Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İsrailli şirket bir kez daha deneyecek: Beresheet 2.0

SpaceIL'nin kurucusu İsrailli milyarder Morris Kahn, yeni bir Beresheet uzay aracı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Kahn, başladıkları işi bitirmeleri gerektiğini söylüyor.
1 ay
3,6b
2
10
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İsrailli uzay şirketi SpaceIL'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği tarihi iniş denemesi bildiğiniz gibi hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı. Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olma başarısını kıl payı kaçıran SpaceIL, yaşanan başarısızlığa rağmen hayallerinden vazgeçmek istemiyor. Şirket yeni bir uzay aracı geliştirmek için şimdiden hazırlıklara başladı.

SpaceIL kurucusu Morris Kahn, İsrailli televizyon kanalı Channel 12'ye yaptığı açıklamalarda,"Bir işe başladık ve artık bunu bitirmeliyiz. Beresheet 2 projesi bu hafta itibarıyla başlıyor. İsrail bayrağını Ay'a dikeceğiz." ifadelerini kullandı. SpaceIL'yi 2011 yılında kuran Morris Kahn, 100 milyon dolarlık Beresheet görevinin 40 milyon dolarını kendi cebinden vermişti.

 

Beresheet uzay aracının Perşembe günü gerçekleştirdiği iniş denemesi motorlarda yaşanan bir teknik problem nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı. SpaceIL, Beresheet'in ana motorunun yüzeyden birkaç kilometre yükseklikteyken durduğunu ve dolayısıyla uzay aracının iniş için yeterince yavaşlayamadığını söyledi. Beresheet saatte yaklaşık 500 kilometre hızla yüzeye çakılmış.

Kâr amacı gütmeyen bir şirket olan SpaceIL'nin tek bir kuruluş amacı vardı: Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olmak. Şirket İsrail'de bir "Apollo etkisi" oluşturmak ve genç beyinlere bir ilham kaynağı olmak istiyordu. Morris Kahn, her ne kadar başarılı bir iniş gerçekleştirememiş olsalar da ülkede istedikleri bu etkiyi oluşturabildiklerini söylüyor

Beresheet (İbranicede Tekvin yani Tevrat'ın birinci kitabının ismi), Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 22 Şubat'ta kalkışa geçmişti. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan gözlem aracı Ay'ın yörüngesine geçiş yapmadan önce bir buçuk ay boyunca Dünya yörüngesinde kaldı. 4 Nisan itibarıyla Ay'ın yörüngesine yerleşen araç 11 Nisan'da da yüzeye iniş yapmayı denemişti. 

