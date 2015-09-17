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NASA, insansız hava araçları için geliştirdiği kaza önleme sistemini başarıyla test etti

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA, insansız hava araçları için geliştirdiği kaza önleme sistemini başarıyla test etti
 
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ya da kısa adıyla NASA, insansız hava araçları için geliştirdiği kaza önleme sisteminin son aşamasını başarıyla test ettiğini duyurdu.
Ikhana olarak isimlendirilen insansız hava aracı Predator ile Kaliforniya'da bulunan Mojave çölü çevresinde yapılan testler, NASA'nın açıklamalarına göre oldukça olumlu sonuçlar ortaya koymayı başardı. Bünyesinde DAA isimli bir teknoloji taşıyan insansız hava aracı, çevrede bulunan diğer hava araçlarına çarpmamak adına yerdeki pilota uyarılar gönderdi ve gerekli durumlarda kontrolü eline alarak önceden programlanmış 200'den fazla hareketi etikli bir şekide gerçekleştirebildi.
Ikhana'nın DAA isimli kaza önleme sistemi General Atomics, BAE System ve Honeywell gibi şirketlerin katkılarıyla geliştiriliyor. İnsansız hava araçlarının sivil trafik ile uyumu için çok önemli bir çalışma içerisinde bulunan NASA, bu hayati önem taşıyan sistem için testlere ve toplanan verileri analiz etmeye devam ediyor.

http://www.engadget.com/2015/09/17/nasa-detect-and-avoidance-drone/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 4 yıl
yakında insanada gerek kalmayacak herşey kendi kafasına göre takılacak....
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