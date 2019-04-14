İsrailli şirket bir kez daha deneyecek: Beresheet 2.0

İsrailli uzay şirketi SpaceIL'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği tarihi iniş denemesi bildiğiniz gibi hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı. Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olma başarısını kıl payı kaçıran SpaceIL, yaşanan başarısızlığa rağmen hayallerinden vazgeçmek istemiyor. Şirket yeni bir uzay aracı geliştirmek için şimdiden hazırlıklara başladı.SpaceIL kurucusu Morris Kahn, İsrailli televizyon kanalı Channel 12'ye yaptığı açıklamalarda,"Bir işe başladık ve artık bunu bitirmeliyiz. Beresheet 2 projesi bu hafta itibarıyla başlıyor. İsrail bayrağını Ay'a dikeceğiz." ifadelerini kullandı. SpaceIL'yi 2011 yılında kuran Morris Kahn, 100 milyon dolarlık Beresheet görevinin 40 milyon dolarını kendi cebinden vermişti.Beresheet uzay aracının Perşembe günü gerçekleştirdiği iniş denemesi motorlarda yaşanan bir teknik problem nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı. SpaceIL, Beresheet'in ana motorunun yüzeyden birkaç kilometre yükseklikteyken durduğunu ve dolayısıyla uzay aracının iniş için yeterince yavaşlayamadığını söyledi. Beresheet saatte yaklaşık 500 kilometre hızla yüzeye çakılmış.Kâr amacı gütmeyen bir şirket olan SpaceIL'nin tek bir kuruluş amacı vardı: Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olmak. Şirket İsrail'de bir "Apollo etkisi" oluşturmak ve genç beyinlere bir ilham kaynağı olmak istiyordu. Morris Kahn, her ne kadar başarılı bir iniş gerçekleştirememiş olsalar da ülkede istedikleri bu etkiyi oluşturabildiklerini söylüyorBeresheet (İbranicede Tekvin yani Tevrat'ın birinci kitabının ismi), Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 22 Şubat'ta kalkışa geçmişti. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan gözlem aracı Ay'ın yörüngesine geçiş yapmadan önce bir buçuk ay boyunca Dünya yörüngesinde kaldı. 4 Nisan itibarıyla Ay'ın yörüngesine yerleşen araç 11 Nisan'da da yüzeye iniş yapmayı denemişti.