http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/36418/Default.aspx Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kreat 1 ay en beğenilen
O kadar paraya saraylar yaptırmak varken Ay'a gitmeye çalışmak.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 1 ay
Çalışan, emek harcayan karşılığını bulsun arkadaş. Bir önceki deneme de motor arızasından başarılı inişi gerçekleştiremeyen ekip, bir sonrakinde bu eksikliğini gidersin.
Uçağa biniyoruz yolculuk ediyoruz bunu geliştiren Boeing, Airbus, otomobiller dışarıdan, savaş uçakları, hava savunma sistemleri, internet alt yapısı, gps, oyun konsolları, işlemciler, kameralar, sağlık teknolojileri, mr, göz sağlığı için onlarca japon teknoloji var hastanelerde, almanların görüntüleme sistemleri hastanelerde. Çalışan karşılığını bulsun, emeğinin karşılığını görsün. Bizlerden de çıksın birileri, tl milyarderi iş adamlarımız var. Uzaya yönelik girişimleri olsun. Onlarda şunu diye bilsin -"Apollo etkisi" oluşturmak ve genç beyinlere bir ilham kaynağı olmak"- istiyoruz desin. Bugün yaşayan her milyarderin bir ömrü var, diyelim 90 yıl ömrün var.. Arkanda büyük bir mal mülk bırakmak yerine, uluslararası markaların yerel dağıtıcılığını yaparak büyümek yerine olmayan bir girişim başlat.
Başarılsın ki tüm dünya başarılabildiğini görsün. Belki başkalarını tetikleyen bir başlangıç olur. İnsanımız kendine inanır.
Çalışan, emek harcayan karşılığını bulsun arkadaş. Bir önceki deneme de motor arızasından başarılı inişi gerçekleştiremeyen ekip, bir sonrakinde bu eksikliğini ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 1 ay fuckulteli
Bizimkilerin kafası ancak inşaata, ihaleye çalışır. Bu topraklardan bir Elon Musk çıkmaz. Çıksa bile bozuk para gibi harcarlar.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
astegon 1 ay
Abi niye ya niye bu kadar haset olacak kadar ne günah işliyorsunuz siz.
Adamlar uzaya gidiyorlar, ay'a araç indirecekler hala "İnşallah yapamazlar" cümleleri.
hasta mısınız siz?
Şuna "ah ulan keşke biz de yapabilsek" diye hayıflanacağınıza "beter olurlar inşallah" demenin mantıklı bir izahatı lazım bana.
Milyarlık islam alemi bir israil ile baş edemiyor diye hayıflanın biraz!
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 ay astegon
Klinik vakalar. Inanclari geregi boyledir alttan al filan da denilemez. Bunlara yasal islem yaptirmak gerekir uygun sekilde.
Kin nefret ofke bu nedir ? Sanki Ay'da cocuklar var da onlari bombaliyorlar ! ...
Kiskanclik diyelim... Islamiyet te uzayda oncu olamayisi anca astronot gonderme cabalari olan otesi olmayan seriat devletini dahi uygulanmamis bir ortamda tatli su Muslumanlarin tatli su Islamiyet ile tepki vermelerini de aslinda cok samimi bulmuyorum :) .
Aya ilk insan gittiginde Turkiye'deki dindar/dinciler bela gelecek filan diyorlardi ! ...
Bir de uydurmuslardi neymis Ayda Ezan sesi duyulmus ta bunu ifade etmis astronotlar :) ...
Ay olmus gitmemis gidemeyen sozde Muslumanlarin kutsal sembolik bir mekani mi ?
Etraflica ele alinmasi gerek bu tur insanlarin.
Izrail cocuklarina savasmayi degil bilimi uzayi hedef gosteriyor yine de yaranamiyor o tur Muslumanlara ...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 ay
aya inerken yazı tura olabilir anlamıyla ters dönen veya takla atan bir sistem geliştirsinler ! mars a yollanılanlar hep böyle :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xanax70 1 ay
İNŞALLAH 2023'de bor ile çalışan uzay mekiğimizi bizde gönderecez ve dünya 1. si olacaz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kreat 1 ay en beğenilen
O kadar paraya saraylar yaptırmak varken Ay'a gitmeye çalışmak.
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 ay
Allah'in izniyle basaracaklardir. Inancim sonsuz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 1 ay
Çalışan, emek harcayan karşılığını bulsun arkadaş. Bir önceki deneme de motor arızasından başarılı inişi gerçekleştiremeyen ekip, bir sonrakinde bu eksikliğini gidersin.
