İsrailli şirket bir kez daha deneyecek: Beresheet 2.0

İsrailli uzay şirketi SpaceIL'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği tarihi iniş denemesi bildiğiniz gibi hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı. Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olma başarısını kıl payı kaçıran SpaceIL, yaşanan başarısızlığa rağmen hayallerinden vazgeçmek istemiyor. Şirket yeni bir uzay aracı geliştirmek için şimdiden hazırlıklara başladı.
SpaceIL kurucusu Morris Kahn, İsrailli televizyon kanalı Channel 12'ye yaptığı açıklamalarda,"Bir işe başladık ve artık bunu bitirmeliyiz. Beresheet 2 projesi bu hafta itibarıyla başlıyor. İsrail bayrağını Ay'a dikeceğiz." ifadelerini kullandı. SpaceIL'yi 2011 yılında kuran Morris Kahn, 100 milyon dolarlık Beresheet görevinin 40 milyon dolarını kendi cebinden vermişti.
Beresheet uzay aracının Perşembe günü gerçekleştirdiği iniş denemesi motorlarda yaşanan bir teknik problem nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı. SpaceIL, Beresheet'in ana motorunun yüzeyden birkaç kilometre yükseklikteyken durduğunu ve dolayısıyla uzay aracının iniş için yeterince yavaşlayamadığını söyledi. Beresheet saatte yaklaşık 500 kilometre hızla yüzeye çakılmış.
Kâr amacı gütmeyen bir şirket olan SpaceIL'nin tek bir kuruluş amacı vardı: Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olmak. Şirket İsrail'de bir "Apollo etkisi" oluşturmak ve genç beyinlere bir ilham kaynağı olmak istiyordu. Morris Kahn, her ne kadar başarılı bir iniş gerçekleştirememiş olsalar da ülkede istedikleri bu etkiyi oluşturabildiklerini söylüyor
Beresheet (İbranicede Tekvin yani Tevrat'ın birinci kitabının ismi), Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 22 Şubat'ta kalkışa geçmişti. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan gözlem aracı Ay'ın yörüngesine geçiş yapmadan önce bir buçuk ay boyunca Dünya yörüngesinde kaldı. 4 Nisan itibarıyla Ay'ın yörüngesine yerleşen araç 11 Nisan'da da yüzeye iniş yapmayı denemişti.
SpaceIL kurucusu Morris Kahn, İsrailli televizyon kanalı Channel 12'ye yaptığı açıklamalarda,"Bir işe başladık ve artık bunu bitirmeliyiz. Beresheet 2 projesi bu hafta itibarıyla başlıyor. İsrail bayrağını Ay'a dikeceğiz." ifadelerini kullandı. SpaceIL'yi 2011 yılında kuran Morris Kahn, 100 milyon dolarlık Beresheet görevinin 40 milyon dolarını kendi cebinden vermişti.
Beresheet uzay aracının Perşembe günü gerçekleştirdiği iniş denemesi motorlarda yaşanan bir teknik problem nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı. SpaceIL, Beresheet'in ana motorunun yüzeyden birkaç kilometre yükseklikteyken durduğunu ve dolayısıyla uzay aracının iniş için yeterince yavaşlayamadığını söyledi. Beresheet saatte yaklaşık 500 kilometre hızla yüzeye çakılmış.
Kâr amacı gütmeyen bir şirket olan SpaceIL'nin tek bir kuruluş amacı vardı: Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olmak. Şirket İsrail'de bir "Apollo etkisi" oluşturmak ve genç beyinlere bir ilham kaynağı olmak istiyordu. Morris Kahn, her ne kadar başarılı bir iniş gerçekleştirememiş olsalar da ülkede istedikleri bu etkiyi oluşturabildiklerini söylüyor
Beresheet (İbranicede Tekvin yani Tevrat'ın birinci kitabının ismi), Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 22 Şubat'ta kalkışa geçmişti. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan gözlem aracı Ay'ın yörüngesine geçiş yapmadan önce bir buçuk ay boyunca Dünya yörüngesinde kaldı. 4 Nisan itibarıyla Ay'ın yörüngesine yerleşen araç 11 Nisan'da da yüzeye iniş yapmayı denemişti.
http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/36418/Default.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Uçağa biniyoruz yolculuk ediyoruz bunu geliştiren Boeing, Airbus, otomobiller dışarıdan, savaş uçakları, hava savunma sistemleri, internet alt yapısı, gps, oyun konsolları, işlemciler, kameralar, sağlık teknolojileri, mr, göz sağlığı için onlarca japon teknoloji var hastanelerde, almanların görüntüleme sistemleri hastanelerde. Çalışan karşılığını bulsun, emeğinin karşılığını görsün. Bizlerden de çıksın birileri, tl milyarderi iş adamlarımız var. Uzaya yönelik girişimleri olsun. Onlarda şunu diye bilsin -"Apollo etkisi" oluşturmak ve genç beyinlere bir ilham kaynağı olmak"- istiyoruz desin. Bugün yaşayan her milyarderin bir ömrü var, diyelim 90 yıl ömrün var.. Arkanda büyük bir mal mülk bırakmak yerine, uluslararası markaların yerel dağıtıcılığını yaparak büyümek yerine olmayan bir girişim başlat.
Başarılsın ki tüm dünya başarılabildiğini görsün. Belki başkalarını tetikleyen bir başlangıç olur. İnsanımız kendine inanır.