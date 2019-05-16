NASA, İsrail'in Ay'a çakılan uzay aracını görüntüledi

Ayrıca Bkz.

"İsrailli şirket bir kez daha deneyecek: Beresheet 2.0"

Tarihi başarı kıl payı kaçmıştı

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/lro-beresheet-impact-site-spotted

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NASA'nın Ay yörüngesinde görev yapan uydusu Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), Ay'ın yüzeyine çakılan Beresheet isimli uzay aracının düştüğü bölgeyi görüntüledi. İsrailli şirket SpaceIL tarafından geliştirilen Beresheet geçtiğimiz ay Ay'a iniş yapmayı denemiş ancak başarısız olmuştu.NASA tarafından bugün yayınlanan fotoğraflarda Beresheet'in çakıldığı bölgede ciddi değişimlerin olduğunu görebiliyoruz. Düşüş bölgesinde büyük beyaz bir iz ve ortasında da koyu renkli bir leke oluşmuş. Uzay ajansı ayrıca uzunca bir kuyruk kısmının da görülebildiğine dikkat çekiyor. Beyaz kuyruğun Beresheet'in iniş açışıyla uyumlu olduğu belirtiliyor.Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan NASA yetkilileri,"LRO'nun çektiği fotoğrafta çarpma bölgesine ait yaklaşık 10 metre genişliğinde koyu bir iz görülüyor. Sert çarpmanın etkisiyle yüzeyde bir pürüzlenme olmuş. Pürüzlenmiş yüzey, pürüzsüz düz yüzeye göre ışığı daha az yansıttığı için koyu renkli görünüyor." ifadelerini kullandı.Lunar Reconnaissance Orbiter, fotoğrafı 22 Nisan'da yüzeyden yaklaşık 90 kilometre yükseklikte çekmiş.Beresheet uzay aracının 11 Nisan'da Ay'ın yüzeyine iniş yapması denemişti. SpaceIL uzay aracının motorlarında yaşanan bir teknik problem nedeniyle görevin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Beresheet'in ana motorunun yüzeyden birkaç kilometre yükseklikteyken durduğu ve dolayısıyla iniş için yeterince yavaşlayamadığını belirtiliyor. Beresheet saatte yaklaşık 500 kilometre hızla yüzeye çakılmış.Kâr amacı gütmeyen bir şirket olan SpaceIL'nin tek bir kuruluş amacı vardı: Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olmak. Şirket İsrail'de bir "Apollo etkisi" oluşturmak ve genç beyinlere bir ilham kaynağı olmak istiyordu. Morris Kahn, her ne kadar başarılı bir iniş gerçekleştirememiş olsalar da yine de ülkede istedikleri bu etkiyi oluşturabildiklerini söylüyorBeresheet (İbranicede Tekvin yani Tevrat'ın birinci kitabının ismi), Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 22 Şubat'ta kalkışa geçmişti. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan gözlem aracı Ay'ın yörüngesine geçiş yapmadan önce bir buçuk ay boyunca Dünya yörüngesinde kaldı. 4 Nisan itibarıyla Ay'ın yörüngesine yerleşen araç 11 Nisan'da da yüzeye iniş yapmayı denemişti.