke olamadığımız belli. 800 milyon doları ülkemiz bulamıyor mu güldürme insanı saftirik. Parayla olsa herkes yapar gönderir çok güldüm zekana. böyle herşeyi para sanan ahmaklar yüzünden ülkemiz gelişmiyor.Zaten insanlık seviyende ayrı bir kabahat neymiş suriyelilere devlet para harcamasaymış. Bir şey diyecem de edebim el el vermiyor.
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DH Misafiri 6 ay
Bir insanın hayatından daha mı önemli bu söylediklerin
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1BilimAdamı 6 ay
Locheed Martin nasıl bir şirkettir ya savaş uçakları, uzay gemileri, araştırma robotları ...
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Dr. Donanım 6 ay en beğenilen
Adamlar 800 milyon dolara marsta araştırma yapiyor bizimkiler 30 milyar dolar suriyelilere harcıyor.
Suriyelilere harcanan paranın yarısına Türkiye uzay ajansını kursaydik 5 seneye aya 10 seneye marsa tamamen kendi imkanlarimizla giderdik.
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mcebi001 6 ay
O değilde şu küçük güneş enerjili alete 800 milyon dolar harcamış olmak bana saçma geliyor, üzerine koydugun cihazları işlemcisine kadar kendin yapıyorsun zaten niye bu kadar yüksek maliyeti oluyor.. bence nasa bu konuda dünyanın geri kalanını kekliyor 'bakın çok pahalı bu işler siz bulaşmayın bir tek biz yapabiliriz' algısını diğer milletlerin bilinç altına yerleştiriyorlar bence..
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feylosoft 6 ay mcebi001
Merhaba bu ve bunun gibi bilimsel görevlerin çok pahalı olmasının temel nedeni görev ile ilgili üretilen tüm hizmet ve ürünlerin çoğu kez bir kereye mahsus üretilmeleri. Bu ürünlerin çok ciddi bölümü ticari değiller yani pazardan alamıyorsunuz. Örneğin bu aracı içinde işlemci vardır sanırım bu işlemcinin marsın ve uzayın koşullarına az enerji harcayarak en optimum şekilde çalışması lazım sadece bunun için yapılacak testleri düşünün... Amazondan bir i7 alıp gönderdiklerini sanmıyorum en az 10 yıl denenmiş bir işlemci gönderecekleridir. Eski görevlerde yirmi-30 yıllık intel işlemci kullandıklarını okumuştum tam hangi model aklımda değil şu an... Basit bir plastik kabın bile kalıplarının bir kereliğine mahsus üretilmesi astronomik rakamları buluyor yeni bir model araç çıkarmanın maliyeti dudak uçuklatırken sadece bir kereliğine üretilen ve yıllarca test edilmesi gereken ürünü düşünün. Kaldıki bu adamlar çalışanlarına çok yüksek maaşlar ödüyorlar bu masraflarının içinde bu görev 3 sene sürdü ve içinde 100 kişi çalıştıysa bunların da maaşları var. Ve bu adamlar asgari ücretle çalışmıyorlar takdir ederseniz.
Ama şuna katılırım aynı görevi eğer yapabilse Hindistan yapsa daha ucuza gelebilir çünkü orada maaliyet ve maaşlar çok daha düşük.
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Esteban C 6 ay
Neden uzayla ilgili her haberin altında bir inanmama yalanlama ve uzay bilimcilere çamur atma yorumları var anlamıyorum.
Eleştirdiğin uzay bilimciler kadar bilgiye sahip misiniz ? Hayır.
O zaman bu şekilde eleştirme çamur atma hakkını nereden buluyorsunuz ?
Hadi Nasa nın yaptıkları sahte insanları kandırıyorlar diyelim.
Diğer uzay araştırma kurumları :
- Rus Uzay Ajansı: Roskosmos
- Avrupa Uzay Ajansı: ESA
- Çin Ulusal Uzay İdaresi
- Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA)
- Fransa Uzay Ajansı
- Hindistan Uzay Araştırma Kurumu (ISRO)
- İtalya Uzay Ajansı
- Alman Uzay Ajansı (DLR)
- Belçika Uzay Ajansı
- Şili Avrupa Güney Gözlemevi (ESO)
- Tübitak Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
Bunlar da mı yalan ?
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Her isi ters giden adam 6 ay Esteban C
Kim çamur atmış konuda?
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SEO-Uzmanı 6 ay
atmosfere girerken yanar inş :)
yaşasın kötülük muhahahaha :)
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V4LKyR 6 ay
14m/sn^2 lik sabit bir ivme ile yavaşlaması gerekiyor. Olabilir bence. Ben onay verdim.
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OverClocK1ng 6 ay
NASA'nın uzay aracı iniş yapacak. NASA değil. İnanmayın.
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nasa, MARS ve
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