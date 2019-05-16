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NASA, İsrail'in Ay'a çakılan uzay aracını görüntüledi

Nisan ayında Ay'ın yüzeyine çakılan İsrailli uzay aracı Beresheet'in düşüş bölgesi NASA tarafından görüntülendi. İşte uzay ajansının 90 kilometre yükseklikten yakaladığı görüntü:
3 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
6,9b
2
22
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın Ay yörüngesinde görev yapan uydusu Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), Ay'ın yüzeyine çakılan Beresheet isimli uzay aracının düştüğü bölgeyi görüntüledi. İsrailli şirket SpaceIL tarafından geliştirilen Beresheet geçtiğimiz ay Ay'a iniş yapmayı denemiş ancak başarısız olmuştu.

NASA tarafından bugün yayınlanan fotoğraflarda Beresheet'in çakıldığı bölgede ciddi değişimlerin olduğunu görebiliyoruz. Düşüş bölgesinde büyük beyaz bir iz ve ortasında da koyu renkli bir leke oluşmuş. Uzay ajansı ayrıca uzunca bir kuyruk kısmının da görülebildiğine dikkat çekiyor. Beyaz kuyruğun Beresheet'in iniş açışıyla uyumlu olduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan NASA yetkilileri,"LRO'nun çektiği fotoğrafta çarpma bölgesine ait yaklaşık 10 metre genişliğinde koyu bir iz görülüyor. Sert çarpmanın etkisiyle yüzeyde bir pürüzlenme olmuş. Pürüzlenmiş yüzey, pürüzsüz düz yüzeye göre ışığı daha az yansıttığı için koyu renkli görünüyor." ifadelerini kullandı.

Lunar Reconnaissance Orbiter, fotoğrafı 22 Nisan'da yüzeyden yaklaşık 90 kilometre yükseklikte çekmiş.

Ayrıca Bkz. "İsrailli şirket bir kez daha deneyecek: Beresheet 2.0"

Tarihi başarı kıl payı kaçmıştı


Beresheet uzay aracının 11 Nisan'da Ay'ın yüzeyine iniş yapması denemişti. SpaceIL uzay aracının motorlarında yaşanan bir teknik problem nedeniyle görevin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Beresheet'in ana motorunun yüzeyden birkaç kilometre yükseklikteyken durduğu ve dolayısıyla iniş için yeterince yavaşlayamadığını belirtiliyor. Beresheet saatte yaklaşık 500 kilometre hızla yüzeye çakılmış.

Kâr amacı gütmeyen bir şirket olan SpaceIL'nin tek bir kuruluş amacı vardı: Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olmak. Şirket İsrail'de bir "Apollo etkisi" oluşturmak ve genç beyinlere bir ilham kaynağı olmak istiyordu. Morris Kahn, her ne kadar başarılı bir iniş gerçekleştirememiş olsalar da yine de ülkede istedikleri bu etkiyi oluşturabildiklerini söylüyor

Beresheet (İbranicede Tekvin yani Tevrat'ın birinci kitabının ismi), Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 22 Şubat'ta kalkışa geçmişti. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan gözlem aracı Ay'ın yörüngesine geçiş yapmadan önce bir buçuk ay boyunca Dünya yörüngesinde kaldı. 4 Nisan itibarıyla Ay'ın yörüngesine yerleşen araç 11 Nisan'da da yüzeye iniş yapmayı denemişti. 
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/lro-beresheet-impact-site-spotted Yorum Yaz
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darkaura 3 hf. en beğenilen aygun61
kim soyledi goruntulenmedigini. not: flag bayrak demek
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DH Misafiri 3 hf.
iki ok çizip, burada bu var dediğinde olmuş mu oluyorlar. hiçbirşey görünmüyor. o kadar gelişmiş teleskoplarımız var, uzaydan yeryüzündeki birinin kol saatinin kaç gösterdiğini görebildikleri iddia ediliyor. peki yokmu şu aydaki izleri ve bırakılan objeleri net olarak gösterebilecek resmi (tercihen Nasa veya Avrupa uzay ajansı kaynaklı) bir görsel.
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alpabi 3 hf.
Aya gitmenin ne gereği var derler bizimkiler şimdi. Güney kutpuna bile yeni laboratuar kuruyoruz. Makam araçlarına verilen para ile kaç kere "aya gidecek" araçlar finanse edilirdi kimbilir.
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Sharparrow 3 hf.


Fetöcü detected..


Ortalığı karıştırmaya çalışırken yakalandı..


Çok ucuzsunuz çoookkkk
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aygun61 3 hf.
Peki neden kendi diktiği Amerika bayrağını ABD veya başka bir devlet görüntülemiyor böyle bir imkan varsa. Rüzgar mı aldı götürdü.
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darkaura 3 hf. aygun61
kim soyledi goruntulenmedigini. not: flag bayrak demek
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KaleyDeskop 3 hf. aygun61
bende merak ettim. Ben olsam direk abd bayrağının yanına indirip hem gözdağı hemde hava atardım :) bunlar mı düşüne miyor yoksa biz mi çok komplocuyuz bilemedim
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darkaura 3 hf.
konunun sessiz olmasi cok ilginc. israil var, uzay var, aya inis var. normalde burda komplo teorilerinin havalarda ucusuyor olmasi lazimdi.
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Allons-y 3 hf. darkaura
Hocam onlar başarısız olursa görev uğramazlar
İyi bir komplo içerisinde yerden yere vuracağı bir başarı gerektirir

Gerçi şizofrenik teoriciler var onlar gelip "sizi yavaş yavaş alıştırıyorlar 1 2 başarısızlık sonra hoop görkemli bir başarı ile iki kat inandırıcılık katacaklar" falan yazabilirler hazırlıklı olmak lazım.
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TetraYazilim 3 hf. darkaura
NASA bile bu saçmalığa inanmamıştır. Allahını seversen bu gösterdiklerinden ne anladın.
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