Uçağa biniyoruz yolculuk ediyoruz bunu geliştiren Boeing, Airbus, otomobiller dışarıdan, savaş uçakları, hava savunma sistemleri, internet alt yapısı, gps, oyun konsolları, işlemciler, kameralar, sağlık teknolojileri, mr, göz sağlığı için onlarca japon teknoloji var hastanelerde, almanların görüntüleme sistemleri hastanelerde. Çalışan karşılığını bulsun, emeğinin karşılığını görsün. Bizlerden de çıksın birileri, tl milyarderi iş adamlarımız var. Uzaya yönelik girişimleri olsun. Onlarda şunu diye bilsin -"Apollo etkisi" oluşturmak ve genç beyinlere bir ilham kaynağı olmak"- istiyoruz desin. Bugün yaşayan her milyarderin bir ömrü var, diyelim 90 yıl ömrün var.. Arkanda büyük bir mal mülk bırakmak yerine, uluslararası markaların yerel dağıtıcılığını yaparak büyümek yerine olmayan bir girişim başlat.
Başarılsın ki tüm dünya başarılabildiğini görsün. Belki başkalarını tetikleyen bir başlangıç olur. İnsanımız kendine inanır.
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 1 ay fuckulteli
Bizimkilerin kafası ancak inşaata, ihaleye çalışır. Bu topraklardan bir Elon Musk çıkmaz. Çıksa bile bozuk para gibi harcarlar.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 1 ay
İnşallah bu da başarısız olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3602 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uzay araştırmaları, insansız ay görevleri ve
5 etiket daha spaceil beresheet Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Orta seviye Google Pixel 3a ve 3a XL fiyatları sızdırıldı 1 ay Facebook Messenger uygulaması kısmen de olsa yuvaya dönüyor 1 ay Çin otonom araçlar için otoban inşaatına başlıyor 1 ay Bağışıklık hücrelerinin de dişleri çürütebileceği tespit edildi 1 ay Pop-up kameralı Redmi modeli sızdırıldı 1 ay Apple, uygulama içi aboneliklere yanlışlıkla kaydolmayı, onay kutusu ile önleyecek 1 ay OpenAI, şampiyon Dota 2 takımını yendi 1 ay Arabalara Overclock İşlemi! Chip Tuning Nedir? Nasıl Yapılır? 1 ay Google kapalı alan navigasyonu için 'WifiRttScan' uygulamasını yayınladı 1 ay DVD ve Blu-ray satışları son 5 yılda yarı yarıya azaldı 1 ay OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro modellerinin tanıtım tarihi ortaya çıktı iddiası 1 ay Yeni BMW M135i xDrive'ın kamuflajsız görüntüleri ortaya çıktı 1 ay Pepsi, yapay takımyıldızları ile gökyüzünde enerji içeceği reklamı yapacak 1 ay Sony, politikalarını ihlal eden PlayStation Network kullanıcı adlarını sansürleyecek 1 ay Apple Arcade oyun servisi için 500 milyon dolarlık yatırım 1 ay Bilim insanlarından dinozorlara ait “parmak izi” keşfi 1 ay Hubble, gökyüzünün en parlak yıldız kümesini görüntüledi 1 ay Oppo artık R serisi telefon çıkarmayacak 1 ay İlk kara delik görselinin aktarımında internet yetersiz kaldı: Uçakla veri transferi yapıldı 1 ay Epic Games patronu: Çin devletine veri sızdırmıyoruz 1 ay GÖRÜNTÜLENEN İsrailli şirket bir kez daha deneyecek: Beresheet 2.0 Sonraki Automechanika 2019 Fuarında Nitro Group Standını Geziyoruz 1 ay Volkswagen, yeni elektrikli SUV konseptini tanıttı: 302 beygir güç ve 450 km menzil 1 ay Realme 3 Pro'nun tanıtılacağı tarih belli oldu 1 ay Google Play Store sonunda yeni Materyal Tasarım temasına kavuşuyor 1 ay Hafif bir esintide bile elektrik üretebilen jeneratör geliştirildi 1 ay Rusya, Facebook ve Twitter'a 50'şer dolar para cezası verdi 1 ay Redmi'nin CEO'su, Snapdragon 855'li amiral gemisinin muhtemel tasarımlarını paylaştı 1 ay Samsung Galaxy S10 5G kullanıcıları, 5G bağlantısı kurmakta zorlanıyorlar 1 ay Disk girişsiz Xbox One S'in tasarımı, Avrupa fiyatı ve çıkış tarihi sızdı 1 ay Bilim insanları beyin elektrotlarını yerleştirmek için bir çeşit dikiş makinesi geliştirdi 1 ay Denizlili iki lise öğrencisi insansı robot yaptı 1 ay Skynet geliyor mu, robotlar yerimizi alacak mı ? 1 ay Foxconn ile Hindistan'da da iPhone üretimi başlıyor 1 ay GTX ile RTX karşı karşıya : Pascal’a gelen Ray Tracing desteği sonrası kıyaslama 1 ay Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişim kesildi 1 ay Samsung Galaxy S10 ve S10+ güncellemesi parmak izi okuyucuyu hızlandırıyor 1 ay Türkiye’de ve Dünya’da “Dijital Ekonomi” değişimi 1 ay Bazı Outlook hesapları ele geçirilmiş olabilir 1 ay Amazon’dan Spotify'ın rakibi olacak ücretsiz müzik hizmeti yakında gelebilir 1 ay Honor 8C mercek altında: Qualcomm işlemci kullanıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim